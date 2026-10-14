Yeni bir Perugia, sezonun ilk resmî maçına sayılı günler kala ortaya çıktı ve statta seyircilere yeniden keyif vermek için "bir araya getirildi". Kısa süre önce Alessandro Gaucci'nin "ArenaCuri" grubu aracılığıyla kulübün mülkiyetini devralmasını ve böylece kulübün kamuoyundaki başlıca yüzü olmasını sağlayan işlem tamamlandı. Gaucci şimdi başkanlık görevini üstlenebilmeyi bekliyor. Bu, Perugia taraftarları için geçmişe dönüş. Aradan geçen onca yıla rağmen taraftarlar, Alessandro'nun babası, mucizeler yaratan Perugia'nın patronu Luciano'nun başarılarını hâlâ kalplerinde taşıyor. O Perugia'nın kadrosundan Hidetoshi Nakata, Milan Rapaic ve Zisis Vryzas gibi isimler de geçti; bunlar yalnızca birkaç örnek.
Alessandro Gaucci'nin yeni Perugia'sı: şov, yeniden doğuş, tartışmalar ve men cezası
SAHİPLİK DEVRİ
Yatırımcı grubu ile kulübün artık eski başkanı olan Javier Faroni, yeni yönetimin transfer piyasasında hemen harekete geçip Lega Pro'da rekabet edebilecek ve play-off hattı için mücadele edecek bir takım kurabilmesi için 3 Ağustos'ta "hisselerin tamamının devrine ilişkin ön sözleşmeyi" imzalamıştı. Gaucci, "Kadroyu neredeyse tamamen yeniden kurmamız gerekiyor, fazla oyuncu kalmadı" demişti. Görevden alınan Giovanni Tedesco'nun (kırmızı-beyazlı formayla toplam 183 maça çıkan kulübün simge isimlerinden biri) yerine teknik direktörlüğe Aimo Diana getirildi ve kısa sürede kendisine çok sayıda yeni oyuncu sağlandı.
Diana için takviyeler
Yönetim, özellikle hem ilk andan itibaren takıma somut katkı sağlayabilecek deneyimli oyuncuları hem de yetiştirip değerlerini artırabileceği genç yetenekleri transfer ederek farklı profillerden oluşan bir soyunma odası kurmak istedi. İlk grupta, örneğin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Elvis Kabashi (daha önce Renate ve Reggio Emilia'da Diana ile çalışma fırsatı bulmuştu), 30 yaşındaki forvet Pelle van Amersfoort (eski Heerenveen oyuncusu) ve 28 yaşındaki kanat oyuncusu Andrea Cisco (Union Brescia'dan kiralık) yer alıyor. Kaleci Radoslaw Zelezny (Roma'dan), sol bek Dimitar Papazov (Bologna) ve ön libero Gabriele Conti (Fiorentina'dan) ise 20 yaşında.
PERUGIA'NIN PERFORMANSI
Ferragosto günü İtalya Kupası'nın ilk turunda oynanan ilk maç kötü geçti ve takım turnuvadan elendi. Ligde ise Umbria ekibi iyi bir başlangıç yaparak üst üste üç maçta puan aldı: Ostiamare ve Pineto karşısında alınan iki galibiyetin arasında, Vis Pesaro deplasmanındaki beraberlik yer aldı. Ardından üst üste üç mağlubiyet geldi: Ravenna, Spezia ve Grosseto karşısında alınan yenilgileri Reggiana ve Gubbio galibiyetleri izledi. Son olarak Diana'nın öğrencileri, pazar günü tartışmalara yol açan ve Gaucci'yi öfkelendiren maçta Vado'ya yenildi. Gaucci, maçın hakemi Vincenzi için "iyi niyetli değildi" dedi. Bu sözleri nedeniyle Spor Hâkimi tarafından üç ay men cezasına çarptırıldı.
PUAN DURUMUNDAKİ SIRALAMA VE GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER
Perugia, şu anda Serie C B Grubu'nda 13 puanla sekizinci sırada. Lider Spezia'nın (25) oldukça gerisinde olsa da play-off hattındaki yerini koruyor. Yönetim, takımın performansının haftalar geçtikçe yükselmesini umuyor; ara transfer dönemini bekliyor. "Ocak ayındaki transfer dönemi önemli olacak" demişti Gaucci ağustos ayında. "Üst sıralarda olursak takıma bir ivme daha kazandırmak için yeniden para harcama konusunda ortaklarımızla şimdiden anlaştık. Yeniden hayal kurmaya başlamalıyız." Gaucci ayrıca kulübün kasasına 800 bin avro koydu. Bu parayla bilançoyu güvence altına almayı ve kulübün mali istikrarını sağlamayı amaçladı. İleride ise uluslararası bir akademi kurup kapalı bir saha inşa ederek projeyi genişletmeye çalışacaklar. Perugia, Gaucci ailesinin izinden giderek görkemli bir gelecek hayal etmek için geçmişe dönüş yaptı. Basın toplantılarında tartışmalar ve şovlar da kuşkusuz eksik olmayacak.
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