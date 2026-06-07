Alexander Zverev, Pazar günü Fransa Açık'ta Flavio Cobolli ile oynadığı heyecan verici final maçında ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Zverev'in tarihi başarısına ilişkin uluslararası basında yer alan yorumlar.
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Alexander Zverev "içindeki şeytanları yendi"! Fransa Açık'ta yaşanan epik bir final mücadelesinin ardından uluslararası basın ona saygılarını sundu
L'Equipe: "Bir Alman şampiyonu için 89 yıllık bekleyiş: Jannik Sinner'in ikinci turda elenmesinin ardından Zverev açık ara favori olarak görülüyordu ve iki hafta boyunca beklentileri karşıladı."
Le Figaro: "Sinirleri yıpratan bir finalin ardından Alexander Zverev, içindeki şeytanları yenerek ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı."
La Gazzetta dello Sport: "Harika bir Cobolli yetmedi, Roland Garros Zverev'in! Flavio onu beşinci sete zorladı, sonra çöktü. Sascha maçı gözyaşları içinde bitirdi ve ardından turdaki en yakın arkadaşlarından biri olan Flavio Cobolli'yi kucakladı. İtalya, Pietrangeli, Panatta ve Sinner'den sonra yeni bir Grand Slam şampiyonu kutlayamadı."
Tuttosport: "Masal beşinci sette sona erdi: Roland Garros Alman oyuncunun oldu. Karar setinde Zverev üstünlük kurdu ve başladığı gibi kazandı."
Alexander Zverev, Boris Becker'in yarattığı "ağır yükten" nihayet kurtuluyor
AS: "Sonunda şampiyon! Sonuç iyi olduğu sürece hiçbir zaman geç değildir derler. Almanya’da ya da ebeveynleri ve ağabeyi sayesinde tenis eğitimini aldığı ülke olan Rusya’da benzer bir atasözü varsa, Alexander Zverev, parlak kariyerinde geriye kalan az sayıdaki başarıdan biri olan Grand Slam turnuvasını kazanmasının ardından bunu kesinlikle uygulayabilir."
Marca: "Zverev, Paris'te hakimiyet kurdu ve tenis dünyasının devleri arasında kendine bir yer edindi. Nihayet omuzlarındaki ağır yükten kurtuldu. Hatta vatandaşı Boris Becker bile onun büyük sahnede çıkış yapma yeteneğini sorgulamıştı."
The Telegraph: "Alexander Zverev gerginliğini yenerek nihayet bir Grand Slam şampiyonluğu kazandı. Hem Zverev hem de Cobolli, zaman zaman kendi kendilerinin en büyük düşmanları oldular, çünkü zorlanmadan yapılan hata sayısı artıyordu, ancak sonunda favori oyuncu, sevinç ve rahatlamanın karışımıyla gözyaşları içinde kum sahaya geriye doğru düşerek zaferini kutladı."