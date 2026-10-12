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Alessia Russo, 2025-26 dönemi için İngiltere Kadın Milli Takımı’nda yılın futbolcusu seçildi
Russo, İngiltere'nin en büyük ödülünü kazandı
Russo, taraftarların doğrudan katıldığı oylama sonucunda 2025-26 sezonunda İngiltere Kadın Milli Takımı’nda Yılın Oyuncusu seçildi. Arsenal’in forveti, bu prestijli ödülün sahibi oldu.
27 yaşındaki oyuncu, milli takım ödülünü kariyerinde ikinci kez kazandı. Daha önce 2023-24 sezonunda da bu ödüle layık görülen Russo, uluslararası arenadaki istikrarlı başarısını bir kez daha ortaya koydu. Milli takımdaki takım arkadaşlarıyla girdiği zorlu yarışın ardından ödülü kazanan Russo, taraftar oylamasında Bronze ve Hampton’ı geride bıraktı.
- Getty Images
Forvet için özel bir an
Taraftarların oylarıyla belirlenen ödülü kazanmak, Arsenal'ın yıldızı için çok büyük anlam taşıyor. Russo, son yıllarda millî takım taraftarlarının gözdesi hâline geldi.
Russo, ödülün açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu ödülü almak gerçekten çok özel, özellikle de doğrudan taraftarlardan geldiği için. Fırsat bulduğum her an İngiltere için oynamayı çok seviyorum. Umarım çok başarılı bir sezon geçiririz" dedi.
Kulübünde ve millî takımında olağanüstü form
Russo'nun son ödülü, Arsenal formasıyla geçirdiği olağanüstü lig sezonunun ardından geldi. Geçen sezon Kadınlar Süper Ligi'nde 13 gol ve altı asistle en golcü İngiliz oyuncu oldu.
Mayıs ayında Aston Villa karşısında alınan 3-0'lık galibiyette attığı iki kritik gol, kulübünün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı. Kulüp düzeyindeki bu etkili performansını millî takıma da taşıdı.
İngiltere'nin son Dünya Kupası eleme sürecinde önemli bir rol oynadı. Forvet, millî takımının altı grup maçının tamamına ilk 11'de başladı ve üç gol attı.
- Getty Images
İngiltere Kadın Milli Takımı'nı Dünya Kupası play-off'ları bekliyor
Russo'nun bireysel başarısını kutlamaya pek vakti yok. Forvet, İngiltere'nin yaklaşan Dünya Kupası'na katılmasını sağlamaya odaklanmış durumda.
İngiltere'nin cuma günü Yunanistan'ı play-off eşleşmesinin ilk maçında 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Russo da gol attı. Kritik golü, ilk turdaki mücadelede takımının önemli bir avantaj elde etmesine yardımcı oldu.
Takım, salı günü Yunanistan'a karşı oynayacağı maç için Leicester'a gidecek. Russo, millî takım formasıyla attığı gol sayısını artırmak ve takımını sorunsuz biçimde bir sonraki eleme aşamasına taşımak isteyecek.
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