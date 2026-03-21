Alexander Isak geri dönüyor! Arne Slot, 125 milyon sterlinlik Liverpool forvetinin sakatlığının ardından hangi maçta forma giyebileceğini açıkladı

26 yaşındaki oyuncu Parc des Princes'te ilk 11'de sahaya çıkacak kadar formda olmasa da, yedek kulübesinde bulunması taktiksel açıdan önemli bir güç katıyor. Eski Newcastle oyuncusu sezonun orta bölümünün büyük bir kısmını kaçırdı, ancak iyileşme süreci, sezonun son düzlüğünde kilit bir rol oynayacağını gösteriyor.

Slot, Brighton deplasmanı öncesinde gazetecilere "Oynayabilecek durumda olacak" dedi. "Asıl soru, 'hazır' derken neyi kastettiğiniz. Eğer tam olarak bir yıl önce Carabao Kupası finalinde bize karşı oynayan ve o gün bize karşı çok iyi bir performans sergileyen oyuncuyu istiyorsanız, o zaman aylarca sahalardan uzak kaldıktan sonra bu konuda şüphelerim olduğunu söyleyebilirim. Ancak onu birkaç dakika süreyle kullanabileceğimi umuyorum."

Hollandalı teknik adam, iyileşme sürecinin aceleye getirilemeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bundan tam olarak ne beklediğimi size söyleyemem çünkü o, takımla henüz bir kez bile antrenman yapmadı. Tek bir antrenman seansından sonra 45 dakika ya da 90 dakika oynayamazsınız.

"Eğer bir maç ayarlamak isteseydik, bu üçe üç olmalıydı çünkü sadece Federico [Chiesa], Curtis [Jones] ve Joe [Gomez] hazır durumda [birinci takım kadrosunun geri kalanı Galatasaray maçından sonra iyileşme sürecinde]. U21 takımımız var ama Alex uluslararası ara sırasında oynamaya henüz hazır değil. Eğer hazır olsaydı, İsveç milli takımında olurdu."