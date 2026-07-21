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Alejandro Garnacho’ya 40 milyon sterlinlik Chelsea kabusundan kurtulma fırsatı sunuldu! Aston Villa’nın eski Manchester United kanat oyuncusu için yaptığı transfer teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı
Arjantinli kanat oyuncusu için Villa’ya transfer
Aston Villa, Garnacho’yu kadrosuna katmak için ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor ve 21 yaşındaki oyuncuya, Chelsea’de yaşadığı mevcut zorluklardan kurtulması için çok ihtiyaç duyduğu bir çıkış yolu sunuyor. Birmingham merkezli kulüp, kanat oyuncusunun ilk etapta kiralık olarak Villa Park’a gelmesini sağlayacak bir anlaşma için hızlı bir şekilde harekete geçti; ancak anlaşmanın potansiyel bir satın alma yükümlülüğü içermesi bekleniyor. BBC haberlerine göre Aston Villa, Garnacho için Chelsea’ye resmi bir teklif gönderdi
The Blues, kanat oyuncusunu Londra’ya gelmesinden sadece bir yıl sonra, geçen ay yaklaşık 43 milyon sterlin (58 milyon dolar) değerinde satışa çıkardı. Yapılan önemli yatırıma rağmen, Chelsea artık oyuncunun ayrılmasını kolaylaştıracak planlı bir çıkışa açık.
Bu stratejik hamle, Chelsea’nin Villa’dan Morgan Rogers’ı transfer etmek için rekor kıran 117 milyon sterlinlik (157 milyon dolar) bir ücret üzerinde anlaşmasıyla aynı zamana denk geliyor ve bu durum, iki Premier Lig takımını birbirine bağlayan karmaşık transfer ağını gözler önüne seriyor.
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Stamford Bridge’deki zorluklar devam ediyor
Geçen Eylül ayında Manchester United’dan 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) karşılığında transfer olduğundan beri, Garnacho için Batı Londra’daki hayat planlandığı gibi gitmedi.
Stamford Bridge'de geçirdiği tek sezon boyunca, tüm turnuvalarda 43 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetmeyi başardı, ancak ligdeki performansı pek de etkileyici değildi.
Chelsea'deki durum, şişirilmiş kadro ve kanat bölgelerine yeni yeteneklerin katılmasıyla daha da karmaşık hale geldi. Rogers ve Sporting CP'nin kanat oyuncusu Geovany Quenda'nın transferleriyle birlikte, Stamford Bridge'deki yönetim kadroyu daraltma gereğini fark etti.
Manchester United'dan ayrılmanın yarattığı etki
Garnacho’nun Chelsea’ye transferi, aslen Old Trafford’da teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı sansasyonel bir anlaşmazlığın ardından gerçekleşti. Portekizli teknik direktör, genç oyuncunun Manchester’daki geleceği konusunda bilindiği üzere oldukça açık sözlü davranmış ve bu durum, tüm takımın önünde kamuoyuna açık bir azarlama ile sonuçlanmıştı. Kulübün antrenman sahasında gerçekleşen hararetli bir toplantı sırasında Amorim, Alejandro Garnacho’ya yeni bir kulüp bulabilmesi için “dua etmesini” söyledi ve bu sözleriyle ilişkinin derhal sona erdiğini işaret etti
İlişkilerin bozulması, büyük ölçüde Garnacho’nun Tottenham’a karşı kaybedilen Avrupa Ligi finalinde aldığı süreye verdiği tepkiye bağlandı. Kanat oyuncusu, yedek olarak kadroya alınmasına duyduğu hoşnutsuzluğu açıkça dile getirmiş ve daha sonra sosyal medyada sezonu “boktan” olarak nitelendirmişti. Bu gerginlik sonunda Garnacho’nun kulüpteki konumunu savunulamaz hale getirdi ve United’ı onu satmaya zorladı.
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Emery geleceğe bakıyor
Anlaşma kesinleşirse, Garnacho, Unai Emery’nin takımının hareketli yaz transfer dönemindeki dördüncü önemli transferi olacak. Villa, oyuncu satışlarından elde ettiği devasa meblağları yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışırken, Garnacho; Johan Manzambi, Joao Gomes ve Modou Kaba Cisse’nin de yer aldığı yeni transferler listesine katılacak.
Midlands ekibinin gösterdiği ilgi, oyuncu için Chelsea’nin geçiş döneminin spot ışıklarından uzaklaşarak itibarını yeniden kazanması açısından önemli bir fırsat niteliğinde.
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