Goal.com
Canlı
Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Alejandro Garnacho şimdiden satılık mı?! Chelsea'nin eski Man Utd kanat oyuncusu için ne kadar ücret alabileceğine inandığı ortaya çıktı

A. Garnacho
Chelsea
Premier Lig
Transfers

Alejandro Garnacho'nun Londra'ya yaptığı rüya transferi, Chelsea'nin Stamford Bridge'deki kariyerine son vermeyi planladığı haberleri üzerine kısa sürede bir kabusa dönüştü. Manchester United'dan dramatik bir şekilde ayrılmasından bir yıl bile geçmeden, Arjantinli milli oyuncu şimdiden belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalırken, Chelsea bu yaz yatırımını geri kazanmak için çaresizce para elde etmeye çalışıyor.

  • Chelsea teklifleri değerlendirmeye hazır

    Garnacho'nun İngiliz başkentindeki balayı dönemi resmen sona erdi; haberlere göre Chelsea, genç oyuncuyu şimdiden satmaya hazır. Gazeteci Simon Phillips'in Substack'teki yazısına göre, Chelsea yönetimi artık kanat oyuncusunun ayrılmasına izin vermeye hazır. Geçen yaz 40 milyon sterlinlik (53 milyon dolar) bir transferle büyük bir heyecanla takıma katılan 21 yaşındaki oyuncu, kendini düzenli bir ilk 11 oyuncusu olarak kanıtlayamadı. Kulüp tutumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Phillips, "Chelsea, Garnacho'nun geçen yaz onu transfer etmek için ödedikleri ücretin aynısını ödemeye hazır birçok talipli olacağına inanıyor. Kulüp, geçen yaz sol kanat piyasasının durgun olduğunu düşünüyordu, ancak yaz transfer döneminde bazı pişmanlıklar da yaşandı" diyor.

  • Chelsea FC v Pafos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Biçim ve uluslararası statü mücadeleleri

    Garnacho’nun ilk transferi, Old Trafford’daki ilişkilerin ciddi şekilde bozulmasından kaynaklandı. Avrupa Ligi finalindeki yenilginin ardından teknik direktör Ruben Amorim’e sert sözlerle yüklenen kanat oyuncusu, 40 milyon sterline satılmadan önce “yedek kulübesine” gönderilmişti. Ancak, ortam değişikliği şansının yeniden parlamasına yol açmadı ve formu ciddi şekilde düştü. Bu iç saha mücadelesinin sonuçları uluslararası sahnede de ağır bir şekilde hissedildi ve kısa süre önce milli takım kadrosuna alınmadı. 2026 Dünya Kupası ufukta görünürken, milli takımdaki yeri ciddi bir tehdit altında.

  • Acımasız işe alım makinesi

    Kanat oyuncusu Kuzey Batı’dan Londra’ya transfer olduğunda, pek çok kişi onun oyuncuların genellikle uzun vadeli temel taşlar değil, sadece birer varlık olarak görüldüğü bir sisteme girdiğini belirtmişti. Chelsea’nin mevcut iş modeli, yüksek yeniden satış değerine sahip genç yetenekleri kadroya katmaya büyük ölçüde odaklanıyor ve kulüp mali dengesini sağlamaya çalışırken, bu oyuncu bu “döner kapı” politikasının en son kurbanı olmuş gibi görünüyor. İstatistikleri bu zorluğu açıkça ortaya koyuyor; tüm turnuvalarda toplam 37 maçta forma giyen oyuncu, 1.935 dakika sahada kalarak sadece sekiz gol ve dört asist yapabildi. Premier Lig'deki performansı özellikle hayal kırıklığı yarattı; 20 maçta sadece bir gol ve dört asist kaydetti. Yurtiçi kupalarda bir miktar form yakalasa da (EFL Kupası'nda 4 maçta 4 gol, FA Kupası'nda 4 maçta 2 gol attı), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta attığı tek gol, yerini sağlamlaştırmak için yeterli olmadı. Estevao, Jamie Gittens ve Pedro Neto gibi oyuncuların kanatlarda forma giymek için rekabet etmesi nedeniyle Garnacho, takımdaki öncelik sıralamasında önemli ölçüde geriledi.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yenileri şimdiden Stamford Bridge'e gelmeye başladı

    Manchester United, akademi mezununu Matheus Cunha ile değiştirerek kadrosunda ani bir güçlenmeye imza atarken, Chelsea de forvet hattını yeniden şekillendirmek için hamleler yapıyor. Sporting CP’den Geovany Quenda’nın yakında takıma katılmasıyla, zor günler geçiren forvetin forma şansı daha da azalacak gibi görünüyor. Bu arada Manchester United taraftarları ise ona pek sempati duymuyor gibi görünüyor. Son maçlarda devre arasında oyundan alınan bu unutulmuş oyuncu, üç yıl içinde üçüncü takımını aramaya başlayabilir.

Premier Lig
Chelsea crest
Chelsea
CHE
M.City crest
M.City
MCI