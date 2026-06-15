Alexander Isak ve Viktor Gyökeres'in golleriyle İsveç, Dünya Kupası'na muhteşem bir başlangıç yaparak Tunus'u ezici bir skorla mağlup etti

Isak, dünya sahnesinde sergilediği üstün performansla Liverpool’daki zorlu ilk sezonunu geride bıraktı. Forvet, Tunus’un yenilgisinin mimarı oldu; muhteşem bir bireysel gol attı ve Graham Potter’ın takımının turnuva öncesi beklentileri karşılarken diğer birçok golün hazırlık aşamasında da kilit rol oynadı.

Maçın ilk golü, 7. dakikada Brighton'dan Yasin Ayari'nin ayağından geldi. Tunus kökenli olmasına rağmen, orta saha oyuncusu duygusallığa kapılmadı ve kaotik bir açılış bölümünde Mouhib Chamakh'ın Isak ve Gyokeres'in şutlarını kurtarmasının ardından ceza sahası kenarından topu ağlara gönderdi.