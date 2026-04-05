Alejandro Garnacho şimdiden satılık mı?! Chelsea'nin eski Man Utd kanat oyuncusu için ne kadar ücret alabileceğine inandığı ortaya çıktı

Kanat oyuncusu Kuzey Batı’dan Londra’ya transfer olduğunda, pek çok kişi onun oyuncuların genellikle uzun vadeli temel taşlar değil, sadece birer varlık olarak görüldüğü bir sisteme girdiğini belirtmişti. Chelsea’nin mevcut iş modeli, yüksek yeniden satış değerine sahip genç yetenekleri kadroya katmaya büyük ölçüde odaklanıyor ve kulüp mali dengesini sağlamaya çalışırken, bu oyuncu bu “döner kapı” politikasının en son kurbanı olmuş gibi görünüyor. İstatistikleri bu zorluğu açıkça ortaya koyuyor; tüm turnuvalarda toplam 37 maçta forma giyen oyuncu, 1.935 dakika sahada kalarak sadece sekiz gol ve dört asist yapabildi. Premier Lig'deki performansı özellikle hayal kırıklığı yarattı; 20 maçta sadece bir gol ve dört asist kaydetti. Yurtiçi kupalarda bir miktar form yakalasa da (EFL Kupası'nda 4 maçta 4 gol, FA Kupası'nda 4 maçta 2 gol attı), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta attığı tek gol, yerini sağlamlaştırmak için yeterli olmadı. Estevao, Jamie Gittens ve Pedro Neto gibi oyuncuların kanatlarda forma giymek için rekabet etmesi nedeniyle Garnacho, takımdaki öncelik sıralamasında önemli ölçüde geriledi.