Norveç, İngiltere ile oynadığı Dünya Kupası çeyrek final maçında 1-0 önde giderken, 44. dakikada Martin Odegaard, Sorloth’a muhteşem bir pas attı. Birkaç saniye boyunca Sorloth ve Haaland, John Stones'a karşı ikiye bir üstünlük kurdu; Declan Rice ve Nico O’Reilly ise çaresizce geri dönmeye çalışıyordu. Çoğu gözlemci, Haaland'a basit bir yatay pas atılmasını ve onun da kolay bir gol atmasını bekliyordu, ancak Sorloth hızını kesip Stones'u tek başına geçmeye çalıştı.

Sonuçta gelen şut engellendi ve İngiltere kalecisi Jordan Pickford tarafından güvenli bir şekilde kontrol edildi. Bu fırsatın değerlendirilememesi pahalıya mal oldu, zira Jude Bellingham sadece üç dakika sonra İngiltere adına beraberlik golünü attı. Eski İngiltere forveti ve BBC yorumcusu Alan Shearer bu karara eleştirel yaklaşarak şöyle dedi: "İngiltere yine şanslı. Sorloth çok daha erken bir aşamada hızla Haaland’a pas atmalıydı. Bunu yapmamayı tercih etti ve sonra geçecek bir yol kalmadı. Doğruca kalabalık içine koştu."