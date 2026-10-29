Alessia Russo tarihe geçti: Arsenal formasıyla Benfica'ya karşı hat-trick yaptı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin en golcü İngiliz futbolcusu oldu

BBC Sport'un haberine göre Russo, Olivia Smith'e kıyasla daha geride, 10 numara pozisyonunda oynamasına rağmen Benfica'nın ceza sahasında topa 14 kez dokundu. Bu sayı, tüm takım arkadaşlarınınkinden fazlaydı. Maçın ardından Arsenal Teknik Direktörü Renee Slegers, Russo hakkında şöyle konuştu: "Onu tarif edecek kelimeleri bulmak zor, onunla çalışmak bir ayrıcalık."