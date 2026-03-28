Alessia Russo, Arsenal için "ön plana çıkıyor"; Renee Slegers, hat-trick kahramanının nasıl liderlik rolüne yükseldiğini anlatıyor

Spurs'a karşı alınan 5-2'lik galibiyet, Russo'nun acımasız verimliliği sayesinde maçın ilk yarım saatinden önce fiilen kesinleşti. Önce nokta atışı bir kafa vuruşuyla skoru açan Russo, ardından kaleciyi çalımlayarak ikinci golünü attı ve bir hatayı değerlendirerek üçüncü golünü kaydetti; böylece 2023'te Manchester United'dan büyük bir transferle Arsenal'e katıldığından bu yana ilk hat-trick'ini tamamladı.

Teknik direktör Slegers, galibiyetin ardından forvetin gösterdiği olgunluğu hemen övdü. Slegers, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Antrenmanlarda daha fazla iletişim kuruyor, daha fazla talimat veriyor ve sesini daha fazla duyurarak takımı daha fazla yönlendiriyor. Geliştiğini görebilirsiniz" dedi. "Artık Arsenal'in liderlik grubunun bir parçası. Her zaman kendisi gibi davranıyor, en iyi halini ortaya koymak istiyor ve çok alçakgönüllü. Bu yönünü kesinlikle geliştiriyor ve biz de bunu görmekten çok mutluyuz."