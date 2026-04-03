Alexander Isak'tan mı daha değerli? Bayern Münih yöneticilerinin büyük beklentilerinin ardından Harry Kane'e 500 milyon sterlinlik transfer ücretinin "buna değeceği" söylendi

Bundesliga şampiyonu Bayern, takımın sembolü haline gelen 9 numaralı oyuncusuyla 2027 yılına kadar süren bir sözleşme imzaladı. Kane, 136 maçta attığı 133 golle rekorları alt üst etti. Kane, şimdiden Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu konumunda.

Almanya'da kupa lanetini kıran 32 yaşındaki oyuncu, kulübü ve milli takımıyla daha büyük başarılara imza atmak için yoluna devam ediyor. Yaz aylarında yapılacak bir başka Dünya Kupası öncesinde, 2026'da Şampiyonlar Ligi zaferini hedefliyor.

Bu iki unvandan birini ya da muhtemelen ikisini de kazanırsa, Ballon d'Or ödülüne ciddi bir aday olacaktır. Küresel futboldaki bu konumu göz önüne alındığında, Bayern'in yeni şartlar getirmeye çalıştığı şaşırtıcı değildir.

Kane için teklif almayı düşünmüyorlar, ancak onursal başkan Hoeness, İsveçli forvet Isak'ın 2025'te Newcastle'dan Liverpool'a transfer olarak İngiliz futbolunun en pahalı oyuncusu haline gelmesini gördükten sonra kicker'a şunları söyledi: “Bu biraz riskliydi [2023'te ona 100 milyon € harcamak]. Ancak son yıllarda bizim için inanılmaz derecede iyi oynadı. Fiyat-performans oranını göz önüne alırsak, 150 milyon avro derim. Ama sonra Liverpool'dan Alexander Isak'ın 150 milyon avroya (131 milyon sterlin/173 milyon dolar) mal olduğunu görüyorsunuz. O 150 milyon avro değerindeyse, Harry 250 milyon avro (218 milyon sterlin/289 milyon dolar) değerindedir.”