Alexia Putellas, Brighton karşısında alınan kritik galibiyette London City Lionesses formasıyla ilk golünü attı

Brighton topa sahip olma oranında yüzde 52 ile üstünlük kurup daha yüksek gol beklentisi üretse de eşitliği sağlamak için yakaladığı üç büyük fırsatı değerlendiremedi. London City ise Delphine Cascarino'nun etkili oyuna girişi sayesinde uzatma dakikalarının sonlarına doğru skoru belirleyen golü atarak 2-0'lık galibiyeti perçinledi.

63. dakikada oyuna sonradan giren Cascarino, rakip savunmayı hemen zorlamaya başladı. Kısa süre sonra Lucia Corrales'e isabetli bir asist yaptı ve Corrales de yüksek kalitede bir vuruşla maçı tamamen ulaşılmaz hale getirdi. Ev sahibi ekip, çekişmeli geçen bir ligde bitirici verimliliğin salt topa sahip olmaktan daha önemli olduğunu gösterdi.