Garnacho'nun Villa Park'a transferi sezon sonuna kadar kiralık bir anlaşma, ancak bunda maç oynama kilometre taşlarına bağlı önemli bir 43 milyon £'luk şartlı satın alma zorunluluğu maddesi yer alıyor. Kulübe katıldığından bu yana verdiği ilk röportajda kanat oyuncusu, Chelsea'den neden ayrılma ihtiyacı hissettiği konusunda açık konuştu.

"Bence Avrupa kupalarında oynamak da önemli" dedi. "Bana güven verecek bir kulüp arıyordum ve yıllar önce Manchester United'daki ilk yıllarımda olduğum oyuncu gibi olmaya çalışmak istiyordum.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için katılmak da bunun bir parçası olmak açısından önemli ve Şampiyonlar Ligi en iyisi. Bu sezon orada oynayacağız. Gerçekten çok mutluyum ve umarım önemli bir şey yapabiliriz."

Emery'nin etkisi de Arjantinlinin bu yaz diğer potansiyel talipler yerine Villa'yı seçmesinde belirleyici bir faktör oldu. Garnacho, İspanyol teknik adamın kendisini Villa Park'a geçmeye ikna etmede büyük rol oynadığını açıkladı ve Emery'nin "bana o güveni verdiğini, burada olmam için o güveni verdiğini" söyledi.