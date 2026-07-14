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Chelsea BlueCo worst signings GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Alejandro Garnacho, Raheem Sterling ve BlueCo döneminin en kötü 10 Chelsea transferi – sıralaması

Opinion
Chelsea
A. Garnacho
R. Sterling
Premier Lig
J. Felix
M. Mudryk
P. Aubameyang
FEATURES
C. Nkunku

BlueCo’nun Stamford Bridge’deki sözde “projesinin” dördüncü yılında, Chelsea yeni transferler için yaklaşık 1,9 MİLYAR sterlin (2,5 milyar dolar) harcadı; ancak transfer piyasasına sergilenen gelişigüzel yaklaşım, bu transferler arasında bazı tam anlamıyla fiyasko sayılabilecek örneklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Cole Palmer veya Moises Caicedo gibi her başarı öyküsünün karşısında, çok sayıda devasa ve maliyetli başarısızlık yer aldı.

Artık Alejandro Garnacho’yu da bu listeye ekleyebiliriz; Chelsea, Manchester United’dan transfer ettiği kanat oyuncusuyla, başından beri riskli görünen 40 milyon sterlinlik (50 milyon dolar) anlaşmanın üzerinden sadece 12 ay geçtikten sonra yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Arjantinli oyuncu, Chelsea'nin 43-45 milyon sterlin (58-60 milyon dolar) değer biçtiği bir alıcı arayışına girerken, sezon öncesi hazırlık kampına katılmadı. Aslında, bu rakama yakın bir meblağı geri alabilmeleri bile şans sayılır; zira Arjantinli oyuncunun Stamford Bridge'deki tek sezonu tamamen unutulmaya değerdi.

Böylece Garnacho, ortak sahipler Todd Boehly ve Behdad Eghbali tarafından onaylanan, başarısızlıkla sonuçlanan uzun bir BlueCo transfer listesinin en son ismi oldu – peki bu listeye başka kimler giriyor? GOAL, bu listeyi en iyi 10'a indirgemeye çalıştı – işte sıralaması...

  • Chelsea FC v Leicester City - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10Carney Chukwuemeka

    Burada saymak için çok fazla “onur ödülü” var; BlueCo döneminin en kötü 10 transferi listemize girmekten kıl payı kurtulan pek çok başarısızlık var, ancak Carney Chukwuemeka, Chelsea’deki döneminin tam anlamıyla bir fiyasko olması nedeniyle listeye girmeyi başardı.

    Chukwuemeka, 2022 yılında Aston Villa’dan 20 milyon sterlinlik bir transferle büyük bir heyecanla takıma katılmıştı; zira İngiltere’yi U-19 Avrupa Şampiyonası’nda zafere taşımıştı. Ancak sakatlıklar ve göz ardı edilmesi nedeniyle Stamford Bridge’deki kariyeri hiçbir zaman havalanamadı; ilk kiralık döneminin ardından geçen yaz Borussia Dortmund’a katılana kadar iki buçuk yıl içinde sadece 32 maça çıkabildi.

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  • Christopher Nkunku Chelsea 2025Getty

    9Christopher Nkunku

    2023 yılında Chelsea’nin, Bundesliga’da golcü bir performans sergileyen ve önümüzdeki yıllarda “Blues”un hücumunun öncülüğünü üstlenebilecek gibi görünen Christopher Nkunku’yu RB Leipzig’den 52 milyon sterline erken bir hamle ile transfer etmesi büyük bir başarı olarak değerlendirilmişti. Ancak işler kesinlikle bu şekilde gelişmedi.

    Kulübe katıldıktan kısa bir süre sonra sezon öncesi hazırlık döneminde geçirdiği ciddi diz sakatlığı, Nkunku'nun 2023-24 sezonunun yarısını kaçırmasına neden oldu ve gerçekte de hiçbir zaman tam anlamıyla iyileşemedi. 2024-25 sezonunda fiziksel olarak forma dönmesine rağmen yedek kulübesinde kalmaya devam etti; çünkü Cole Palmer, Blues'un yıldız forveti olarak öne çıkmıştı. Sonunda, Premier Lig'de sadece 27 maça çıktıktan sonra geçen yaz AC Milan'a satıldı.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Alejandro Garnacho

    Chelsea, geçen yaz bir piyasa fırsatından yararlanmaya karar verip, Ruben Amorim tarafından kadro dışı bırakılan Alejandro Garnacho’yu Premier Lig rakibi Manchester United’dan 40 milyon sterline transfer ettiğinde pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Sonuçta bu transfer, herkes için (düşündüğümüzde bu getiriden oldukça memnun kalacak olan United hariç) muazzam bir zaman kaybı olduğu ortaya çıktı.

    Kanat oyuncusu, Old Trafford'da geçirdiği dönemde onu heyecan verici bir yetenek olarak öne çıkaran özgüven ve coşkudan yoksun görünüyordu; ne Enzo Maresca ne de Liam Rosenior yönetiminde Chelsea'nin ilk 11'inde yerini bulamadı ve sol kanatta sayısız unutulabilir performans sergiledi.

    Batı Londra ekibinin, zararı en aza indirmek için şimdiden harekete geçtiği yaygın olarak bildiriliyor; ancak istedikleri 43-45 milyon sterlinlik transfer ücretini elde edebilmeleri için çok şanslı olmaları gerekecek.

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  • Aubameyang Chelsea 2022-23Getty Images

    7Pierre-Emerick Aubameyang

    2022 yazında Thomas Tuchel’in talebi üzerine Barcelona’dan transfer edilen Pierre-Emerick Aubameyang, forvetin kulüpteki ilk maçına çıkmasından sadece bir gün sonra Alman teknik direktörün görevden alınmasıyla birlikte Chelsea’de başarısızlığa mahkum olmuştu.

    Aubameyang, Tuchel'in halefi Graham Potter tarafından hiçbir zaman gerçekten beğenilmedi ve sonunda kadro dışı bırakıldıktan sonra kaçınılmaz olarak Marsilya'ya bedelsiz transfer oldu. Bu gelişme, sadece 21 maça çıkıp 3 gol atabildiği, son derece hayal kırıklığı yaratan tek sezonluk Blues macerasının perdesini indirdi.

  • Kalidou Koulibaly Chelsea 2022Getty Images

    6Kalidou Koulibaly

    Birçok kişi, Napoli’de geçirdiği dönemde olağanüstü bir itibar kazanan Kalidou Koulibaly’nin, 2022 yılında BlueCo’nun yönetimindeki ilk transfer döneminde kulübe katılmasıyla Chelsea’nin savunmasında köklü bir değişim yaratmasını bekliyordu. Ancak sonuçta bu stoper, sadece tek bir sezon kalabildi.

    Teknik direktör koltuğunda sürekli değişikliklerin yaşandığı çalkantılı bir sezonun ortasında, Senegal milli takım oyuncusu bazı göze çarpan hatalar nedeniyle takımın kilit ismi olamadı ve Blues, ertesi yaz Koulibaly'yi Suudi devi Al-Hilal'e satarak zararını sınırladı. Koulibaly, Körfez ülkesine transfer olan ilk büyük isimlerden biri oldu.

  • Chelsea FC v Manchester City - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    5Raheem Sterling

    Bu transferin, BlueCo dönemini büyük bir patlamayla başlatacak devasa bir yıldız transferi olması bekleniyordu; ancak Raheem Sterling’in Chelsea’deki kariyeri büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. İngiltere milli takım oyuncusu, birçok şampiyonluk kazanmış ve kendini kanıtlamış bir Premier Lig golcüsü olarak Manchester City’den 47,5 milyon sterlinlik bir anlaşma ile transfer edildi; ancak Batı Londra’da bu yüksek beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı.

    İki hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından Sterling, Maresca tarafından meşhur “bomb squad”a sürüldü ve 2024-25 sezonunda Arsenal’e başarısız bir kiralık transfer yaptı. 2025 yazında geri döndüğünde de takımda yer bulamadı ve nihayetinde, Blues formasıyla son maçına çıkmasından yaklaşık 18 ay sonra, Ocak 2026’da sözleşmesi feshedildi.

  • Joao Felix Chelsea 2024-25Getty

    4Joao Felix

    BlueCo’nun o kadar çok istediği bir oyuncuydu ki onu iki kez transfer ettiler; ancak geriye dönüp bakıldığında, hiç bu zahmete girmemelilerdi. João Félix, Atlético Madrid’den ilk kısa süreli kiralanışında (orada da umut vaat edip hayal kırıklığı yaratmıştı) pek de parlak bir performans sergilememişti; 2023 Ocak ayında Chelsea’nin eşi benzeri görülmemiş kış transfer harcamaları sırasında takıma katılmıştı ve Fulham’a karşı oynadığı ilk maçta gördüğü kırmızı kart, bir uyarı işareti olmalıydı.

    Nedense kulüp, Felix’in Barcelona’daki verimli döneminin ardından 2024’te onu geri getirmeyi uygun gördü; ancak Felix, Maresca yönetiminde sadece yarım sezon kalabildi ve sezonun geri kalanı için AC Milan’a kiralanmadan önce kalıcı bir izlenim bırakamadı. Ardından 2025 yazında Al-Nassr’a kalıcı olarak transfer oldu.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    3Facundo Buonanotte

    Gözünüzü bir an bile kırpmasaydınız, Facundo Buonanotte’nin Chelsea’deki dönemini kaçırmış olabilirdiniz. Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu, 2025 yaz transfer döneminin sonlarında Brighton’dan beklenmedik bir şekilde kiralık olarak transfer edildi; muhtemelen o dönemki teknik direktör Maresca’nın kadrosuna biraz derinlik katmak amacıyla.

    Buonanotte, Premier Lig’de sadece bir kez forma giymesi de dahil olmak üzere toplamda sekiz maça çıkabildi ve mavi formayla hiçbir etki yaratamadığı için Ocak ayında sözleşmesi feshedilene kadar maç kadrolarının dışında bırakılmaya devam etti. Ardından Leeds’te de aynı derecede sönük geçen bir yarım sezon yaşadı.

  • Charlton Athletic v Chelsea U21 - Bristol Street Motors TrophyGetty Images Sport

    2Deivid Washington

    Deivid Washington’ı duymamış olsanız da bu çok normal; ancak bu forvet, Santos’tan tam 17 milyon sterlinlik bir bedelle kulübe katıldığından bu yana geçen üç yıl içinde (2023-24 sezonunda) sadece üç kez A takımda forma giymiş olmasına rağmen, hâlâ Chelsea’nin kadrosunda yer alıyor. Washington, Stamford Bridge’de çok uzun vadeli sözleşmeler imzalayan bir grup genç oyuncudan biriydi.

    Washington bu süre zarfında çoğunlukla genç takımda forma giydi; 2025'te kiralık olarak Santos'a geri dönse de, kalıcı bir izlenim bırakamayınca tekrar geri çağrıldı. Şu anda 21 yaşında olan ve bir zamanlar büyük umutlar beslenen bu forvetin, Blues'ta uzun vadeli bir geleceği olmadığı açık ve yakında kalıcı olarak başka bir takıma transfer olması bekleniyor.

  • Chelsea v Barrow - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    1Mykhailo Mudryk

    Şu anda bir doping suçu nedeniyle dört yıllık men cezası çeken Mykhailo Mudryk için “ne olabilirdi” sorusunun cevabını belki de asla öğrenemeyeceğiz; bu ceza, Chelsea’deki kabus gibi dönemine muhtemelen sefil bir son verecek. Kanat oyuncusunun Ocak 2023’te Shakhtar Donetsk’ten 89 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesi taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmıştı, ancak bu transfer daha kötü bir şekilde sonuçlanamazdı.

    Mudryk, Blues’u bu devasa transfer ücretini ödemeye ikna eden gençlik coşkusu ve özgüveninden büyük ölçüde yoksun görünüyordu; Kasım 2024’te geçici olarak uzaklaştırılana kadar birbiri ardına gelen teknik direktörler altında kadroda yer alıp çıkıyordu. O zamandan beri hiç forma giymedi.

    Nisan 2026’da, Mudryk’e Futbol Federasyonu tarafından dört yıllık maksimum anti-doping cezası verildiği ortaya çıktı. Her ne kadar itirazda bulunmuş olsa da ve haberlere göre 2026-27 sezonunda sahalara dönebileceğine inanıyor olsa da, bu Ukraynalı oyuncuyu bir daha Chelsea formasıyla görmek büyük bir sürpriz olur.

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