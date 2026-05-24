UEFA Teknik Gözlemci Grubu, Alexia Putellas’ın 2025-26 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Sezonun En İyi Oyuncusu seçildiğini doğruladı. Bu açıklama, Barselona’nın Oslo’da 4-0’lık ezici bir skorla kazandığı finalin ardından geldi. Katalan devi, tek taraflı geçen maçta OL Lyon’u geride bırakarak Avrupa futbolundaki hakimiyetini bir kez daha kanıtladı.

Putellas, turnuva boyunca takımın kalbi oldu ve neden kadın futbolunun en etkili isimlerinden biri olduğunu kanıtladı.