L'Equipe: "Bir Alman şampiyonu için 89 yıllık bekleyiş: Jannik Sinner'in ikinci turda elenmesinin ardından Zverev açık ara favori olarak görülüyordu ve iki hafta boyunca beklentileri karşıladı."

Le Figaro: "Sinirleri yıpratan bir finalin ardından Alexander Zverev, içindeki şeytanları yenerek ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı."

La Gazzetta dello Sport: "Harika bir Cobolli yetmedi, Roland Garros Zverev'in! Flavio onu beşinci sete zorladı, sonra çöktü. Sascha maçı gözyaşları içinde bitirdi ve ardından turdaki en yakın arkadaşlarından biri olan Flavio Cobolli'yi kucakladı. İtalya, Pietrangeli, Panatta ve Sinner'den sonra yeni bir Grand Slam şampiyonu kutlayamadı."

Tuttosport: "Masal beşinci sette sona erdi: Roland Garros Alman oyuncunun oldu. Karar setinde Zverev üstünlük kurdu ve başladığı gibi kazandı."