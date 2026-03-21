(C)Getty Images
Çeviri:
Alexander Isak geri dönüyor! Arne Slot, 125 milyon sterlinlik Liverpool forvetinin sakatlığının ardından hangi maçta forma giyebileceğini açıkladı
Isak, spor sahalarına dönüşe yaklaşıyor
Slot, Isak'ın 8 Nisan'da PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Liverpool kadrosunda yer almasının planlandığını doğruladı. 125 milyon sterlinlik forvet, Aralık sonundan beri bacak kırığı nedeniyle sahalardan uzak kalıyor ve henüz tam takım antrenmanlarına başlamadı.
- AFP
Slot, maç kondisyonu konusundaki beklentileri yönetiyor
26 yaşındaki oyuncu Parc des Princes'te ilk 11'de sahaya çıkacak kadar formda olmasa da, yedek kulübesinde bulunması taktiksel açıdan önemli bir güç katıyor. Eski Newcastle oyuncusu sezonun orta bölümünün büyük bir kısmını kaçırdı, ancak iyileşme süreci, sezonun son düzlüğünde kilit bir rol oynayacağını gösteriyor.
Slot, Brighton deplasmanı öncesinde gazetecilere "Oynayabilecek durumda olacak" dedi. "Asıl soru, 'hazır' derken neyi kastettiğiniz. Eğer tam olarak bir yıl önce Carabao Kupası finalinde bize karşı oynayan ve o gün bize karşı çok iyi bir performans sergileyen oyuncuyu istiyorsanız, o zaman aylarca sahalardan uzak kaldıktan sonra bu konuda şüphelerim olduğunu söyleyebilirim. Ancak onu birkaç dakika süreyle kullanabileceğimi umuyorum."
Hollandalı teknik adam, iyileşme sürecinin aceleye getirilemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bundan tam olarak ne beklediğimi size söyleyemem çünkü o, takımla henüz bir kez bile antrenman yapmadı. Tek bir antrenman seansından sonra 45 dakika ya da 90 dakika oynayamazsınız.
"Eğer bir maç ayarlamak isteseydik, bu üçe üç olmalıydı çünkü sadece Federico [Chiesa], Curtis [Jones] ve Joe [Gomez] hazır durumda [birinci takım kadrosunun geri kalanı Galatasaray maçından sonra iyileşme sürecinde]. U21 takımımız var ama Alex uluslararası ara sırasında oynamaya henüz hazır değil. Eğer hazır olsaydı, İsveç milli takımında olurdu."
Son hücum için gerekli ateş gücü
Slot, forvetin golcü kimliğini yeniden kazanması için zamana ihtiyacı olmasına rağmen, Isak’ın dönüşünün sezonun sonuna doğru güçlü bir performans sergilemeleri için itici güç olabileceğine inanıyor. Liverpool bu sezon birçok maçı domine etmesine rağmen etkili sonuçlar alamadı ve teknik direktör, dünyanın en pahalı forvetlerinden birini kadroya yeniden dahil etmek için sabırsızlanıyor.
"Onun geri dönmesinden taraftarlar kadar ben de heyecanlıyım çünkü maçlarımızın %90'ında rakip takımdan daha fazla gol şansı yakaladığımızı söylemek doğru olur," diye ekledi. "Dünyanın en iyi forvetlerinden biri sahada olsaydı, bu genellikle daha fazla puan toplayacağımız anlamına gelirdi."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Isak iyileşme sürecini sürdürürken ve sahalara dönüş için hazırlanırken, Liverpool Cumartesi günü Premier Lig'de Brighton ile karşılaşacak. Kırmızılar, 30 maçta topladıkları 49 puanla şu anda ligde beşinci sırada yer alıyor; bir maç daha fazla oynamış olan üçüncü sıradaki Manchester United'ın ise altı puan gerisindeler.
Reklam