Olası ayrılık, Monaco'nun kadrodaki oyuncular için gelen teklifleri değerlendirdiği bir dönemde gündeme geliyor. Genel menajer Thiago Scuro, çarşamba öğleden sonra basına yaptığı açıklamada kulübün oyuncu satışına açık olmaya devam ettiğini doğruladı.

Bu tutum, Folarin Balogun ile Lamine Camara için Premier League'e gerçekleşmeyen transfer girişimlerinin ardından geldi. Bu nedenle Fransız ekibi, kabul edilebilir bir anlaşmaya varılması halinde Golovin'in ayrılığına onay vermeye hazır.

Zaman daralırken Zenit ve Spartak'ın şartlarda anlaşmaya çalıştığı görüşmeler ilerliyor. Monaco, hem mali açıdan uygun olacak hem de Golovin'in evine dönme arzusunu karşılayacak bir çözüm arıyor.