Alessia Russo tarihe geçti. Arsenal'in Benfica'yı 3-0 yendiği maçta attığı üç golle Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan İngiliz futbolcu oldu. Kaptanlık pazubendini taktığı maçta İngiltere Teknik Direktörü Sarina Wiegman'ın gözü önünde Avrupa'nın en önemli turnuvasındaki toplam gol sayısını 23'e çıkaran eski Manchester United futbolcusu, 21 golde kalan eski Chelsea forveti Fran Kirby'yi geride bıraktı.
Alessia Russo tarihe geçti: Arsenal formasıyla Benfica'ya karşı hat-trick yaptı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin en golcü İngiliz futbolcusu oldu
Russo, bir ayrıcalık
BBC Sport'un haberine göre Russo, Olivia Smith'e kıyasla daha geride, 10 numara pozisyonunda oynamasına rağmen Benfica'nın ceza sahasında topa 14 kez dokundu. Bu sayı, tüm takım arkadaşlarınınkinden fazlaydı. Maçın ardından Arsenal Teknik Direktörü Renee Slegers, Russo hakkında şöyle konuştu: "Onu tarif edecek kelimeleri bulmak zor, onunla çalışmak bir ayrıcalık."
İlk üç çok uzakta
Alexia Putellas'ın kazandığı son Ballon d'Or sıralamasında dokuzuncu olan İngiltere millî takımı forveti için bu önemli bir kilometre taşı. Ancak zirveye ulaşmasına daha çok var: Rekor, 69 golle Lyonlu Ada Hegerberg'e ait. Lyonlu forvetin arkasında 51 golle Mittag, 50'şer golle Le Sommer ve Harder bulunuyor.
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