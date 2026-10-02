Stade de France'taki Uluslar Ligi karşılaşması, Avrupa'nın iki devi arasında ağır sıklet bir kapışma olarak lanse edildi ve gerçekten de dramatik anlara sahne oldu. Sakatlığı bulunan Kylian Mbappe'den yoksun Zidane yönetimindeki Fransa, Michael Olise'nin 55. dakikada perdeyi açmasıyla üç puanı alabilecek gibi göründü. Bayern Münih'in yıldızı, Rayan Cherki'nin kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası çizgisinden çok sert bir şut çıkardı; top hafifçe yön değiştirdikten sonra üst direğin altına çarparak ağlara gitti.

Ancak İtalya baskı karşısında geri adım atmadı ve sadece 13 dakika sonra eşitliği buldu. Gol, beklenmedik bir isimden geldi; ilk maçına çıkan Antonio Vergara'nın önderlik ettiği kontra atakta stoper Alessandro Bastoni ileri çıktı. Lucas Da Cunha'nın da yer aldığı Fransa savunması bir anlık dalgınlık yaşarken Bastoni inisiyatifi ele aldı, topu kapıp ceza sahası çizgisinden soğukkanlı bir vuruşla fileleri buldu. Bu gol yalnızca skor açısından değil, aynı zamanda Fransa'nın Zidane yönetiminde yediği ilk gol olması bakımından da önem taşıdı.