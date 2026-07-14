Alejandro Garnacho, Raheem Sterling ve BlueCo döneminin en kötü 10 Chelsea transferi – sıralaması

Artık Alejandro Garnacho’yu da bu listeye ekleyebiliriz; Chelsea, Manchester United’dan transfer ettiği kanat oyuncusuyla, başından beri riskli görünen 40 milyon sterlinlik (50 milyon dolar) anlaşmanın üzerinden sadece 12 ay geçtikten sonra yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Arjantinli oyuncu, Chelsea'nin 43-45 milyon sterlin (58-60 milyon dolar) değer biçtiği bir alıcı arayışına girerken, sezon öncesi hazırlık kampına katılmadı. Aslında, bu rakama yakın bir meblağı geri alabilmeleri bile şans sayılır; zira Arjantinli oyuncunun Stamford Bridge'deki tek sezonu tamamen unutulmaya değerdi.

Böylece Garnacho, ortak sahipler Todd Boehly ve Behdad Eghbali tarafından onaylanan, başarısızlıkla sonuçlanan uzun bir BlueCo transfer listesinin en son ismi oldu – peki bu listeye başka kimler giriyor? GOAL, bu listeyi en iyi 10'a indirgemeye çalıştı – işte sıralaması...