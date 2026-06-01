Alejandro Garnacho’nun Chelsea’deki beklentileri karşılayamayan ilk sezonunun ardından Juventus, AC Milan ve Roma, Napoli’nin peşine düştü

Londra'ya büyük beklentilerle gelen Madrid doğumlu kanat oyuncusu, Stamford Bridge'in parlak ışıkları altında hayata uyum sağlamakta zorlandı; bu durum, kulüp yönetiminin hızlı bir çıkış stratejisi düşünmesine neden oldu. Haberlere göre Chelsea, yüksek transfer bedelinin karşılığını veremeyen bir sezonun ardından Alejandro Garnacho'yu satışa çıkardı.

Garnacho, geçen yaz yaklaşık 47 milyon avroluk bir anlaşma ile Chelsea'ye transfer olmuştu. Anlaşmada, United'a gelecekteki satışların %10'u kadar bir pay ödenmesi şartı da yer alıyordu. Ancak, yatırımın getirisi çok düşük oldu. Kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda sadece sekiz gol atabildi; bunlardan biri Premier Lig'de, diğeri ise Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Blues'un yönetimini hayal kırıklığına uğratan sadece gol eksikliği değil, aynı zamanda performansındaki genel tutarsızlık da oldu ve bu durum onun takımdaki önceliğini kaybetmesine neden oldu.