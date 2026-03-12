SPOX, maçı canlı olarak nerede izleyebileceğinizi açıklıyor!
Alexander Zverev vs. Arthur Fils, bugün ücretsiz TV'de canlı tenis izleyin: Indian Wells Masters çeyrek finallerini TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?
Indian Wells'teki BNP Paribas Open'ı ve bugünkü çeyrek finalleri canlı olarak izlemek için TennisTV yayın hizmetine abone olmanız gerekiyor. Ancak Sky de turnuvanın yayın haklarına sahip. Maçlar her gün Sky Sport Tennis kanalında yayınlanıyor. SkyQ ve WOW platformları üzerinden de tüm maçlar canlı olarak izlenebiliyor.
Alexander Zverev vs. Arthur Fils, bugün ücretsiz TV'de canlı tenis izleyin: Indian Wells Masters çeyrek finallerini TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? - En önemli bilgiler
Karşılaşma: Alexander Zverev - Arthur Fils
Yarışma: BNP Paribas Open Indian Wells
Tur: Çeyrek final
Tarih: 12.03.2026
Saat: tba
TV ve Canlı Yayın: TennisTV, Sky, SkyGo, WOW
Alexander Zverev vs. Arthur Fils, bugün ücretsiz TV'de canlı tenis izleyin: Indian Wells Masters çeyrek finallerini TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? - Program