Alexander Isak'tan mı daha değerli? Bayern Münih yöneticilerinin büyük beklentilerinin ardından Harry Kane'e 500 milyon sterlinlik transfer ücretinin "buna değeceği" söylendi
Kane'in Bayern'deki sözleşmesi ne zaman sona eriyor?
Bundesliga şampiyonu Bayern, takımın sembolü haline gelen 9 numaralı oyuncusuyla 2027 yılına kadar süren bir sözleşme imzaladı. Kane, 136 maçta attığı 133 golle rekorları alt üst etti. Kane, şimdiden Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda.
Almanya'da kupa lanetini kıran 32 yaşındaki oyuncu, kulübü ve milli takımıyla daha büyük başarılara imza atmak için yoluna devam ediyor. Yaz aylarında yapılacak bir başka Dünya Kupası öncesinde, 2026'da Şampiyonlar Ligi zaferini hedefliyor.
Bu iki unvandan birini ya da muhtemelen ikisini de kazanırsa, Ballon d'Or ödülüne ciddi bir aday olacaktır. Küresel futboldaki bu konumu göz önüne alındığında, Bayern'in yeni şartlar getirmeye çalıştığı şaşırtıcı değildir.
Kane için teklif almayı düşünmüyorlar, ancak onursal başkan Hoeness, İsveçli forvet Isak'ın 2025'te Newcastle'dan Liverpool'a transfer olarak İngiliz futbolunun en pahalı oyuncusu haline gelmesini gördükten sonra kicker'a şunları söyledi: “Bu biraz riskliydi [2023'te ona 100 milyon € harcamak]. Ancak son yıllarda bizim için inanılmaz derecede iyi oynadı. Fiyat-performans oranını göz önüne alırsak, 150 milyon avro derim. Ama sonra Liverpool'dan Alexander Isak'ın 150 milyon avroya (131 milyon sterlin/173 milyon dolar) mal olduğunu görüyorsunuz. O 150 milyon avro değerindeyse, Harry 250 milyon avro (218 milyon sterlin/289 milyon dolar) değerindedir.”
Kane transfer piyasasında ne kadar eder?
Bu rakamlar biraz abartılı olabilir, ancak Kane’in her türlü başarıya kattığı değeri inkar etmek mümkün değil – özellikle de sergilemeye devam ettiği olağanüstü istatistikler göz önüne alındığında. Eski Spurs takım arkadaşı Friedel, tarihin en büyük golcülerinden birinin paha biçilmez bir değer olarak değerlendirilebileceğine inanıyor.
Hoeness'in değerlemesi ve Kane'in 200 milyon sterlinin üzerinde bir değere sahip olup olmadığı sorulduğunda, Friedel, GOAL'a şunları söyledi: "Evet, 300 milyon, 400 milyon, 500 milyon sterlin! Bence bu adam, gerçekten, gerçekten, gerçekten harika bir oyuncu. Ama daha da önemlisi, yaşlandıkça harika bir insan haline geliyor.
"Bu adam hakkında söyleyebileceğim ya da söyleyeceğim hiçbir kötü şey yok. Ve eğer biri bunu yaparsa, onu savunmak için ilk sırada ben olurum çünkü o gerçekten harika. Eğer bir takım onu istiyorsa ve ne kadar ödeyebilirse ödesin, o buna değer. Harry Kane'i böyle görüyorum."
Kane, Allianz Arena'da yeni bir sözleşme imzalayacak mı?
Kane'in Premier Lig'e geri döneceği yönünde spekülasyonlar var; burada Alan Shearer'ın tüm zamanların gol rekorunu kırma şansı var. Öte yandan Suudi Pro Ligi ve MLS'deki bazı takımların da ona ilgi duyduğu söyleniyor.
Kane ise yeni bir meydan okuma arayışında olduğuna dair herhangi bir işaret vermedi. Kasım 2025'te şunları söylemişti: "Bu transfer hayatımın en iyi kararlarından biri oldu. Her anından keyif aldım. Yeni bir ligi deneyimlemek, Bayern Münih gibi bir takımda oynamak, Avrupa kupalarında mücadele etmek, Alman liginin atmosferini yaşamak ve farklı kültürlerden gelen farklı oyuncularla birlikte olmak... Bence bunlar kariyerim için harika bir adım oldu."
Bundesliga'nın devleriyle olan ilişkisini uzatma olasılığı konusunda şunları ekledi: “Daha uzun süre kalmaya oldukça açığım. Şu anki durumumuz ve oynadığımız futbol göz önüne alındığında, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğumuzu hissediyorum. Bu yüzden başka hiçbir takıma bakıp, kendimi geliştirmek için oraya gitmek istediğimi hissetmiyorum.
“Önümüzdeki birkaç ay içinde gelecek ve Bayern’in ne yapmak istediği konusunda bazı görüşmeler olacağına eminim. Ancak burada gerçekten mutluyum ve yakın gelecekte bir şeylerin değişeceğini sanmıyorum.”
Sakatlık haberleri: Kane, Real Madrid maçına yetişmek için son bir çaba gösteriyor
Kane son günlerde bir sakatlıkla boğuşuyor; Thomas Tuchel, 78 golü bulunan İngiliz yıldızı, Uruguay ve Japonya ile oynanan son hazırlık maçlarında sahaya sürmemeyi tercih etti; böylece oyuncunun fiziksel durumuyla ilgili gereksiz riskler alınmasından kaçınıldı.
Bayern'in lig maçlarına geri döneceği Cumartesi günü Freiburg ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek olan Kane, önümüzdeki Salı günü Real Madrid ile oynanacak ve büyük heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına ise hazır olabilir.