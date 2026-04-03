Alessandro Del Piero, 'utanç verici' Dünya Kupası play-off finali yenilgisinin ardından Antonio Conte'nin İtalya milli takımının başına ikinci kez geçmesini destekliyor
FIGC çöküşün eşiğinde
İtalya’nın futbol altyapısı, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamaması sonucu kaosa sürüklendi ve bu durum, İtalya Futbol Federasyonu’nun (FIGC) birçok üst düzey yetkilisinin derhal istifasına yol açtı. Bosna-Hersek'e karşı penaltı atışlarında yaşanan hayal kırıklığı, birçok kişinin teknik direktör Gennaro Gattuso'nun istifasını talep etmesine neden olurken, federasyon da mevcut spor projesini sonlandırması yönünde yoğun baskı altında kaldı. Akdeniz'in devleri, uluslararası arenada bir yaz daha geçirme hazırlığı yaparken, odak noktası sahadan ulusal futbolun sistematik bir şekilde tamamen yenilenmesine kaydı.
Del Piero reform talep ediyor
Sky Calcio Unplugged podcast'inde konuşan Del Piero, milli takımın yaşadığı krize ilişkin sert bir değerlendirmede bulunarak, kampı şu anda saran öfke ve inanamama duygusunun oluşturduğu zehirli karışımı kabul etti. 2006 Dünya Şampiyonu, suçun federasyon içindeki tek bir kişiden çok daha öteye uzandığını vurguladı. Del Piero, "Maalesef, bu günlerde algıladığım şey, bu yolu takip eden hepimiz için hissedilen üzüntüden öfkeye, hayal kırıklığına ve inanamama hissine kadar pek çok olumsuz duygu.
"Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamak da utanç verici ve bunun ardında yatan her şeyi de incelemeliyiz. Ne yazık ki, standartlarımızdan çok uzağız. Ele alınması gereken birçok nokta var, sadece FIGC başkanıyla ilgili olan değil, ama bana öyle geliyor ki bugün çözümlerden çok uzağız."
Conte, baş aday
Play-off fiyaskosunun ardından Gattuso'nun ayrılması beklenirken, Conte, Del Piero'nun tespit ettiği sistemik eksiklikleri gidermek için ideal isim olarak öne çıktı. 56 yaşındaki teknik adamın Napoli ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olsa da, Azzurri ile çıktığı 24 maçta elde ettiği 14 galibiyetlik geçmişi, onu teknik direktörlük koltuğuna geri dönmesi için en uygun aday yapıyor. Eski takım arkadaşının bu göreve uygunluğu hakkında yorum yapan efsanevi forvet, "Potansiyel yeni teknik direktör olmak için gerekli tüm niteliklere sahip; açıkça potansiyel bir aday" dedi.
Yapısal bir revizyon kapıda
FIGC, ulusal ikon Gianluigi Buffon ve başkan Gabriele Gravina’nın da aralarında bulunduğu son dönemdeki yüksek profilli istifalar dalgasının şokunu yaşarken, Conte gibi kendini kanıtlamış bir ismi kadroya katmak için karmaşık bir hukuki mayın tarlasında yolunu bulmak zorunda. Yaklaşan Uluslar Ligi döngüsü öncesinde ortamı istikrara kavuşturulamaması, üst üste dördüncü kez eleme fiyaskosuyla sonuçlanma riskini beraberinde getiriyor; bu senaryo ise İtalyan futbolunun prestijinin tam anlamıyla çöküşünü ifade edecektir.