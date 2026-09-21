Newcastle formasıyla bunu birkaç kez başarmış olan Isak'ın bu sezon 20 gol barajını aşıp aşamayacağı sorulduğunda, IrishBetting.ie iş birliği kapsamında konuşan eski Liverpool orta saha oyuncusu Houghton, GOAL'e şunları söyledi: “Evet, bekliyorum.

“Bu onun fiziksel durumuna bağlı ama fit görünüyor, değil mi? Onu geçen sezon izlediğinizde, bu sezonla kıyaslayınca bulunduğu nokta arasında dağlar kadar fark var, şu anda çok daha iyi bir durumda.

“Koşuları iyi, bu da kesinlikle Bradley [Barcola] ya da Victor [Munoz] gibi oyunculara, ya da kim olursa olsun, uyacaktır. Kanat oyuncusuysanız ve içe kat ediyorsanız, savunma arkasına küçük paslar atabilirsiniz çünkü onun hızı var ve topu orada istiyor. Topu ayağına istemiyor, bu onun güçlü yanı değil; geri gelip pas istemek ve oyun kurulumuna dahil olmak onun işi değil, kadroya girdiğinde bunu Hugo [Ekitike] yapabilir.

“Onu asıl görmek istediğiniz yer burası, rakibi koşularıyla geriye itip esnettiği anlar; çünkü son savunmacının omzunda oynamak istiyor. Ipswich'e karşı da gösterdiği gibi koşularının zamanlaması iyi, Bournemouth'a karşı da bir gol daha attı. Neden? Çünkü bitirici vuruşu yapmak için doğru anda doğru pozisyondasınız.

“Onun adına çok fazla olumlu şey var ve gelmeden önce de söylemiştim, onu transfer etmekten bahsedildiğinde, Premier League'i biliyor, ne gerektiğini biliyor ve doğru servis verilirse gol atar.

“Geçen sezon ona bakıp değerlendirme yapmak zordu çünkü geldiğindeki fiziksel seviyesi nedeniyle sıkıntı yaşadı ve Spurs maçında sakatlık geçirdi, sonra da sürekli açığı kapatmaya çalıştı. Bu sezon Dünya Kupası'na gitti, İsveç'le ekstra bir kondisyon çalışması yaptı, geri döndü ve fit görünüyor, sağlıklı görünüyor, bundan keyif alıyormuş gibi görünüyor, yüzünde bir gülümseme var. Burada çok fazla olumlu şey var.”