Getty Images Sport
Çeviri:
Alexander Isak, rekor kıran 125 milyon sterlinlik transferin ardından yaklaşık sekiz ay sonra Anfield'da ilk Premier Lig golünü attıktan sonra neden "formunu bulduğunu" hissediyor?
Isak, Anfield'da ilk golünü attı
26 yaşındaki forvet, geçen Ağustos ayında Newcastle United'dan 125 milyon sterlinlik (169 milyon dolar) bir transferle Liverpool'a geçtikten sonra zorlu bir başlangıç dönemi yaşadı. Aralık ayında geçirdiği ağır bacak sakatlığı nedeniyle gelişimi durma noktasına gelmişti, ancak Eagles karşısında sergilediği içgüdüsel bitiriş, kulübün yaptığı devasa yatırımı geri ödemeye hazır olduğunu gösterdi.
Alexis Mac Allister'ın vuruşuna fırsatçı bir dokunuşla attığı golü değerlendiren Isak, Liverpool'un resmi web sitesine şunları söyledi: "O şutun gol olmayacağını hissettim, bu yüzden bir nevi araya girdim ve iyi bir dokunuş oldu. Sonra da topu ağlara göndermeyi başardım."
Sakatlık kabuslarının üstesinden gelmek
Bu gol, Isak'ın fibula kırığı ve ayak bileği sakatlığı nedeniyle geçirdiği zorlu bir iyileşme sürecinden sonra attığı ilk gol oldu. Cumartesi günkü maç, bu aradan sonra oynadığı beşinci maçtı ve forvet, yüzde 100 formuna ulaşmak için verdiği mücadelenin hem zihinsel hem de fiziksel bir zorluk olduğunu itiraf etti. Aylar süren rehabilitasyonun ardından forvet, bu golün bir dönüm noktası olacağını umuyor: "Tam formuma kavuşmak için mücadele ediyordum ve tabii ki gol atmak, formunu yeniden bulmanın en iyi yolu. Elbette çok mutluyum."
Maç öncesinde teknik direktör Arne Slot, Isak'ın en iyi performansını sergilemekten ziyade "hayatta kalma modunda" oynadığını bile belirtmişti. Ancak İsveçli yıldızın liderliğinde Liverpool, tarihsel olarak aşılması zor olan inatçı Palace savunmasını aşmayı başardı.
Şampiyonlar Ligi yarışı kızışıyor
Bu galibiyetle Liverpool dördüncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı için takipçileriyle arasındaki farkı sekiz puana çıkardı. Manşetler bir anlığına Mohamed Salah'ın hamstring sakatlığıyla dolmuş olsa da, Isak bu sonucu elde etmek için takımın gösterdiği kolektif azme odaklandı.
Takımın performansı hakkında Isak şunları söyledi: "Crystal Palace iyi bir rakip ve maçları asla kolay geçmez. Bence maçın büyük bölümünde iyi oynadık ve belki de son dakikalar o kadar gergin geçmemeliydi. İyi oynadık ve üçüncü golü atmayı başaran takım arkadaşlarım da gerçekten çok iyiydi. Crystal Palace, gol atması ve pozisyon yaratması en zor takımlardan biri. Bence kalitemizi gösterdik – şimdi bu formumuzu korumamız gerekiyor."
- AFP
Beklenmedik kahramanlara övgü
Isak, Alisson ve Giorgi Mamardashvili'nin sakatlıkları nedeniyle sezonun sonlarında ilk kez forma giymek zorunda kalan ve olağanüstü bir performans sergileyen üçüncü kaleci Freddie Woodman'a da övgüler yağdırdı. Woodman'ın kahramanca müdahaleleri, gergin geçen ikinci yarıda takımın üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu; ardından Florian Wirtz, uzatma dakikalarının sonlarında skoru belirleyen golü attı.
Woodman'ın katkısı hakkında konuşan Isak, "Bence kesinlikle muhteşem bir iş çıkardı. Oyuna girmek hiçbir zaman kolay değildir, özellikle de onun gibi her an hazır olmanız gereken ama pek sık şans bulamadığınız bir pozisyonda. Onun için böyle bir performans sergilemek gerçekten büyük bir başarı. Bence gol yememeyi hak etti. Gerçekten harika bir performans sergiledi. Tabii ki ligde durum hala çok sıkı ve her şey olabilir, ama bence son birkaç maçı kazanmak için kendimizi iyi bir konuma getirdik."