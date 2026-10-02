AFP
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Alessandro Bastoni, Michael Olise'nin füzesine yanıt verdi: 10 kişi kalan Fransa, Uluslar Ligi karşılaşmasında dirençli İtalya karşısında berabere kaldı
Olise vurdu ama Bastoni karşılık verdi
Stade de France'taki Uluslar Ligi karşılaşması, Avrupa'nın iki devi arasında ağır sıklet bir kapışma olarak lanse edildi ve gerçekten de dramatik anlara sahne oldu. Sakatlığı bulunan Kylian Mbappe'den yoksun Zidane yönetimindeki Fransa, Michael Olise'nin 55. dakikada perdeyi açmasıyla üç puanı alabilecek gibi göründü. Bayern Münih'in yıldızı, Rayan Cherki'nin kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası çizgisinden çok sert bir şut çıkardı; top hafifçe yön değiştirdikten sonra üst direğin altına çarparak ağlara gitti.
Ancak İtalya baskı karşısında geri adım atmadı ve sadece 13 dakika sonra eşitliği buldu. Gol, beklenmedik bir isimden geldi; ilk maçına çıkan Antonio Vergara'nın önderlik ettiği kontra atakta stoper Alessandro Bastoni ileri çıktı. Lucas Da Cunha'nın da yer aldığı Fransa savunması bir anlık dalgınlık yaşarken Bastoni inisiyatifi ele aldı, topu kapıp ceza sahası çizgisinden soğukkanlı bir vuruşla fileleri buldu. Bu gol yalnızca skor açısından değil, aynı zamanda Fransa'nın Zidane yönetiminde yediği ilk gol olması bakımından da önem taşıdı.
- AFP
Taktik değişiklikler ve İtalya'nın kaçırdığı fırsatlar
Roberto Mancini, ilk 11'inde birkaç şaşırtıcı tercih yaptı. En dikkat çekeni ise Belçika karşısındaki son hayal kırıklığının ardından Nicolo Barella'yı yedek bırakmasıydı. Bunun yerine Brentford'dan Michael Kayode sağ kanattaki yerini korudu ve ilk 10 dakika dolmadan neredeyse bir asist yapıyordu. Yerden yaptığı orta arka direkte Moise Kean'i buldu, ancak Juventus'un eski forveti yakın mesafeden vuruşunu ıskaladı ve Mike Maignan'ın kritik bir kurtarış yapmasına izin verdi.
Fransa da devre düdüğünden önce oyunun kontrolünü ele geçirmek için yeterince fırsat yakaladı. Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma'yı zorladığını düşündü ancak ofsayt bayrağı kalktı. Desire Doue ise Sandro Tonali'ye çarpan topun sekmesinin ardından orta-şut karışımı vuruşunda topu üst direğin üst kısmına nişanladı. İtalya, Kean'in devre arasından hemen önce sonunda topu ağlara göndermesiyle öne geçtiğini düşündü, ancak yardımcı hakemin bayrağı sevinci kısa kesti.
Donnarumma'nın kahramanlığı İtalya'yı oyunda tuttu
İkinci yarıda Donnarumma'nın önemi açıkça ortaya çıktı; Manchester City kalecisi, İtalya'yı maçın içinde tutmak için dünya çapında bir dizi kurtarışa imza attı. Olise'nin golünden önce Donnarumma, Doue'nin falso verdiği şutunu ve Dembele'nin dönen topa yaptığı vuruşu çıkararak zaten müthiş bir çift kurtarış yapmıştı. Bastoni skora yeniden denge getirdikten sonra bile İtalya kaptanı meşgul kalmayı sürdürdü; özellikle de Adrien Rabiot'nun şutunu alçak bir dalışla direğin dibinden kornere çeldi. Fransa maçın son bölümünde galibiyet golü için yüklenirken, onun kaledeki varlığı İtalya'nın direncinin temelini oluşturdu.
İtalyan kaleci, Eduardo Camavinga'ya da geçit vermek için bir kez daha sahneye çıktı; Camavinga'nın uzak mesafeden sert şutu, nefes kesen bir uçan kurtarışı zorunlu kıldı. Ancak İtalya sadece savunma yapmıyordu; Antonio Vergara'nın arka direğe gönderdiği nefis orta sonrası neredeyse öne geçiyordu. Kean'in yaptığı aşırtma kafa vuruşu üst köşeye gidiyor gibi görünüyordu, ancak Maignan da rakibinin kahramanlıklarına ayak uydurarak topu parmaklarının ucuyla direğe çeldi. Üst düzey kurtarışların karşılıklı yaşandığı bu bölüm, iki takımda da yorgunluk belirtileri baş göstermeye başlasa bile sahadaki yetenek seviyesini gözler önüne serdi.
- AFP
Geç gelen kırmızı kart ve savunmadaki sağlamlık
Maçın son bölümünde tansiyon iyice yükseldi ve bunun sonucunda Dayot Upamecano, 85. dakikada oyun dışında kaldı. Bayern Münih savunmacısı kısa süre içinde iki sarı kart gördü; önce Kean ile hararetli bir tartışmaya girdiği için, ardından da İtalyan forveti yere güreşerek indirdiği için.
10 kişi kalmasına rağmen Fransa, uzatma dakikalarında da belirleyici golü aramayı sürdürdü. Camavinga'nın bir başka şutu, her zamanki güven veren Donnarumma tarafından çıkarıldıktan sonra diğer tarafta Bastoni savunmadaki becerisini gösterdi. Inter savunmacısı, tehlikeli gelişen son atakta Olise'yi durdurmak için ceza sahası içinde kusursuz zamanlanmış bir kayarak müdahalede bulundu. Fransız oyuncular penaltı itirazında bulunsa da hakem kararını değiştirmedi ve İtalya, Fransa deplasmanında kalan dakikaları başarıyla geçirerek prestijli bir beraberlik aldı; böylece Zidane'ın ekibinin bu Uluslar Ligi serüveninde hâlâ yapması gereken işler olduğu da doğrulanmış oldu.
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