Sorloth'un yokluğu, sezonun başında tanınmış santrforlar konusundaki büyük eksikliği daha da ağırlaştırdı. Julian Alvarez, yaz transfer dönemindeki transfer spekülasyonları ve hastalık nedeniyle geç katıldı; ilk kez çarşamba günü Anfield'da Liverpool'a karşı ilk 11'de başladı.

Bu arada, son gün transferi Jonathan David de transfer döneminin ilerleyen bölümünde takıma katıldı. Bu nedenle Simeone, Ademola Lookman'ı mevkisi dışında santrfor olarak kullanmak zorunda kaldı; Alex Baena ile Kang-in Lee de zaman zaman en uçta görev yaptı.

Sorloth, yazın takımdan ayrılacağı yönünde ciddi şekilde gündeme geldi ve Türkiye'den gelen girişimlerin yanı sıra Juventus'un da ciddi ilgisini çekti. Ancak Atletico, forvetini 30 milyon €'yu aşan tam bonservis değerinin altında bir bedelle satmayı reddetti.