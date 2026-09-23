Getty Images Sport
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Alejandro Garnacho sürpriz bir La Liga transferine mi hazırlanıyor? Chelsea'nin kiralık oyuncusu, Aston Villa kâbusunun ardından geri dönüşle ilişkilendiriliyor
Villa Park'ta kâbus gibi bir başlangıç
Garnacho, Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralık olarak geldikten sonra Emery'nin takımında neredeyse hiç süre alamadı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, resmi maçlarda yalnızca 31 dakika oynadı ve Villa'nın son üç karşılaşmasında yedek kulübesinden çıkamadı. Yakın zamandaki Tottenham karşısında alınan 3-2'lik galibiyette ise sadece Brezilyalı kanat oyuncusu Alysson'un sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna girebildi.
Kalıcı 43 milyon sterlinlik transfer, performansa bağlı şartlara bağlı. Chelsea daha önce bu şartları kolaylıkla ulaşılabilir olarak nitelendirmişti. Ancak şu an Midlands'taki konumu göz önüne alındığında, bu maddenin devreye girmesi artık oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Şu anda iki kulüp de anlaşmanın şartlarını değiştirmeyi düşünmüyor.
Daily Mail'e göre İspanya'daki kulüpler durumu yakından takip ediyor. La Liga'ya transfer, Madrid'de doğan ve 2020'de Manchester United'a katılmadan önce Atletico Madrid altyapısında yetişen Arjantinli milli oyuncu için tanıdık bir ortama dönüş anlamına gelecek.
- Getty Images Sport
Kıyasıya rekabet ve Chelsea sürgünü
Kanat oyuncusu, Villa Park'ta sıralamanın net şekilde en altında yer alıyor. Emery, yükselen yeteneklere büyük ölçüde öncelik verdi; genç George Hemmings sol kanatta öne çıkarken, Emi Buendia, Ibrahim Mbaye ve John McGinn de şu anda teknik adamın planlarında Garnacho'nun önünde bulunuyor.
Bu süre alamama durumu, hücum oyuncusu için gözden düşüşün dramatik bir şekilde derinleşmesi anlamına geliyor. Old Trafford'da 144 maçta attığı 26 golle kendini kanıtladıktan sonra geçen yaz £40 milyon karşılığında Stamford Bridge'e transfer olmuştu.
Chelsea'deki ilk sezonunda 43 maçta sekiz gol kaydetmesine rağmen bunlardan yalnızca biri Premier League'de geldi. Batı Londra'da takımın başına geçen Xabi Alonso, Garnacho'ya yeni projenin bir parçası olmadığını kısa süre içinde bildirdi. Bu talimat, kanat oyuncusunun Blues ile olan sözleşmesinin bitimine neredeyse altı yıl kalmasına rağmen şu anki Aston Villa dönemine yol açtı.
Emery sabır ve sıkı çalışma talep ediyor
Aston Villa'nın Coventry'yi Carabao Cup'ta yenmesinin ardından konuşan Emery, Garnacho'nun sınırlı rolüne değindi ve kiralık oyuncudan formayı kapmak için çok çalışmasını istedi. İspanyol teknik adam, aksayan sezon öncesi hazırlık döneminin ardından sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.
"Çalışmaya devam et. Çalış, çalış, antrenman yap, çalış" diyen Emery, muhabirlere şöyle konuştu: "Süre alabildiğinde, iyi oynamaya çalışsın. Gelişim gösteriyor ama şu anda önünde oyuncular var. George harika oynuyor. Alysson da işleri iyi anlıyor ve bana istediğim şeyleri veriyor. Mbaye de iyi karşılık verdi."
Villa'nın patronu, takım içinde sert bir rekabet istediğini yineleyerek şunları ekledi: "Rekabetçi bir takım ve sahip olduğumuz tarzda rekabet edecek oyuncular istiyoruz. Garnacho, sezon öncesinde yaşadığımız bazı koşullar nedeniyle biraz geride. İhtiyacı olan süre boyunca sabırlı olmanın zamanı."
- Getty Images Sport
Sevilla'da kritik kamp
Son Arjantin kadrosuna alınmayan Garnacho, milli ara sırasında Aston Villa ile birlikte Sevilla'da düzenlenecek sezon ortası hazırlık kampına katılacak. Bu yolculuk, forvet oyuncusu için Emery'yi etkilemek ve iç ligde maçlar yeniden başlamadan önce kiralık dönemini yeniden canlandırmak adına kritik bir fırsat niteliği taşıyor.
Villa'nın 10 Ekim'de Premier League'de Brentford'u ağırlamasından önce yaklaşık üç haftalık bir ara var. Ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iç saha maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek; yoğun fikstür, Garnacho'ya sezonunu kurtarması için ihtiyaç duyduğu can simidini nihayet verebilir.
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