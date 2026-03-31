Alessia Russo, Arsenal ve İngiltere milli takımının yıldızı ile birlikte nasıl Avrupa'nın en korkulan forvetlerinden biri haline geldi ve Ballon d'Or yarışına yeniden girdi

Geçen Salı günü, forvet oyuncusu Chelsea karşısında tek kelimeyle muhteşem bir gol attı. İlk dokunuşuyla pozisyonu mükemmel bir şekilde hazırladıktan sonra vole vuruşuyla attığı bu gol, Arsenal’e Çarşamba günü Stamford Bridge’de oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde hayati bir 3-1’lik üstünlük sağladı. Dört gün sonra, Kuzey Londra derbisinde Arsenal'in Tottenham'ı 5-2 mağlup ettiği maçta ilk yarıda hat-trick yaparak yine sahneye çıktı.

Kafayla skoru açan ve Tottenham kalecisi Lize Kop'un hatası sonucu hat-trick'ini tamamlayan Russo'nun şu anki formunu en iyi özetleyen gol belki de ikinci golüydü. Spurs savunmasının arkasına zamanlamayı iyi ayarlayarak koşan Russo, Kop'u çalımladı ve kaleyi görmek için başını bile kaldırmadan, çizgiyi koruyan Tottenham savunmacısı Toko Koga'nın üzerinden topu ağlara gönderdi. Bu, Russo'nun kulüp ve milli takımda son sekiz maçında attığı 10. gol oldu.

Geçen sezon 19 gol atan Russo, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ni, İngiltere'nin ise Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı olmuş ve Ballon d'Or oylamasında üçüncü sırada yer almıştı. Bu sezon o sayıyı aşan ve 23 gole ulaşan İngiliz yıldız, yeni yöntemlerle uyum sağladı ve kendini geliştirdi; böylece Arsenal'in Avrupa şampiyonluğunu savunma yolunda ilerlemesini ve 2026 Altın Top ödülünü kazanma şansını güçlü tuttu.