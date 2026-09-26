Getty Images Sport
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Alexia Putellas, Brighton karşısında alınan kritik galibiyette London City Lionesses formasıyla ilk golünü attı
Putellas, London City hesabını açtı
Putellas, Kadınlar Süper Ligi'ndeki ilk golünü 29. dakikada atarak Princes Park'ta London City Lionesses'ı öne geçirdi. Orta saha oyuncusu, Barcelona'da geçirdiği 14 sezonun ardından katıldığı kulüpteki gol perdesini, Chiamaka Nnadozie'yi sol ayağıyla attığı vuruşla geçerek açtı.
Putellas, sahada kaldığı 73 dakika boyunca oyunun temposunu kontrol etti; 42 pasının 33'ünde isabet sağladı ve sürekli tehlike yarattı. London City, onun varlığından en iyi şekilde yararlandı; savunmadaki sağlamlığı etkili bitiricilikle birleştirerek topa sahip olma oranında üstün olan ancak son vuruşlarda keskinlikten yoksun Brighton'ı mağlup etti.
- Getty Images Sport
Geç gelen oyuncu değişikliği galibiyeti getirdi
Brighton topa sahip olma oranında yüzde 52 ile üstünlük kurup daha yüksek gol beklentisi üretse de eşitliği sağlamak için yakaladığı üç büyük fırsatı değerlendiremedi. London City ise Delphine Cascarino'nun etkili oyuna girişi sayesinde uzatma dakikalarının sonlarına doğru skoru belirleyen golü atarak 2-0'lık galibiyeti perçinledi.
63. dakikada oyuna sonradan giren Cascarino, rakip savunmayı hemen zorlamaya başladı. Kısa süre sonra Lucia Corrales'e isabetli bir asist yaptı ve Corrales de yüksek kalitede bir vuruşla maçı tamamen ulaşılmaz hale getirdi. Ev sahibi ekip, çekişmeli geçen bir ligde bitirici verimliliğin salt topa sahip olmaktan daha önemli olduğunu gösterdi.
Yeni bir rekabetçi meydan okuma arıyor
Bu galibiyet, Putellas'ın neden bu yeni bölümü seçtiğini tam olarak gösteriyor. Putellas kısa süre önce The Athletic'e verdiği demeçte, "Başka bir lige, WSL'ye gitmek bir motivasyon. Tüm maçlar rekabetçi. Bir ligde bu tür bir rekabeti deneyimlemek istiyorum" demişti.
Rekabeti büyütmeye yönelik bağlılığı saha dışına da uzanıyor. Bu hafta, İspanya'da Women's Super League'in özel yayın haklarını elinde bulunduran yeni YouTube kanalı Eleven TV by Alexia'yı hayata geçirdi. Putellas, bu hakları güvence altına alarak bu rekabetçi ortamı İspanyol taraftarlara göstermeyi ve İngiliz futbolunun ticari ayak izini aktif şekilde genişletmeyi amaçlıyor.
- Getty Images Sport
Lionesses için sırada ne var?
London City, yaklaşan yurt içi maçlarında birden fazla kulvarda bu etkileyici ivmenin üzerine koymaya çalışacak. Kulüp, sıradaki maçında Kadınlar Lig Kupası'nda Ipswich Town ile karşılaşacak; ardından 4 Ekim Pazar günü Kadınlar Süper Ligi'nde Tottenham'a karşı merakla beklenen bir maça çıkacak. Putellas'ın tam anlamıyla takıma entegre olmasıyla birlikte, zirve yarışında iddialı olmak için gerçekten sağlam bir zemine sahipler.
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