Alejandro Garnacho şimdiden satılık mı?! Chelsea'nin eski Man Utd kanat oyuncusu için ne kadar ücret alabileceğine inandığı ortaya çıktı
Chelsea teklifleri değerlendirmeye hazır
Garnacho'nun İngiliz başkentindeki balayı dönemi resmen sona erdi; haberlere göre Chelsea, genç oyuncuyu şimdiden satmaya hazır. Gazeteci Simon Phillips'in Substack'teki yazısına göre, Chelsea yönetimi artık kanat oyuncusunun ayrılmasına izin vermeye hazır. Geçen yaz 40 milyon sterlinlik (53 milyon dolar) bir transferle büyük bir heyecanla takıma katılan 21 yaşındaki oyuncu, kendini düzenli bir ilk 11 oyuncusu olarak kanıtlayamadı. Kulüp tutumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Phillips, "Chelsea, Garnacho'nun geçen yaz onu transfer etmek için ödedikleri ücretin aynısını ödemeye hazır birçok talipli olacağına inanıyor. Kulüp, geçen yaz sol kanat piyasasının durgun olduğunu düşünüyordu, ancak yaz transfer döneminde bazı pişmanlıklar da yaşandı" diyor.
Biçim ve uluslararası statü mücadeleleri
Garnacho’nun ilk transferi, Old Trafford’daki ilişkilerin ciddi şekilde bozulmasından kaynaklandı. Avrupa Ligi finalindeki yenilginin ardından teknik direktör Ruben Amorim’e sert sözlerle yüklenen kanat oyuncusu, 40 milyon sterline satılmadan önce “yedek kulübesine” gönderilmişti. Ancak, ortam değişikliği şansının yeniden parlamasına yol açmadı ve formu ciddi şekilde düştü. Bu iç saha mücadelesinin sonuçları uluslararası sahnede de ağır bir şekilde hissedildi ve kısa süre önce milli takım kadrosuna alınmadı. 2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, milli takımdaki yeri ciddi bir tehdit altında.
Acımasız işe alım makinesi
Kanat oyuncusu Kuzey Batı’dan Londra’ya transfer olduğunda, pek çok kişi onun oyuncuların genellikle uzun vadeli temel taşlar değil, sadece birer varlık olarak görüldüğü bir sisteme girdiğini belirtmişti. Chelsea’nin mevcut iş modeli, yüksek yeniden satış değerine sahip genç yetenekleri kadroya katmaya büyük ölçüde odaklanıyor ve kulüp mali dengesini sağlamaya çalışırken, bu oyuncu bu “döner kapı” politikasının en son kurbanı olmuş gibi görünüyor. İstatistikleri bu zorluğu açıkça ortaya koyuyor; tüm turnuvalarda toplam 37 maçta forma giyen oyuncu, 1.935 dakika sahada kalarak sadece sekiz gol ve dört asist yapabildi. Premier Lig'deki performansı özellikle hayal kırıklığı yarattı; 20 maçta sadece bir gol ve dört asist kaydetti. Yurtiçi kupalarda bir miktar form yakalasa da (EFL Kupası'nda 4 maçta 4 gol, FA Kupası'nda 4 maçta 2 gol attı), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta attığı tek gol, yerini sağlamlaştırmak için yeterli olmadı. Estevao, Jamie Gittens ve Pedro Neto gibi oyuncuların kanatlarda forma giymek için rekabet etmesi nedeniyle Garnacho, takımdaki öncelik sıralamasında önemli ölçüde geriledi.
Yenileri şimdiden Stamford Bridge'e gelmeye başladı
Manchester United, akademi mezununu Matheus Cunha ile değiştirerek kadrosunda ani bir güçlenmeye imza atarken, Chelsea de forvet hattını yeniden şekillendirmek için hamleler yapıyor. Sporting CP’den Geovany Quenda’nın yakında takıma katılmasıyla, zor günler geçiren forvetin forma şansı daha da azalacak gibi görünüyor. Bu arada Manchester United taraftarları ise ona pek sempati duymuyor gibi görünüyor. Son maçlarda devre arasında oyundan alınan bu unutulmuş oyuncu, üç yıl içinde üçüncü takımını aramaya başlayabilir.