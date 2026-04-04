(C)Getty Images
Çeviri:
Alexander Isak nerede?! Liverpool'un 125 milyon sterlinlik yıldızı, sakatlıktan dönmesine rağmen neden Man City ile oynanan FA Cup maçında forma giyemedi? - Ayrıntılar
İsveçli forvet, Etihad deplasmanında kadroda yer almıyor
Özellikle maçın önemi göz önüne alındığında, Isak'ın Manchester deplasmanında en azından yedek kulübesinde yer alacağına dair beklentiler yüksekti. Eski Newcastle oyuncusu, fibula kırığı da içeren ciddi bir ayak bileği sakatlığı nedeniyle Aralık ayından beri sahalardan uzak kalıyordu. Ancak, 125 milyon sterlinlik (165 milyon dolar) oyuncuyu kadrodan tamamen çıkarmak yönünde karar verildi. Görünüşe göre sağlık ekibi ve teknik kadro, Pep Guardiola'nın takımına karşı oynanacak yüksek tempolu bir maçta oyuncunun sahaya çıkmasından ziyade, uzun vadede forma giyebilmesini öncelikli tutarak tedbirli davranmayı tercih etti.
- AFP
Nihai kararın açıklaması
Bazı taraftarlar sürpriz bir kadroya girmesini umsa da, Isak’ın fiziksel durumunun gerçekliği, onun kadroya alınmasını imkansız hale getirdi. 101 günlük iyileşme sürecinin ardından, iki antrenman seansının yoğunluğu, Cityzens ile oynanacak FA Cup karşılaşmasının fiziksel zorluklarına hazırlık olarak yetersiz görüldü.
The Athletic'ten James Pearce, sosyal medya aracılığıyla durumla ilgili daha fazla açıklık getirdi ve kulübün, bir nüksetme riskini doğurabilecek bir karar için acele etmeyeceğini doğruladı. Pearce, X'te şöyle yazdı: "Üç aydan fazla bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra sadece iki tam antrenman seansının ardından Alexander Isak'ın kadroda yer alması için henüz çok erken olduğu kararı alındı."
Slot, temkinli yaklaşımı açıklıyor
Maç öncesinde konuşan teknik direktör Arne Slot, forvetin durumu ve onun maç tempolarına yeniden kavuşması için gereken süre konusunda gerçekçi bir yaklaşım sergiledi. Hollandalı teknik adam, Isak’ın kadroya geri dönmüş olmasına rağmen, bu kadar uzun bir tedavi sürecinin ardından bu yoğunluktaki bir maçta forvet hattını sürüklemeye hazır olmaktan çok uzak olduğunu belirtti.
Maç öncesinde TNT Sport'a konuşan Hollandalı teknik adam, "Bu tür kararları her zaman sağlık ekibi, performans ekibi ve oyuncunun kendisiyle işbirliği içinde alırsınız. Onun için sadece bir veya iki antrenman yapıp hemen böyle bir maça atılmaktansa, birkaç antrenman daha yapmasının daha iyi olacağı sonucuna vardık. Bu tür maçlarda oyuna girdiğinde uzatmalar olabilir. Şu anki durum, Çarşamba günü oynayabileceğini umuyorum, ancak bugün onun için henüz çok erken."
- Getty Images Sport
Manchester City - Liverpool maçının ilk onbirleri
Man City (4-2-3-1): James Trafford, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku; Erling Haaland
Yedekler: Tijjani Reijnders, Nathan Ake, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, Nico Gonzalez, Rayan Ait-Nouri, Gianluigi Donnarumma, Savinho, Phil Foden
Liverpool (4-2-3-1): Giorgio Mamardashvili; Joe Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Hugo Ekitike
Yedekler: Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Trey Nyoni, Kieran Morrison, Rio Ngumoha