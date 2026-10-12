Alessia Russo, 2025-26 dönemi için İngiltere Kadın Milli Takımı’nda yılın futbolcusu seçildi

Russo'nun son ödülü, Arsenal formasıyla geçirdiği olağanüstü lig sezonunun ardından geldi. Geçen sezon Kadınlar Süper Ligi'nde 13 gol ve altı asistle en golcü İngiliz oyuncu oldu.

Mayıs ayında Aston Villa karşısında alınan 3-0'lık galibiyette attığı iki kritik gol, kulübünün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı. Kulüp düzeyindeki bu etkili performansını millî takıma da taşıdı.

İngiltere'nin son Dünya Kupası eleme sürecinde önemli bir rol oynadı. Forvet, millî takımının altı grup maçının tamamına ilk 11'de başladı ve üç gol attı.