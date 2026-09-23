Garnacho, Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralık olarak geldikten sonra Emery'nin takımında neredeyse hiç süre alamadı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, resmi maçlarda yalnızca 31 dakika oynadı ve Villa'nın son üç karşılaşmasında yedek kulübesinden çıkamadı. Yakın zamandaki Tottenham karşısında alınan 3-2'lik galibiyette ise sadece Brezilyalı kanat oyuncusu Alysson'un sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna girebildi.

Kalıcı 43 milyon sterlinlik transfer, performansa bağlı şartlara bağlı. Chelsea daha önce bu şartları kolaylıkla ulaşılabilir olarak nitelendirmişti. Ancak şu an Midlands'taki konumu göz önüne alındığında, bu maddenin devreye girmesi artık oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Şu anda iki kulüp de anlaşmanın şartlarını değiştirmeyi düşünmüyor.

Daily Mail'e göre İspanya'daki kulüpler durumu yakından takip ediyor. La Liga'ya transfer, Madrid'de doğan ve 2020'de Manchester United'a katılmadan önce Atletico Madrid altyapısında yetişen Arjantinli milli oyuncu için tanıdık bir ortama dönüş anlamına gelecek.



