Alexander Isak, rekor kıran 125 milyon sterlinlik transferin ardından yaklaşık sekiz ay sonra Anfield'da ilk Premier Lig golünü attıktan sonra neden "formunu bulduğunu" hissediyor?

26 yaşındaki forvet, geçen Ağustos ayında Newcastle United'dan 125 milyon sterlinlik (169 milyon dolar) bir transferle Liverpool'a geçtikten sonra zorlu bir başlangıç dönemi yaşadı. Aralık ayında geçirdiği ağır bacak sakatlığı nedeniyle gelişimi durma noktasına gelmişti, ancak Eagles karşısında sergilediği içgüdüsel bitiriş, kulübün yaptığı devasa yatırımı geri ödemeye hazır olduğunu gösterdi.

Alexis Mac Allister'ın vuruşuna fırsatçı bir dokunuşla attığı golü değerlendiren Isak, Liverpool'un resmi web sitesine şunları söyledi: "O şutun gol olmayacağını hissettim, bu yüzden bir nevi araya girdim ve iyi bir dokunuş oldu. Sonra da topu ağlara göndermeyi başardım."