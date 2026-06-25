Portekizli oyuncunun Münih’teki sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor; bu tarihten sonra transfer ücreti ödemeden yeni bir kulübe katılabilir.

Oyun gücü yüksek bir sol bek olan Guerreiro, B04'te Grimaldo'nun sahip olduğu profile benzer bir profile sahip olsa da, geçmişte defansif işlerde defalarca zayıflıklarını ortaya koydu ve bu nedenle klasik bir sol bek özelliklerini tam olarak taşımıyor.

Bununla birlikte, 32 yaşındaki oyuncu inanılmaz derecede çok yönlü ve dolayısıyla orta sahada, ofansif kanatlarda veya hatta forvetin arkasında da görev alabilir. Bayern'de teknik direktör Vincent Kompany, geçen sezon onu defalarca Harry Kane'in arkasında on numara olarak sahaya sürdü.

Werkself’in diğer adayları arasında, İngiltere’den küme düşen West Ham’ın eski VfB yıldızı Konstantinos Mavropanos ile FC Lorient’ten Arsene Kouassi yer alıyor; özellikle Leverkusen’in yeni teknik direktörü Carles Martinez’in Kouassi’den oldukça hoşlandığı söyleniyor.