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Alexander Isak ve Viktor Gyökeres'in golleriyle İsveç, Dünya Kupası'na muhteşem bir başlangıç yaparak Tunus'u ezici bir skorla mağlup etti
İsveçli yıldızlar ritimlerini bulurken Isak parlıyor
Isak, dünya sahnesinde sergilediği üstün performansla Liverpool’daki zorlu ilk sezonunu geride bıraktı. Forvet, Tunus’un yenilgisinin mimarı oldu; muhteşem bir bireysel gol attı ve Graham Potter’ın takımının turnuva öncesi beklentileri karşılarken diğer birçok golün hazırlık aşamasında da kilit rol oynadı.
Maçın ilk golü, 7. dakikada Brighton'dan Yasin Ayari'nin ayağından geldi. Tunus kökenli olmasına rağmen, orta saha oyuncusu duygusallığa kapılmadı ve kaotik bir açılış bölümünde Mouhib Chamakh'ın Isak ve Gyokeres'in şutlarını kurtarmasının ardından ceza sahası kenarından topu ağlara gönderdi.
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Tunus, kontrolsüz grev dalgasını bastırmakta zorlanıyor
Tunus, eleme turlarındaki gurur verici savunma performansıyla turnuvaya gelmişti, ancak bu itibar yarım saat içinde paramparça oldu. İsveç’in ikinci golü, Isak’ın sol kanattan kaçtığı müthiş bir kontra atakla geldi; Liverpool’lu oyuncu kolaylıkla içe doğru kesip Tunus savunmasını geride bıraktıktan sonra, uzak köşeye isabetli bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Tunus, devre arasına girmeden önce bir umut ışığı yakaladı ve kısa süreliğine geri dönüş yapma ihtimalini gündeme getirdi. Omar Rekik, Hannibal Mejbri'nin iyi ortaladığı topa en yüksekten kafayla vurdu ve İsveç savunmasının nadir bir hatasını cezalandırarak, Afrika ekibine soyunma odasına girerken bir umut ışığı verdi.
Gyokeres, savunma hatalarından yararlanıyor
Tunus'un maçı çevirme umutları, 59. dakikada İsveç'in yüksek presinin meyvesini vermesiyle söndü. Isak yine kilit rol oynadı; kaptan Ellyes Skhiri'yi ceza sahası kenarında baskı altına alarak feci bir hataya zorladı. Top, Arsenal'den Gyokeres'in önüne mükemmel bir şekilde düştü; Gyokeres soğukkanlılığını koruyarak skoru net bir şekilde artırdı.
Bu gol, İsveçlilerin kalan gerginliklerini giderdi ve takım, gerçek bir şampiyon adayı gibi kendinden emin bir oyun sergilemeye başladı. Maçın sonlarında Mattias Svanberg'in oyuna girer girmez yaptığı etkili müdahale, skoru daha da parlak hale getirdi. Yedek kulübesinden oyuna girdikten saniyeler sonra, Isak'ın ince bir vuruşunun ardından topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ilk başta bayrağını kaldırsa da, VAR incelemesi Isak'ın dokunuşunun Svanberg'i ofsayt pozisyonundan çıkardığını doğru bir şekilde belirledi ve skor 4-1 oldu. Ayari'nin uzatma dakikalarında gecenin ikinci golünü kaydetmesi için hala zaman vardı. Ayari, boşta kalan topa atlayarak 5-1'lik ezici galibiyeti tamamladı.
- AFP
İsveç'i Hollanda maçı bekliyor
Bu sonuçla İsveç, Hollanda ile Japonya arasındaki beraberliğin ardından rakiplerinden üç puan farkla F Grubu'nun zirvesinde rahat bir konumda yer alırken, Tunus ise eleme turlarına kalma hayallerini sürdürmek için zorlu bir mücadeleye girmek zorunda kaldı.
İsveç, bir sonraki maçında daha zorlu bir rakip olan Hollanda ile karşılaşacak. Hollanda, birinci sırayı elde etmek için kaybettiği iki puanı telafi etmeye çalışacak. Tunus ise Japonya'yı yenerek toparlanmaya ve turnuvadan erken elenmekten kurtulmaya çalışacak. Her iki maç da 20 Haziran'da oynanacak.