Alexander Isak YİNE sakatlandı; Liverpool'un forveti Man Utd maçını kaçıracak

The Sun’ın haberine göre, forvet Isak’ın Anfield’daki zorlu ilk sezonu, oyuncunun Pazar günü Manchester United ile oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek olmasıyla bir kez daha kötüye gitmiş görünüyor. Newcastle’dan 130 milyon sterlinlik bir transferle Liverpool’a katılan ve bu transferle İngiltere rekoru kıran 26 yaşındaki oyuncu, bu hafta yapılan bir antrenman sırasında kasık bölgesinden sakatlandı.

Forvetin, hasarın tam boyutunu belirlemek için bu hafta sonu bir taramadan geçmesi bekleniyor. Bu, Merseyside'da inişli çıkışlı bir sezon geçiren İsveçli oyuncu için tanıdık bir hikaye. Yılın başlarında birkaç ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan bacak kırığı da dahil olmak üzere, fiziksel sorunlarla boğuşan bir sezonda sadece 13 Premier Lig maçında ilk 11'de yer alıp 3 gol atabildi.