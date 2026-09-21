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Alexander Isak bu sezon 20'nin üzerinde gol atacak mı? Liverpool efsanesi Ray Houghton iddialı tahminde bulundu ve 125 milyon sterlinlik forvetin 2026-27'de neden farklı göründüğünü açıkladı
Isak'ın dört gollü ilk sezonunun ardından sorular soruldu
Merseyside’ın Premier League devleri, Isak’ı Britanya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu yapmalarının ardından ondan büyük beklentiler içindeydi. Newcastle’da geçirdiği üç yılda gördükleri, ağırkanlı forvetin kadroları için akıllıca bir takviye olacağını düşündürmüştü,
Ancak İsveç milli oyuncu, ciddi şekilde aksayan bir sezon öncesi hazırlık döneminin ardından fiziksel olarak eksik geldi. Ardından bacağı kırıldı ve ivme ile istikrar yakalamak zorlaştı.
Adına yazdırdığı gol sayısı bir elin parmaklarından azken, birçok kişi Isak’ın Liverpool’un efsanevi 9 numaralı formasını taşıyacak kapasitede olup olmadığını ve kendisine yapılan inanç ile harcamanın karşılığını verip veremeyeceğini sorgulamakta gecikmedi.
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İsveçli golcü son dönemde yeniden eski özgüvenini buldu
Mevcut sezona daha parlak bir başlangıç yaptı; gol perdesini de Nottingham Forest karşılaşmasında açtı. Ardından Ipswich karşısındaki galibiyette maç kazandıran iki gol kaydetti, sonra da Bournemouth deplasmanında attığı tek golle bir başka dış saha maçını çözdü.
Isak, sadece yedi maçta geçen sezonun tamamındaki gol sayısını şimdiden yakaladı ve kısa süreliğine kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmış görünüyor. Şimdi önündeki hedef, kolektif amaca katkı sunmayı sürdürürken etkileyici bireysel standardını korumak.
Isak bu sezon 20'den fazla gol atacak mı?
Newcastle formasıyla bunu birkaç kez başarmış olan Isak'ın bu sezon 20 gol barajını aşıp aşamayacağı sorulduğunda, IrishBetting.ie iş birliği kapsamında konuşan eski Liverpool orta saha oyuncusu Houghton, GOAL'e şunları söyledi: “Evet, bekliyorum.
“Bu onun fiziksel durumuna bağlı ama fit görünüyor, değil mi? Onu geçen sezon izlediğinizde, bu sezonla kıyaslayınca bulunduğu nokta arasında dağlar kadar fark var, şu anda çok daha iyi bir durumda.
“Koşuları iyi, bu da kesinlikle Bradley [Barcola] ya da Victor [Munoz] gibi oyunculara, ya da kim olursa olsun, uyacaktır. Kanat oyuncusuysanız ve içe kat ediyorsanız, savunma arkasına küçük paslar atabilirsiniz çünkü onun hızı var ve topu orada istiyor. Topu ayağına istemiyor, bu onun güçlü yanı değil; geri gelip pas istemek ve oyun kurulumuna dahil olmak onun işi değil, kadroya girdiğinde bunu Hugo [Ekitike] yapabilir.
“Onu asıl görmek istediğiniz yer burası, rakibi koşularıyla geriye itip esnettiği anlar; çünkü son savunmacının omzunda oynamak istiyor. Ipswich'e karşı da gösterdiği gibi koşularının zamanlaması iyi, Bournemouth'a karşı da bir gol daha attı. Neden? Çünkü bitirici vuruşu yapmak için doğru anda doğru pozisyondasınız.
“Onun adına çok fazla olumlu şey var ve gelmeden önce de söylemiştim, onu transfer etmekten bahsedildiğinde, Premier League'i biliyor, ne gerektiğini biliyor ve doğru servis verilirse gol atar.
“Geçen sezon ona bakıp değerlendirme yapmak zordu çünkü geldiğindeki fiziksel seviyesi nedeniyle sıkıntı yaşadı ve Spurs maçında sakatlık geçirdi, sonra da sürekli açığı kapatmaya çalıştı. Bu sezon Dünya Kupası'na gitti, İsveç'le ekstra bir kondisyon çalışması yaptı, geri döndü ve fit görünüyor, sağlıklı görünüyor, bundan keyif alıyormuş gibi görünüyor, yüzünde bir gülümseme var. Burada çok fazla olumlu şey var.”
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Liverpool, 2026-27 sezonunda yenilgisizliğini sürdürüyor
Isak, Liverpool'un 2026-27 sezonuna Premier League, Şampiyonlar Ligi ve Carabao Cup'ta yenilgisiz bir başlangıç yapmasına yardımcı oldu. Kırmızılar için henüz çok daha fazlasının geleceğine dair güçlü işaretler var.
Öne çıkan golcüsü gollerini atmaya devam ederse ve Ekitike'nin bir aşamada sakatlıktan dönmesi beklenirken, Andoni Iraola'nın teknik direktörlük koltuğundaki ilk sezonu oldukça verimli geçebilir; sezon sonunda önemli bir kupa da bunun artısı olabilir.
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