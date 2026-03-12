Goal.com
Alexander Zverev vs. Arthur Fils, bugün ücretsiz TV'de canlı tenis izleyin: Indian Wells Masters çeyrek finallerini TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Alexander Zverev, BNP Paribas Open Indian Wells turnuvasının çeyrek finalinde Fransız Arthur Fils ile karşılaşacak. Maçı ücretsiz TV ve canlı yayınla nasıl izleyebileceğinizi SPOX'ta öğrenebilirsiniz.

Zverev, sekizli finalde ABD'li Frances Tiafoe'yu 6:3, 6:4'lük skorla rahat bir şekilde mağlup etti. Şimdi, 12 Mart Perşembe günü Arthur Fils ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 

SPOX, maçı canlı olarak nerede izleyebileceğinizi açıklıyor!

    Indian Wells'teki BNP Paribas Open'ı ve bugünkü çeyrek finalleri canlı olarak izlemek için TennisTV yayın hizmetine abone olmanız gerekiyor. Ancak Sky de turnuvanın yayın haklarına sahip. Maçlar her gün Sky Sport Tennis kanalında yayınlanıyor. SkyQ ve WOW platformları üzerinden de tüm maçlar canlı olarak izlenebiliyor.

    • Karşılaşma: Alexander Zverev - Arthur Fils
    • Yarışma: BNP Paribas Open Indian Wells
    • Tur: Çeyrek final
    • Tarih: 12.03.2026
    • Saat: tba
    • TV ve Canlı Yayın: TennisTV, Sky, SkyGo, WOW

    • Eleme: 2-3 Mart 2026
    • 1. Tur: 4-5 Mart 2026
    • 2. Tur: 6-7 Mart 2026
    • 3. Tur: 8-9 Mart 2026
    • Son 16: 10-11 Mart 2026
    • Çeyrek final: 12 Mart 2026
    • Yarı final: 13-14 Mart 2026
    • Kadınlar finali: 14 Mart 2026
    • Erkekler finali: 15 Mart 2026
