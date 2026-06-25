Bild gazetesinin haberine göre, Werkself yetkilileri, Almanya’nın rekor şampiyonu takımından Raphael Guerreiro’yu aday listesine eklemişler.
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Alejandro Grimaldo’nun yerine geçecek isim için çarpıcı bir çözüm: Bayer Leverkusen, FC Bayern Münih’ten bir oyuncuyu kadrosuna katacak mı?
Portekizli oyuncunun Münih’teki sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor; bu tarihten sonra transfer ücreti ödemeden yeni bir kulübe katılabilir.
Oyun gücü yüksek bir sol bek olan Guerreiro, B04'te Grimaldo'nun sahip olduğu profile benzer bir profile sahip olsa da, geçmişte defansif işlerde defalarca zayıflıklarını ortaya koydu ve bu nedenle klasik bir sol bek özelliklerini tam olarak taşımıyor.
Bununla birlikte, 32 yaşındaki oyuncu inanılmaz derecede çok yönlü ve dolayısıyla orta sahada, ofansif kanatlarda veya hatta forvetin arkasında da görev alabilir. Bayern'de teknik direktör Vincent Kompany, geçen sezon onu defalarca Harry Kane'in arkasında on numara olarak sahaya sürdü.
Werkself’in diğer adayları arasında, İngiltere’den küme düşen West Ham’ın eski VfB yıldızı Konstantinos Mavropanos ile FC Lorient’ten Arsene Kouassi yer alıyor; özellikle Leverkusen’in yeni teknik direktörü Carles Martinez’in Kouassi’den oldukça hoşlandığı söyleniyor.
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Leverkusen, Alejandro Grimaldo'nun yerine geçecek bir oyuncu arıyor
B04, önümüzdeki sezon, basında yer alan haberlere göre Atlético Madrid’e transfer olmak üzere olan seyircilerin gözdesi Grimaldo’nun yerini almak zorunda kalacak.
Son günlerde Atlético ile 30 yaşındaki oyuncu arasında yoğun görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor. Uzun süredir İspanya'ya dönüş sinyalleri veren Leverkusenli oyuncunun, Werkself'e 25 milyon euro gelir getirmesi bekleniyor.
Grimaldo, 2023 yılında Benfica'dan Bayer'e transfer olmuştu ve Leverkusen'deki ilk sezonunda, Werkself'in sürpriz bir şekilde Almanya şampiyonu olmasında büyük rol oynamıştı.
Sonraki iki sezonda da 30 yaşındaki İspanyol oyuncu, Leverkusen’in en önemli isimlerinden biri olmaya devam etti; ancak takım gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almayacak. Geçtiğimiz sezonlarda da Grimaldo’nun transferiyle ilgili söylentiler sık sık gündeme gelmişti; bu söylentilerde özellikle Real Madrid ve FC Barcelona olası hedefler olarak gösteriliyordu. Sol ayakla oynayan Grimaldo, daha önce Barça’nın altyapısında ve ikinci takımında forma giymişti.