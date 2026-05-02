Getty Images Sport
Çeviri:
Alexander Isak YİNE sakatlandı; Liverpool'un forveti Man Utd maçını kaçıracak
Isak için bir başka sakatlık talihsizliği
The Sun’ın haberine göre, forvet Isak’ın Anfield’daki zorlu ilk sezonu, oyuncunun Pazar günü Manchester United ile oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek olmasıyla bir kez daha kötüye gitmiş görünüyor. Newcastle’dan 130 milyon sterlinlik bir transferle Liverpool’a katılan ve bu transferle İngiltere rekoru kıran 26 yaşındaki oyuncu, bu hafta yapılan bir antrenman sırasında kasık bölgesinden sakatlandı.
Forvetin, hasarın tam boyutunu belirlemek için bu hafta sonu bir taramadan geçmesi bekleniyor. Bu, Merseyside'da inişli çıkışlı bir sezon geçiren İsveçli oyuncu için tanıdık bir hikaye. Yılın başlarında birkaç ay boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan bacak kırığı da dahil olmak üzere, fiziksel sorunlarla boğuşan bir sezonda sadece 13 Premier Lig maçında ilk 11'de yer alıp 3 gol atabildi.
- Getty Images Sport
Slot'un hücum hattında kriz
Isak'ın sakatlığının zamanlaması, zaten zayıflamış bir hücum hattıyla boğuşan Slot için daha kötü olamazdı. Hugo Ekitike'nin Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e elenmelerinin ardından yaşadığı Aşil tendonu kopması nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olması nedeniyle, Kırmızılar Old Trafford'a formda ve tanınmış bir tecrübeli forvet olmadan gidiyor.
Slot'un seçenekleri, kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mohamed Salah'ın yokluğuyla daha da kısıtlanıyor. Mısırlı Kral'ın sezon bitmeden sahalara dönmesi bekleniyor olsa da, Pazar günkü maçta yokluğu, Premier Lig'de üçüncü sırayı garantilemek için mücadele eden Liverpool'da büyük bir boşluk yaratacak.
Salah, Anfield'dan ayrılışını değerlendiriyor
Sakatlıkların yarattığı kaosun ortasında Salah, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılma kararı hakkında konuştu. 33 yaşındaki oyuncu, dokuz yılın ardından kulüpten ayrılacağını daha önce doğrulamış ve eski kaptan Steven Gerrard ile yaptığı özel bir sohbetin ayrılma kararını kesinleştirmesinde etkili olduğunu açıklamıştı.
TNT Sports için Gerrard ile konuşan Salah, şunları söyledi: "Şu anda mutluyum. O konuşmayı hatırlıyorum. Bunun için minnettarım. İnsanlar senin evime geldiğini bilmiyordu. Güzel bir sohbet ettik, sen fikrini söyledin ve ben bunu gerçekten takdir ettim. Şimdi büyük bir kapıdan ayrıldığım için mutluyum ve bu da senin bana bahsettiğin bir şeydi, kendi şartlarınla ayrılmak. Gitme zamanı geldi. Arzumu söylemek gerekirse, gerçekten başarılı olmak istiyorum. Bu kulüpte hatırlanmak istiyorum. Ne yapacağıma henüz karar vermedim. Elimde birçok iyi seçenek var. Ama içimden şöyle bir ses geliyor: 'Tamam, biliyor musun, şu anda yapılacak doğru şey bu ve ben bununla barışığım.'"
- Getty Images Sport
İlk dört sırayı belirleme yarışı kızışıyor
Old Trafford'daki karşılaşma, hem Manchester United hem de Liverpool'un gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ndeki yerlerini sağlamlaştırmaya çalıştığı için büyük önem taşıyor. Michael Carrick'in kaptanlığındaki United, Ekim ayında Anfield'da elde ettiği 2-1'lik galibiyetin ardından rakibine karşı Premier Lig'de çift galibiyet serisini tamamlamak istiyor; bu da ilk üçteki konumunu daha da sağlamlaştıracaktır.