AFP
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Aleksandr Golovin, Rus devlerinin oyun kurucu için harekete geçmesiyle Monaco'dan şaşırtıcı bir ayrılığa hazırlanıyor
Golovin, son tarih öncesinde Monaco'dan ayrılmayı düşünüyor
Golovin, Rusya'daki transfer dönemi 10 Eylül'de kapanmadan önce Monaco'dan ayrılabilir. Prenslik ekibi ile oyuncuya talip olan ülkesindeki iki kulüp arasında görüşmeler resmen başladı.
Nice-Matin'e göre 30 yaşındaki on numara, Monaco'dan ayrılmaya sıcak bakıyor ve Rusya'ya dönmek istiyor. Zenit ile Spartak Moskova, oyuncuyu kadrosuna katmak için aktif şekilde girişimlerini sürdürüyor. 2029'a kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Golovin yeni bir meydan okuma arıyor. Monaco ise tüm tarafları memnun edecek bir çözüm bulmak için ilgilenen iki kulüple birlikte çalışıyor.
- Getty Images Sport
Monaco, iptal olan transfer girişimlerinin ardından satışlara açık
Olası ayrılık, Monaco'nun kadrodaki oyuncular için gelen teklifleri değerlendirdiği bir dönemde gündeme geliyor. Genel menajer Thiago Scuro, çarşamba öğleden sonra basına yaptığı açıklamada kulübün oyuncu satışına açık olmaya devam ettiğini doğruladı.
Bu tutum, Folarin Balogun ile Lamine Camara için Premier League'e gerçekleşmeyen transfer girişimlerinin ardından geldi. Bu nedenle Fransız ekibi, kabul edilebilir bir anlaşmaya varılması halinde Golovin'in ayrılığına onay vermeye hazır.
Zaman daralırken Zenit ve Spartak'ın şartlarda anlaşmaya çalıştığı görüşmeler ilerliyor. Monaco, hem mali açıdan uygun olacak hem de Golovin'in evine dönme arzusunu karşılayacak bir çözüm arıyor.
Fransız Rivierası'nda altı yıl sonra
Golovin, Temmuz 2018'de Monaco'ya katıldı ve zamanla takımın kilit isimlerinden biri hâline geldi. Orta saha oyuncusu, Prenslik'teki dönemi boyunca tüm kulvarlarda 270 maça çıktı. Oyun kurucu, mevcut sezonda da Monaco'nun önemli ilk 11 oyuncularından biri olmayı sürdürüyor. Sezonun ilk haftalarında şimdiden belirleyici olduğunu gösterdi ve üç resmi maçta bir gol ile bir asist kaydetti.
Sahadaki kilit rolüne rağmen, Rusya'ya geri dönme isteği hızlı görüşmeleri beraberinde getirdi. Monaco ise şimdi onun ayrılığını daha geniş transfer stratejisiyle birlikte değerlendiriyor.
- AFP
Rusya'da transfer süresi dolmak üzere
Önümüzdeki günler, Golovin'in Rus futboluna dönüşünü tamamlayıp tamamlamayacağını belirleyecek. Yurt içi transfer penceresinin 10 Eylül'e kadar açık kalması nedeniyle hem Zenit hem de Spartak'ın şartlarda anlaşmayı sonuçlandırmak için dar bir zamanı var. Monaco, diğer büyük ayrılıkların gerçekleşmemesinin ardından sportif hedefleriyle mali yönetim arasında denge kurmak zorunda.
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