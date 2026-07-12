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Alexander Sorloth, Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç’in İngiltere karşısında iki gol farkla öne geçmek için altın bir fırsat yakaladığı sırada neden Erling Haaland’a pas vermediğini açıklıyor
İki gol farkla öne geçme fırsatını kaçırma
Norveç, İngiltere ile oynadığı Dünya Kupası çeyrek final maçında 1-0 önde giderken, 44. dakikada Martin Odegaard, Sorloth’a muhteşem bir pas attı. Birkaç saniye boyunca Sorloth ve Haaland, John Stones'a karşı ikiye bir üstünlük kurdu; Declan Rice ve Nico O’Reilly ise çaresizce geri dönmeye çalışıyordu. Çoğu gözlemci, Haaland'a basit bir yatay pas atılmasını ve onun da kolay bir gol atmasını bekliyordu, ancak Sorloth hızını kesip Stones'u tek başına geçmeye çalıştı.
Sonuçta gelen şut engellendi ve İngiltere kalecisi Jordan Pickford tarafından güvenli bir şekilde kontrol edildi. Bu fırsatın değerlendirilememesi pahalıya mal oldu, zira Jude Bellingham sadece üç dakika sonra İngiltere adına beraberlik golünü attı. Eski İngiltere forveti ve BBC yorumcusu Alan Shearer bu karara eleştirel yaklaşarak şöyle dedi: "İngiltere yine şanslı. Sorloth çok daha erken bir aşamada hızla Haaland’a pas atmalıydı. Bunu yapmamayı tercih etti ve sonra geçecek bir yol kalmadı. Doğruca kalabalık içine koştu."
- Getty Images Sport
Sorloth, karar verme sürecini açıklıyor
İngiltere’nin uzatmalarda 2-1 kazandığı maçın ardından basına konuşan Sorloth, o yüksek baskı altındaki anda zihninden geçenleri dürüstçe anlattı. “Topa bir dokundum ve başımı kaldırdım, sonra Stones’un o pası engellediğini gördüm. Ardından bir kez daha topa dokundum, ama ne yazık ki olmadı. Onu harekete geçirmek yerine, onun harekete geçmesini bekledim," diye açıkladı Sorloth. Atlético Madrid'in forveti, asıl amacının Haaland'ı bulmak olduğunu vurguladı, ancak fırsat penceresinin kapandığını hissetti.
Sorloth sözlerine şöyle devam etti: "O durumda tek istediğim şey Erling’e pas atmaktı. Sonra o pasın mümkün olmadığı hissine kapıldım ve şut çekmeye karar verdim."
Solbakken, çok az farkla kaybedilen maçlardan yakınıyor
Bu ezici yenilgi, Norveç’i “acaba ne olabilirdi” diye düşünmeye sevk etti. Sorloth, VG’ye verdiği demeçte, “Bu çok ağır bir durum ve işte bu tür anlarda keşke daha iyisini yapabilseydik diye düşünüyorsunuz,” dedi. "Yeni fırsatların geleceğini biliyorum, ama en büyük sahnedeyken ve Dünya Kupası yarı finaline çıkmak için mücadele ederken bu durum doğal olarak çok ağır geliyor." Norveç milli takım teknik direktörü Stale Solbakken'e, stadyumdaki aşırı sıcaklık ve nemin bu karar hatasına katkıda bulunup bulunmadığı soruldu.
"Analiz ederseniz kesinlikle olabilir. Alex 40-50 metre boyunca tam hızda koştu ve sonra topu Erling'e ne zaman vermesi gerektiğini tam olarak hesaplamaya çalıştı. Zamanlamayı tutturamadı ve zaman doldu," dedi Solbakken. Ancak teknik direktör, bu seviyede işlerin ne kadar ince bir çizgide yürüdüğüne de dikkat çekti. "Skor 2-0'a getirmek için büyük bir fırsattı ve yine her şey ince bir çizgideydi. Bence buradaki sıcağı suçlamak biraz zor."
- Getty Images Sport
Norveç için, yenilgiye rağmen tarihi bir Dünya Kupası oldu
İngiltere’ye karşı alınan yenilginin acısına rağmen – İngiltere artık yarı finalde Arjantin ile karşılaşacak – Norveç, çeyrek finale yükselerek Dünya Kupası tarihindeki en iyi sonucunu elde etti. Bu dönüm noktası, milli takımın 1998’den bu yana turnuvaya ilk kez katıldığı göz önüne alındığında özellikle etkileyici. Daha önce Norveç’in Dünya Kupası’ndaki en büyük başarıları, hem 1938 hem de 1998 turnuvalarında son 16 turuna kalmasıydı.
Bireysel düzeyde ise Haaland, turnuvayı 7 golle tamamlayarak, her biri 8 golle gol krallığı yarışında başı çeken Lionel Messi ve Kylian Mbappé'nin hemen arkasında yer aldı. Buna karşılık Sorloth, turnuva boyunca hücumda hiçbir etki yaratamadı; 5 maçta forma giymesine rağmen ne gol attı ne de asist yaptı.
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