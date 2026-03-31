Alessia Russo Arsenal
Ameé Ruszkai



Alessia Russo, Arsenal ve İngiltere milli takımının yıldızı ile birlikte nasıl Avrupa'nın en korkulan forvetlerinden biri haline geldi ve Ballon d'Or yarışına yeniden girdi

Alessia Russo'nun golcü kimliği, bugüne kadar profesyonel kariyerinin büyük bir bölümünde bu İngiliz milli oyuncuyla ilgili tartışmaların odak noktası olmuştur. Bu konu, üç yıl önce Manchester United'dan Arsenal'e transferinden bu yana özellikle öne çıkmış; hem bu transfer hem de Russo'nun Lionesses'in ilk onbirindeki santrfor pozisyonuna yerleşmesi nedeniyle üzerine yönelen ilgi daha da artmıştır. Ancak özellikle geçtiğimiz hafta, Russo bu tartışmaların artık geçerliliğini yitirmesine yönelik ne kadar önemli adımlar attığını göstermiştir.

Geçen Salı günü, forvet oyuncusu Chelsea karşısında tek kelimeyle muhteşem bir gol attı. İlk dokunuşuyla pozisyonu mükemmel bir şekilde hazırladıktan sonra vole vuruşuyla attığı bu gol, Arsenal’e Çarşamba günü Stamford Bridge’de oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde hayati bir 3-1’lik üstünlük sağladı. Dört gün sonra, Kuzey Londra derbisinde Arsenal'in Tottenham'ı 5-2 mağlup ettiği maçta ilk yarıda hat-trick yaparak yine sahneye çıktı.

Kafayla skoru açan ve Tottenham kalecisi Lize Kop'un hatası sonucu hat-trick'ini tamamlayan Russo'nun şu anki formunu en iyi özetleyen gol belki de ikinci golüydü. Spurs savunmasının arkasına zamanlamayı iyi ayarlayarak koşan Russo, Kop'u çalımladı ve kaleyi görmek için başını bile kaldırmadan, çizgiyi koruyan Tottenham savunmacısı Toko Koga'nın üzerinden topu ağlara gönderdi. Bu, Russo'nun kulüp ve milli takımda son sekiz maçında attığı 10. gol oldu.

Geçen sezon 19 gol atan Russo, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ni, İngiltere'nin ise Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı olmuş ve Ballon d'Or oylamasında üçüncü sırada yer almıştı. Bu sezon o sayıyı aşan ve 23 gole ulaşan İngiliz yıldız, yeni yöntemlerle uyum sağladı ve kendini geliştirdi; böylece Arsenal'in Avrupa şampiyonluğunu savunma yolunda ilerlemesini ve 2026 Altın Top ödülünü kazanma şansını güçlü tuttu.

  Alessia Russo Arsenal WSL 2025-26

    Cevaplanması gereken sorular

    Russo, eski teknik direktör Jonas Eidevall'ın görev süresi sırasında Arsenal'e bedelsiz transfer oldu; Eidevall aslında altı ay önce onu United'dan, o dönemde dünya rekoru olacak bir ücret karşılığında transfer etmeye çalışmıştı. 2022-23 sezonunun ortasında olduğu için United'ın Kadınlar Süper Ligi'ndeki rakibinden gelen 500.000 sterlinlik (620.000 dolar) teklifi kabul etmemesi anlaşılabilir bir durumdu, ancak Gunners'ın bu çabayı göstermesi, Eidevall'ın oyuncu hakkındaki değerlendirmesini açıkça ortaya koyuyordu.

    Ancak Russo kuzey Londra'ya geldiğinde, Eidevall düzenli olarak onun gol atma yeteneği hakkında sorularla karşılaştı. İngiltere milli takım oyuncusu birçok konuda açıkça mükemmeldi; top tutma becerisi dünyanın en iyileri arasındaydı, aynı zamanda derinlere inip ya da kanatlara açılıp oyun kurmaya dahil olma ve bu konuda kilit bir oyuncu olma yeteneği de hemen göze çarpıyordu. Ancak topu ağlara göndermek söz konusu olduğunda, Russo her zaman doğal bir golcü gibi görünmüyordu, en azından tipik bir santrforun alacağı pozisyonları her zaman almadığı için.

    Eidevall, 2024-25 sezonu öncesinde, "Daha en başından, onun bitiricilik yeteneğinin şimdiye kadar çalıştığım en iyisi olduğunu söylemiştim," dedi. "Alessia için önemli olan, gelişmek, oynamak ve giderek daha fazla bulduğu gol pozisyonlarıdır. Bence bir forvet olarak, her zaman doğru pozisyonlarda olmak hedefiniz olmalıdır, çünkü doğru pozisyonlarda olursanız, goller de kendiliğinden gelir. Yeterli gol fırsatı bulursa, goller mutlaka gelecektir."

  TOPSHOT-FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-CHELSEA

    Önemli gelişmeler

    Hem İngiltere milli takımı hem de Arsenal, Russo’yu daha düzenli bir şekilde gol pozisyonlarına sokmak için çaba gösterdi. Bunun sonucunda istatistikleri iyileşti ve Eidevall’ın öngördüğü gibi, gol sayısı da bu süreçte arttı. 2023-24 sezonunda tüm kulüp müsabakalarında 16 gol atan Russo, geçen yıl 20 gol attı ve şu anda bu sezon 19 golde bulunuyor. United'da geçirdiği günleri de hesaba katarsak, beş sezon üst üste gol sayısını artırmaya hazırlanıyor.

    Eidevall, Russo'nun bitiriciliğinin her zaman harika olduğunu ısrarla vurgulasa da, bu konuda da belirgin bir gelişme var. Belki de bunun bir kısmı, Russo'nun gol önünde sergilediği soğukkanlılıktır; bu da, kendisini bu pozisyonlarda bulma sıklığından kaynaklanıyor olabilir. Ancak geçen hafta Chelsea'ye karşı Russo'nun attığı güzel golü izlerken, bu konunun ele alınması gereken en önemli alan olmasa da, onun bu alanda da büyük ilerleme kaydettiğini düşünmemek zordu.

    Arsenal'in şu anki teknik direktörü ve Eidevall'ın görev süresi boyunca yardımcısı olan Renee Slegers, hafta sonu yaptığı açıklamada, "O, gördüğüm en iyi bitiricilerden biri" dedi.

    "Bence maçlarda şu anda gördüğünüz şey, doğru zamanda doğru yerlere geldiğinde, yaptığı şeye çok büyük bir inançla yaklaşıyor ve bence onu bir üst seviyeye taşıyan da bu," demişti Slegers, birkaç gün önce Chelsea'yi yendikten sonra. "Zaten neredeyse en üst seviyedeydi, ama şu anda o küçük farkları da kazanıyor."

  Alessia Russo Arsenal Women 2025-26

    Uyum sağlamak ve başarılı olmak

    En etkileyici olanı ise Russo’nun tüm bunları 10 numara pozisyonunda oynarken bile sergileyebilmiş olması. Geçen hafta Arsenal’in Chelsea’yi ağırladığı maçta ve geçen hafta sonu West Ham’ı yendikleri maçta da bu pozisyonda sahaya çıkmıştı. Her iki maçta da gol attı.

    Russo, Cumartesi günü Tottenham'ı yendikten sonra Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bu, belki de başlangıçta biraz zorlandığım bir şeydi" dedi. "Artık 10 numaranın ayrıntılarını biraz daha anladığımı düşünüyorum, biraz daha kolay geliyor. Topla oynarken ikisini de seviyorum, çünkü oyunumun farklı yönlerini ortaya çıkarıyorlar."

    Bu, Russo için her zaman bir çıkmaz gibi görünüyordu. Onu, ceza sahasında sürekli gol avcısı olan daha geleneksel bir 9 numara olmaya zorlarsanız, diğer oyuncular için pozisyon yaratmak amacıyla kanatlara açılmasını veya geriye çekilmesini engellerseniz, onu harika yapan özelliklerin bir kısmını kaybetmiş olmaz mısınız? Ancak Slegers, Russo'nun oyununun tüm yönlerinin parlamasına izin verme konusunda haklı olabilir.

  Alessia Russo Stina Blackstenius Arsenal training 2026

    Ölümcül ikili

    Bunun nedeni sadece Slegers'in zaman zaman Russo'yu 10 numara pozisyonunda oynatması değil, aynı zamanda onu Stina Blackstenius ile daha sık aynı ilk 11'de sahaya sürmesidir. Bu, Eidevall'ın zaman zaman denediği, ancak nadiren uyguladığı bir taktikti. Oysa Slegers, özellikle son dönemde bu taktiğe daha sık başvurmuş ve ikili arasında bir uyumun gelişmesini sağlamıştır.

    Bu taktik, Arsenal'in ceza sahasında tutarlı bir varlığından mahrum kalmasına neden olmadan Russo'nun daha derin alanları işgal etmesine olanak tanırken, aynı zamanda Gunners'ın hücumunda öngörülemezlik havası yaratıyor. Bunun nedeni, Blackstenius'un diğer pozisyonları da üstlenebilme konusundaki gücünü göstermiş olması ve Russo'nun 9 numaralı pozisyonlara girmesine izin vererek bazen rakibi hazırlıksız yakalamasıdır.

  Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025

    Genel bakış

    Russo, örneğin Manchester City’den Khadija Shaw ya da Barcelona’dan Ewa Pajor gibi bir golcü değil. Avrupa’nın en iyi beş liginde bu sezon Shaw’dan daha fazla gol atan kimse yok; Pajor ise bu sıralamada üçüncü sırada yer alıyor. Barcelona’dan daha çok yönlü bir forvet olan Claudia Pina, listede bu iki geleneksel forvetin arasında yer alıyor.

    Ancak Russo bu alanda gelişmeye devam ederken, aynı zamanda çok yönlü oyunuyla da parlamaya devam ediyor ve bu da takımının da başarılı olmasını sağlıyor. Sonuçta futbolda en önemli şey budur ve Ballon d'Or gibi ödüller söz konusu olduğunda da bu önemli bir rol oynar.

    Russo'nun geçen sezon Arsenal ve İngiltere için yaptığı katkılar, sadece golleriyle veya asistleriyle sınırlı değildi. Topa sahip olmadığı zamanlarda ya da takımı topu ele geçirdiğinde yaptığı hareketler de hayati öneme sahipti ve Gunners'ın Şampiyonlar Ligi'ni, Lionesses'in ise Euro 2025'i kazanmasına yardımcı oldu; bu iki başarı da Russo'nun Ballon d'Or sıralamasında yükselmesinde rol oynadı.

    Her takımın merkez forvetinden beklediği şeyler farklıdır ve hem Arsenal hem de İngiltere için 27 yaşındaki oyuncu tüm kriterleri karşılıyor.

  Arsenal v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super League

    Ballon d'Or ödülüne adaylığını güçlendiriyor

    2026 Altın Top ödülü için ilginç bir yarış var. Aitana Bonmati son üç Altın Top ödülünü kazanmıştı, ancak bu sezon sakatlığı nedeniyle ne yazık ki sezonun büyük bir bölümünü kaçırdığı için bu kez tacını bırakacak. Buna rağmen Barça olağanüstü bir performans sergiledi ve Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi gibi görünüyor. Bu nedenle Pina, Pajor ve Alexia Putellas, 2026'nın galibi için en çok konuşulan isimler olacak. Diğer adaylar ise büyük kupa için Katalanlarla mücadele etme görevini üstlenecek takımlara bağlı olacak.

    Russo ve Arsenal geçen yıl bunu başardı ve finalde Barça'yı yenerek büyük bir sürpriz yarattı. Bu zafer, bu sezon birçok kişinin beklediği WSL şampiyonluğu mücadelesinin katalizörü olmadı, ancak Çarşamba günü Stamford Bridge'de bir çöküş yaşanmazsa, Gunners Avrupa şampiyonluğunu savunma yolunda ilerlemeye devam edecek.

    Durum böyle olduğu sürece, Russo, Ballon d'Or gecesinde yine zirvede yer alacaktır; sürekli gelişimi ve istikrarlı performansları, bunu hak ettiğini göstermektedir.

