Xinhua
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Alejandro Garnacho, sezon öncesi turda Aston Villa formasıyla ilk maçına çıktıktan sonra Chelsea'ye sert bir göndermede bulundu
Garnacho Endonezya'ya hızlı bir giriş yaptı
Garnacho, Aston Villa formasıyla ilk maçına çıkarken Unai Emery'nin takımı sezon öncesi turuna Gelora Bung Karno Stadyumu'nda Indonesia All Stars karşısında aldığı rahat 3-1'lik galibiyetle başladı. 22 yaşındaki oyuncuya sol kanatta ilk 11'de görev verildi ve devre arasında oyundan alınmadan önce 45 dakika sahada kaldı. Emi Buendia, Ross Barkley ve Brian Madjo da maçta gol atan isimler oldu.
Kanat oyuncusu, Manchester United'dan Chelsea'ye £40 milyon karşılığında yaptığı ve beklenen etkiyi yaratmayan transferin ardından kariyerini yeniden canlandırmak istiyor. Londra'da istikrar konusunda sıkıntı yaşamasına rağmen Villa teknik direktörü Emery'nin, genç oyuncunun bu sezon takımı için fark yaratabilecek bir isim olduğuna açıkça inandığı görülüyor.
- NurPhoto
Stamford Bridge'e sosyal medya göndermesi
Maçın ardından Garnacho, ilk maçına dair düşüncelerini paylaşmak için Instagram’a gitti ancak kullandığı ifadeler Chelsea taraftarlarının dikkatini çekti. Arjantinli milli oyuncu, Endonezya’daki maçtan bir fotoğrafın yanında Instagram hikâyesinde şu ifadeleri kullandı: "Yakında görüşürüz Bangkok. Üç ayın ardından ilk 11’deki ilk maçım. Yeniden futboldan keyif aldığım için mutluyum. Her gün yüzde bir. Teşekkürler Endonezya!"Instagram
Garnacho neden Villa Park’a transfer olmayı seçti?
Garnacho'nun Villa Park'a transferi sezon sonuna kadar kiralık bir anlaşma, ancak bunda maç oynama kilometre taşlarına bağlı önemli bir 43 milyon £'luk şartlı satın alma zorunluluğu maddesi yer alıyor. Kulübe katıldığından bu yana verdiği ilk röportajda kanat oyuncusu, Chelsea'den neden ayrılma ihtiyacı hissettiği konusunda açık konuştu.
"Bence Avrupa kupalarında oynamak da önemli" dedi. "Bana güven verecek bir kulüp arıyordum ve yıllar önce Manchester United'daki ilk yıllarımda olduğum oyuncu gibi olmaya çalışmak istiyordum.
"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için katılmak da bunun bir parçası olmak açısından önemli ve Şampiyonlar Ligi en iyisi. Bu sezon orada oynayacağız. Gerçekten çok mutluyum ve umarım önemli bir şey yapabiliriz."
Emery'nin etkisi de Arjantinlinin bu yaz diğer potansiyel talipler yerine Villa'yı seçmesinde belirleyici bir faktör oldu. Garnacho, İspanyol teknik adamın kendisini Villa Park'a geçmeye ikna etmede büyük rol oynadığını açıkladı ve Emery'nin "bana o güveni verdiğini, burada olmam için o güveni verdiğini" söyledi.
- Sportimage
Emery yeni transferden memnun
Bu hayranlığın karşılıklı olduğu açık. Villa teknik direktörü, Arjantinli kanat oyuncusunu kadroya katma konusundaki heyecanını gecikmeden dile getirdi. Kulüp medyasına konuşan Emery, Garnacho'nun yeteneğini ve kulübe katılma isteğini övdü: "Alejandro'dan çok memnunuz. Çok yetenekli, genç ve projemize yardımcı olma isteğini bize gösterdi. Gerçekten çok mutluyuz."
O tarihten bu yana odak, bu yeni takviyeleri sahada takıma entegre etmeye kaydı. Jakarta'daki hazırlık maçının ardından Emery, takımın gelişimi ve yeni transferlerin uyumu konusunda iyimserliğini korudu.
"Mutluyuz ve burada kendimizi rahat hissediyoruz," dedi Emery VillaTV'ye. "İlk iki haftanın ardından Birmingham'da çalışmalarımızı yaptık. Şimdi bu kamp önem kazanıyor; nasıl form tutacağımız, yeni oyuncularla nasıl uyum sağlayacağımız... Tüm taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum: Bu yıl yeni bir ruhla geri dönüyoruz, yeni bir sayfa açacağız. Gerçekten heyecanlıyım."
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