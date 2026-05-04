Çeviri:
Alejandro Garnacho, tek golle tamamladığı hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından Chelsea'deki kariyerini kurtarmak için "egosunu bir kenara bırakması" gerektiği uyarısını aldı
Wright-Phillips, Arjantinli yıldızdan daha fazlasını istiyor
Chelsea formasıyla 120'den fazla maça çıkan Wright-Phillips, 21 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'de başarılı olabilmesi için tutumunu değiştirmesi gerektiğine inanıyor. Sky Bet'e konuşan Wright-Phillips, "Bence egosunu biraz dizginlemesi gerekebilir. Çünkü Premier Lig'de yarım sezon ya da bir sezon yeterli değildir. İnsanların seni transfer etmek isteyeceği bir seviyeye gelmek için, istikrarlı olman gerekir."
Stamford Bridge'de istikrar bulma mücadelesi
Bu sezon Premier Lig'de 23 kez forma giymesine rağmen, Garnacho sadece bir kez gol atmayı başardı. Bu verimsizlik, özellikle Blues'un geniş kadrosundaki yer kapma mücadelesinin şiddetini göz önüne alındığında, hem taraftarların hem de yorumcuların eleştirilerine yol açtı. Wright-Phillips, kadro rekabetinin Garnacho dahil hiç kimsenin rahatına bakamayacağı anlamına geldiğini vurguladı.
Oyuncu şunları ekledi: "Bazen gol atmak sorun değil, ama Chelsea taraftarlarını tanıyorum, senden en azından %110'unu vermeni beklerler. O forma için bu kadar çok çalıştığını görürlerse, seni desteklerler. Bunun taktiksel bir nedeni mi var, yoksa o mutlu değil mi bilmiyorum, ama kadroda altı ya da yedi kanat oyuncusu var, bu yüzden bir şeyler yapması gerekecek çünkü [Jamie] Gittens her an devreye girebilir."
Garnacho, Chelsea'ye transferinden hâlâ gurur duyuyor
Garnacho, bu yılın başlarında geçirdiği süreci değerlendirirken, takımın istikrarsız performansına rağmen kulübü temsil etmekten duyduğu gururu dile getirdi. Premier League Productions'a şunları söyledi: "Elimizdeki takımı ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bazen işler daha iyi, bazen de daha kötü gidiyor. Ama evet, şu anda burada olmaktan gerçekten gurur duyuyorum."
Kanat oyuncusu ayrıca Old Trafford'dan ayrılışıyla ilgili olarak ortalığı yatıştırma fırsatını da kaçırmadı ve eski işverenlerine karşı hiçbir kötü niyet beslemediğini ima etti. Arjantinli oyuncu, "Evet, United'da kulüp veya takım arkadaşlarım hakkında kötü bir şey söyleyecek hiçbir şeyim yok, kimseye karşı. Sadece hayatımda bir an değişti. Hayatım devam etti. Bu yüzden ileriye bakmaya devam etmeliyiz," diye açıkladı.
Cole Palmer'a öncülük etme fırsatı vermek
Eleştirilerin odak noktası Garnacho olsa da, Wright-Phillips Cole Palmer’ın rolünü de ele aldı ve İngiltere milli takım oyuncusuna hücumda daha fazla öncelik verilmesi gerektiğini öne sürdü. Palmer’ın savunma görevlerinin şu anda son üçte bir sahada maçlara etki etme yeteneğini engellediğini savunan Wright-Phillips, takımın tamamen bu oyun kurucunun eşsiz yetenekleri etrafında şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Wright-Phillips şöyle açıkladı: "Onu izlediğimde, bu kadar yetenekli birinin benim ceza sahamın yakınında olmasını istemediğimi düşünüyorum. Aslında o, arkasında bir takım varsa, onu biraz kural dışı oynamaya zorlayabileceğiniz bir oyuncu, çünkü onu o pasları atabilecek forvetin yakınında bir pozisyonda görmek istersiniz. Bence onu 10 numara olarak oynatmanın bir yolunu bulmalılar, çünkü o tam da ihtiyaç duyulan sıra dışı bir oyuncu ve birçok açıdan, onun kalibresinde bir oyuncu ve orada bu kısa sürede yaptıklarına bakıldığında, takımı onun etrafında kurmaya çalışmalılar."