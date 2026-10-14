Alessandro Gaucci'nin yeni Perugia'sı: şov, yeniden doğuş, tartışmalar ve men cezası

Perugia, şu anda Serie C B Grubu'nda 13 puanla sekizinci sırada. Lider Spezia'nın (25) oldukça gerisinde olsa da play-off hattındaki yerini koruyor. Yönetim, takımın performansının haftalar geçtikçe yükselmesini umuyor; ara transfer dönemini bekliyor. "Ocak ayındaki transfer dönemi önemli olacak" demişti Gaucci ağustos ayında. "Üst sıralarda olursak takıma bir ivme daha kazandırmak için yeniden para harcama konusunda ortaklarımızla şimdiden anlaştık. Yeniden hayal kurmaya başlamalıyız." Gaucci ayrıca kulübün kasasına 800 bin avro koydu. Bu parayla bilançoyu güvence altına almayı ve kulübün mali istikrarını sağlamayı amaçladı. İleride ise uluslararası bir akademi kurup kapalı bir saha inşa ederek projeyi genişletmeye çalışacaklar. Perugia, Gaucci ailesinin izinden giderek görkemli bir gelecek hayal etmek için geçmişe dönüş yaptı. Basın toplantılarında tartışmalar ve şovlar da kuşkusuz eksik olmayacak.