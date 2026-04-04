Bazı taraftarlar sürpriz bir kadroya girmesini umsa da, Isak’ın fiziksel durumunun gerçekliği, onun kadroya alınmasını imkansız hale getirdi. 101 günlük iyileşme sürecinin ardından, iki antrenman seansının yoğunluğu, Cityzens ile oynanacak FA Cup karşılaşmasının fiziksel zorluklarına hazırlık olarak yetersiz görüldü.

The Athletic'ten James Pearce, sosyal medya aracılığıyla durumla ilgili daha fazla açıklık getirdi ve kulübün, bir nüksetme riskini doğurabilecek bir karar için acele etmeyeceğini doğruladı. Pearce, X'te şöyle yazdı: "Üç aydan fazla bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra sadece iki tam antrenman seansının ardından Alexander Isak'ın kadroda yer alması için henüz çok erken olduğu kararı alındı."