Alejandro Garnacho’ya 40 milyon sterlinlik Chelsea kabusundan kurtulma fırsatı sunuldu! Aston Villa’nın eski Manchester United kanat oyuncusu için yaptığı transfer teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı

Aston Villa, Garnacho’yu kadrosuna katmak için ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor ve 21 yaşındaki oyuncuya, Chelsea’de yaşadığı mevcut zorluklardan kurtulması için çok ihtiyaç duyduğu bir çıkış yolu sunuyor. Birmingham merkezli kulüp, kanat oyuncusunun ilk etapta kiralık olarak Villa Park’a gelmesini sağlayacak bir anlaşma için hızlı bir şekilde harekete geçti; ancak anlaşmanın potansiyel bir satın alma yükümlülüğü içermesi bekleniyor. BBC haberlerine göre Aston Villa, Garnacho için Chelsea’ye resmi bir teklif gönderdi

The Blues, kanat oyuncusunu Londra’ya gelmesinden sadece bir yıl sonra, geçen ay yaklaşık 43 milyon sterlin (58 milyon dolar) değerinde satışa çıkardı. Yapılan önemli yatırıma rağmen, Chelsea artık oyuncunun ayrılmasını kolaylaştıracak planlı bir çıkışa açık.

Bu stratejik hamle, Chelsea’nin Villa’dan Morgan Rogers’ı transfer etmek için rekor kıran 117 milyon sterlinlik (157 milyon dolar) bir ücret üzerinde anlaşmasıyla aynı zamana denk geliyor ve bu durum, iki Premier Lig takımını birbirine bağlayan karmaşık transfer ağını gözler önüne seriyor.



