Alessandro Del Piero, 'utanç verici' Dünya Kupası play-off finali yenilgisinin ardından Antonio Conte'nin İtalya milli takımının başına ikinci kez geçmesini destekliyor

Sky Calcio Unplugged podcast'inde konuşan Del Piero, milli takımın yaşadığı krize ilişkin sert bir değerlendirmede bulunarak, kampı şu anda saran öfke ve inanamama duygusunun oluşturduğu zehirli karışımı kabul etti. 2006 Dünya Şampiyonu, suçun federasyon içindeki tek bir kişiden çok daha öteye uzandığını vurguladı. Del Piero, "Maalesef, bu günlerde algıladığım şey, bu yolu takip eden hepimiz için hissedilen üzüntüden öfkeye, hayal kırıklığına ve inanamama hissine kadar pek çok olumsuz duygu.

"Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamak da utanç verici ve bunun ardında yatan her şeyi de incelemeliyiz. Ne yazık ki, standartlarımızdan çok uzağız. Ele alınması gereken birçok nokta var, sadece FIGC başkanıyla ilgili olan değil, ama bana öyle geliyor ki bugün çözümlerden çok uzağız."