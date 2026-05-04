Alejandro Garnacho, tek golle tamamladığı hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından Chelsea'deki kariyerini kurtarmak için "egosunu bir kenara bırakması" gerektiği uyarısını aldı

Bu sezon Premier Lig'de 23 kez forma giymesine rağmen, Garnacho sadece bir kez gol atmayı başardı. Bu verimsizlik, özellikle Blues'un geniş kadrosundaki yer kapma mücadelesinin şiddetini göz önüne alındığında, hem taraftarların hem de yorumcuların eleştirilerine yol açtı. Wright-Phillips, kadro rekabetinin Garnacho dahil hiç kimsenin rahatına bakamayacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Oyuncu şunları ekledi: "Bazen gol atmak sorun değil, ama Chelsea taraftarlarını tanıyorum, senden en azından %110'unu vermeni beklerler. O forma için bu kadar çok çalıştığını görürlerse, seni desteklerler. Bunun taktiksel bir nedeni mi var, yoksa o mutlu değil mi bilmiyorum, ama kadroda altı ya da yedi kanat oyuncusu var, bu yüzden bir şeyler yapması gerekecek çünkü [Jamie] Gittens her an devreye girebilir."