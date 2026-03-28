Alessia Russo, Arsenal için "ön plana çıkıyor"; Renee Slegers, hat-trick kahramanının nasıl liderlik rolüne yükseldiğini anlatıyor
Kuzey Londra derbisinde bir adım öne geçmek
Spurs'a karşı alınan 5-2'lik galibiyet, Russo'nun acımasız verimliliği sayesinde maçın ilk yarım saatinden önce fiilen kesinleşti. Önce nokta atışı bir kafa vuruşuyla skoru açan Russo, ardından kaleciyi çalımlayarak ikinci golünü attı ve bir hatayı değerlendirerek üçüncü golünü kaydetti; böylece 2023'te Manchester United'dan büyük bir transferle Arsenal'e katıldığından bu yana ilk hat-trick'ini tamamladı.
Teknik direktör Slegers, galibiyetin ardından forvetin gösterdiği olgunluğu hemen övdü. Slegers, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Antrenmanlarda daha fazla iletişim kuruyor, daha fazla talimat veriyor ve sesini daha fazla duyurarak takımı daha fazla yönlendiriyor. Geliştiğini görebilirsiniz" dedi. "Artık Arsenal'in liderlik grubunun bir parçası. Her zaman kendisi gibi davranıyor, en iyi halini ortaya koymak istiyor ve çok alçakgönüllü. Bu yönünü kesinlikle geliştiriyor ve biz de bunu görmekten çok mutluyuz."
Soyunma odasında yeni bir lider
Russo’nun kişiliğindeki değişimi fark edenler sadece teknik ekip değil; kıdemli oyuncular da onun gelişimini vurguluyor. Spurs’u yendikleri maçta 400. forma giyme rekoruna ulaşan kulüp efsanesi Kim Little, Russo’nun 2023’te Manchester United’dan yaptığı çok ses getiren transferinden bu yana takımın vazgeçilmez bir direği haline geldiğine inanıyor.
"Bu yıl liderlik konusunda da bir adım öne çıktı. Bu da kendi oyununda daha da iyi performans göstermesini sağladı," dedi Little. "O her zaman harika ve her zaman gol atacak, ama kendini nasıl sergilediğini ve liderlik sorumluluğunu üstlenmesini çok seviyorum." Little gibi önemli bir ismin bu değişimi kabul etmesi, Russo'nun Arsenal projesindeki artan önemini vurguluyor.
Çok yönlülük ve teknik gelişim
Russo, doğal olarak 9 numara olarak oyunun odak noktası olsa da, bu sezon daha geriye çekilmiş bir role uyum sağlamak için çaba harcadı. Taktiksel esneklik, her ne kadar asıl içgüdüsü gol atmak olsa da, oyununa yeni bir boyut kattı. Tottenham karşısında her şeyi yapabileceğini kanıtladı: nokta atışı bir kafa vuruşu, kaleciyi çalımladıktan sonra sergilediği kusursuz bir vuruş ve savunma hatasının ardından gösterdiği içgüdüsel bir gol avcılığı.
En iyi pozisyonu konusundaki tartışmalara değinen Russo, "Artık 10 numara rolünün ayrıntılarını biraz daha anlıyorum, bu bana biraz daha kolay geliyor. Topa sahip olmadığımda ne yapmam gerektiğini bilmek çok önemli, bu takımda büyük bir rol. Topa sahipken her iki rolü de seviyorum çünkü oyunumun farklı yönlerini ortaya çıkarıyorlar. Her yerde oynarım, umurumda değil" dedi.
Tam da doğru zamanda formuna kavuşmak
Russo'nun bu formda olması, Arsenal için daha iyi bir zamanlama olamazdı. Bu sezon WSL'de 18 maçta 9 gol ve 4 asist kaydetmiş olsa da, etkisini kıtasal sahnede daha da belirgin bir şekilde gösteriyor; Şampiyonlar Ligi'nde sadece 9 maçta attığı 8 golle gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.
Derbi performansını değerlendiren Maçın En İyi Oyuncusu, büyük resme odaklanmaya devam ediyor. Russo, "Mümkün olduğunca çok gol atmayı seviyorum ve bunu burada, Emirates'te, Kuzey Londra derbisinde yapmak gerçekten çok güzel" dedi. "Sezonun geri kalanına doğru ilerlerken iyi bir üç puan oldu." Üç maç kala ve Gunners ikinci sırada yer alırken, Russo'nun klinik keskinliği, gelecek yıl yine Avrupa'nın en üst düzey futbolunda yer almanın anahtarı olacak.