Alexia Putellas, Barcelona'yı dördüncü Avrupa şampiyonluğuna taşıyarak Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı
Kaptan için hak ettiği bir bireysel ödül
UEFA Teknik Gözlemci Grubu, Alexia Putellas’ın 2025-26 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Sezonun En İyi Oyuncusu seçildiğini doğruladı. Bu açıklama, Barselona’nın Oslo’da 4-0’lık ezici bir skorla kazandığı finalin ardından geldi. Katalan devi, tek taraflı geçen maçta OL Lyon’u geride bırakarak Avrupa futbolundaki hakimiyetini bir kez daha kanıtladı.
Putellas, turnuva boyunca takımın kalbi oldu ve neden kadın futbolunun en etkili isimlerinden biri olduğunu kanıtladı.
Başarının ardındaki inanılmaz rakamlar
Putellas'ın bu sezonki istatistikleri, Barcelona'nın başarısında ne kadar hayati bir rol oynadığını gözler önüne seriyor. 14 doğrudan gol katkısıyla, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bu alanda en üst sırada yer aldı. 11 maçta forma giyen oyuncu, 7 gol attı ve takım arkadaşlarına 7 asist yaptı.
Goller ve asistlerin ötesinde, teknik verimliliği de elit seviyede rakipsizdi. Putellas, %86,73'lük pas isabet oranı yakalarken, 25,77 km/s'lik bir azami hıza ulaştı. Barcelona'nın kupa yolunda karşılaştığı tüm rakiplerini alt etmesini sağlayan, dünya klasmanında pas dağıtımı ve fiziksel performansın bu birleşimiydi.
Bonmati'nin hakimiyeti sona erdi
Bu ödül, Putellas'ın 2021-22 sezonunda da kazandığı Kadınlar Şampiyonlar Ligi Sezonun En İyi Oyuncusu ödülüne ikinci kez layık görülmesini simgeliyor. Bu zaferi, 2023 ile 2025 yılları arasında bu ödülleri arka arkaya kazanan takım arkadaşı Aitana Bonmati'nin üç yıllık üstünlüğüne son vererek, Barcelona kadrosundaki inanılmaz yetenek zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Yohannes ayrıca onurlandırıldı
OL Lyonnes'in ABD milli takım oyuncusu Lily Yohannes, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçta 3 gol katkısı kaydettikten sonra, turnuvanın en dikkat çeken genç oyuncusuna verilen ve 21 yaşından büyüklerin kazanamayacağı "Sezonun Keşfi" ödülünü kazandı.
Yohannes, geçen yaz Ajax'tan transfer olduktan sonra Fransız şampiyonu Lyon'da harika bir ilk sezon geçirerek, takımın finale yükselmesinde kilit rol oynayan oyunculardan biri oldu. Ancak Sezonun Takımı'nda en çok öne çıkan isimler Barça'dan çıktı.
Putellas, takım arkadaşları Ewa Pajor, Patri Guijarro, Mapi León ve kaleci Cata Coll ile birlikte Sezonun En İyi 11'ine seçildi. Son olarak, Sezonun Golü ödülü, lig aşamasında Atletico Madrid formasıyla Twente'ye karşı attığı muhteşem vole golüyle Chelsea'den kiralık olarak forma giyen Julia Bartel'e verildi.
Sezonun Takımı'nın tam kadrosu: Cata Coll; Emily Fox, Wendie Renard, Mapi León, Selma Bacha; Patri Guijarro, Melchie Dumornay, Alexia Putellas; Pernille Harder, Ewa Pajor, Alessia Russo