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Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Alexander Sorloth'un gizemli sakatlığı neden Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone için büyük bir baş ağrısına yol açıyor?

A. Soerloth
Atletico Madrid
D. Simeone
La Liga

Alexander Sorloth, sezon öncesinde yaşadığı kas sakatlığının üzerinden bir ay geçmesine rağmen Atletico Madrid'de hâlâ sahalara dönemedi. Norveçli forvet şu ana kadar oynanan beş resmi maçın tamamını kaçırdı ve bu durum, teknik direktör Diego Simeone'yi zorlu geçen sezon başlangıcında hücum hattında doğaçlama çözümler üretmek zorunda bıraktı.

  • Sorloth, bir aylık aranın ardından hâlâ forma giyemiyor

    Mundo Deportivo'ya göre Sorloth, kas kontraktürü geçirmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen hâlâ Majadahonda'da sahada antrenman yapamıyor. Norveçli milli oyuncu, Atletico'daki takım arkadaşlarıyla henüz grup antrenmanlarına da dönmedi. Bu sakatlık, forvet oyuncusunun yeni sezonda Los Rojiblaancos'un ilk beş resmi maçını kaçırmasına şimdiden neden oldu. Süren yokluğu, teknik direktör Simeone'nin hücum hattında önemli bir boşluk yarattı.

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  • Sorloth Atletico MadridGetty Images

    Tıbbi açıklama, forvetin geciken iyileşme sürecini vurguluyor

    Kulüp, resmî olarak forvet oyuncusunun kondisyonundaki aksaklığı 12 Ağustos'ta duyurdu. O dönemde sağlık ekibi, iyileşme sürecini yönetmek için kişiye özel bir antrenman programı öngörüyordu.

    "Kulübün sağlık hizmetlerinin tespit ettiği üzere Alexander Sorloth kas kontraktüründen muzdarip," Atletico açıklamasında doğruladı. "Norveçli santrfor bireysel seanslarda çalışacak ve gruba dönüşünü gösterdiği ilerleme belirleyecek."

    Ancak bir ay sonra forvet oyuncusu hâlâ çimde yer almış değil. Uzayan yokluk, Simeone'nin hücum hattında kilit bir rol oynamasına yönelik planları sekteye uğrattı.

  • Simeone sürekli taktik değişikliğine zorlandı

    Sorloth'un yokluğu, sezonun başında tanınmış santrforlar konusundaki büyük eksikliği daha da ağırlaştırdı. Julian Alvarez, yaz transfer dönemindeki transfer spekülasyonları ve hastalık nedeniyle geç katıldı; ilk kez çarşamba günü Anfield'da Liverpool'a karşı ilk 11'de başladı.

    Bu arada, son gün transferi Jonathan David de transfer döneminin ilerleyen bölümünde takıma katıldı. Bu nedenle Simeone, Ademola Lookman'ı mevkisi dışında santrfor olarak kullanmak zorunda kaldı; Alex Baena ile Kang-in Lee de zaman zaman en uçta görev yaptı.

    Sorloth, yazın takımdan ayrılacağı yönünde ciddi şekilde gündeme geldi ve Türkiye'den gelen girişimlerin yanı sıra Juventus'un da ciddi ilgisini çekti. Ancak Atletico, forvetini 30 milyon €'yu aşan tam bonservis değerinin altında bir bedelle satmayı reddetti.

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  • Alexander Sorloth 2025GETTY

    Norveçli forvet, aranın ardından sahalara dönmeyi hedefliyor

    Atletico, yaklaşan milli ara öncesinde yedi gün içinde üç maçlık zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Kırmızı-beyazlılar pazar günü Real Sociedad'a konuk olduktan sonra çarşamba günü Osasuna'yı ağırlayacak ve gelecek pazar da derbide ezeli rakibi Real Madrid'i konuk edecek.

    Sorloth gelecek haftanın başında takım antrenmanlarına dramatik bir dönüş yapmazsa, bu kritik maçlarda forma giymesi neredeyse kesin olarak mümkün görünmüyor. Gerçekçi dönüş tarihi ise artık 10 Ekim'de Mendizorroza'da Alaves'e karşı oynanacak maç olarak belirlenmiş durumda.

    Simeone, yaklaşan üç haftalık aranın İskandinav golcüye tam formuna kavuşması için yeterli zamanı vereceğini umacak. Sorloth'un yeniden kadroya dönmesi, Atletico'ya hücum hattının eksikliğini hissettiği odak noktasını nihayet sağlayacak.

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