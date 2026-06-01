Getty Images Sport
Çeviri:
Alejandro Garnacho’nun Chelsea’deki beklentileri karşılayamayan ilk sezonunun ardından Juventus, AC Milan ve Roma, Napoli’nin peşine düştü
Chelsea, Garnacho konusunda zararı sınırlamaya hazır
Londra'ya büyük beklentilerle gelen Madrid doğumlu kanat oyuncusu, Stamford Bridge'in parlak ışıkları altında hayata uyum sağlamakta zorlandı; bu durum, kulüp yönetiminin hızlı bir çıkış stratejisi düşünmesine neden oldu. Haberlere göre Chelsea, yüksek transfer bedelinin karşılığını veremeyen bir sezonun ardından Alejandro Garnacho'yu satışa çıkardı.
Garnacho, geçen yaz yaklaşık 47 milyon avroluk bir anlaşma ile Chelsea'ye transfer olmuştu. Anlaşmada, United'a gelecekteki satışların %10'u kadar bir pay ödenmesi şartı da yer alıyordu. Ancak, yatırımın getirisi çok düşük oldu. Kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda sadece sekiz gol atabildi; bunlardan biri Premier Lig'de, diğeri ise Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Blues'un yönetimini hayal kırıklığına uğratan sadece gol eksikliği değil, aynı zamanda performansındaki genel tutarsızlık da oldu ve bu durum onun takımdaki önceliğini kaybetmesine neden oldu.
- Getty Images Sport
Durumu takip eden dört Serie A takımı
İngiltere'deki zorluklarına rağmen, Garnacho'nun İtalya'daki değeri hala yüksek ve potansiyeli bu ülkede hâlâ üst düzey olarak görülüyor. Napoli, uzun süredir bu genç oyuncuyu takip ediyor; Antonio Conte, Partenopei'ye United tarafından 65-70 milyon avro gibi şaşırtıcı bir rakam teklif edildiğinde, onu Khvicha Kvaratskhelia'nın ideal halefi olarak görmüştü. O zamanlar bu rakamlar Napoli'yi caydırmış olsa da, durum şimdi önemli ölçüde değişti ve Diego Armando Maradona Stadyumu'na potansiyel bir transferin önü açıldı.
ASRomaLive'a göre, Napoli bu ilgide yalnız değil, bir grup İtalyan devi de artık yarışa katıldı. Juventus, AC Milan ve Roma'nın hepsinin aracılar aracılığıyla kanat oyuncusu hakkında dosya aldığı bildiriliyor. Üç kulüp de resmi olarak kanat bölgelerinde takviye arayışında ve bir zamanlar dünya futbolunun en parlak yetenekleri arasında gösterilen bir oyuncuyu yeniden canlandırma ihtimalinden etkilenmiş durumda. Premier League'den dışlanan oyuncular için sıklıkla bir sığınak görevi gören Serie A'nın cazibesi, Garnacho'nun durmuş kariyerine yeniden ivme kazandırmak için tam da ihtiyacı olan şey olabilir.
Olası bir anlaşmanın mali engelleri
İtalya'dan gelen ilgi somut olsa da, olası bir transferin gerçekleşmesi tamamen Chelsea'nin oyuncuya biçtiği değere bağlı. Eğer "Mavi Şampiyonlar" sadece bir yıl önce ödedikleri 47 milyon avroluk transfer ücretinin tamamını geri almaya kararlıysa, İtalya'ya transfer olasılığı büyük ölçüde azalır. Serie A'nın üst sıralarında yer alan kulüplerin mali kısıtlamaları, Roma ve AC Milan gibi kulüplerin hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren bir oyuncu için fazla para ödemekten çekinmelerine ve bunun yerine daha uygun şartlar üzerinde pazarlık yapmayı tercih etmelerine neden oluyor.
Yaz transfer dönemi yaklaşırken durum belirsizliğini koruyor. Chelsea'nin teklifleri dinlemeye istekli olması, Batı Londra'da yeni bir dönemin temel taşı olma umuduyla United'dan ayrılan Garnacho için önemli bir düşüş anlamına geliyor. Bunun yerine, kendini bir dönüm noktasında buluyor. Torino, Milano veya Napoli'ye transfer olsun, önümüzdeki aylar, yaşı hala lehine olan ancak bir yıl daha kenarda kalmayı göze alamayan Arjantinli milli oyuncu için çok önemli olacak.
- ⒞Getty Images
İtalya'da kendini affettirme şansı
Premier Lig’de son dönemde yaşadığı zorluklara rağmen Garnacho’nun kalitesi ortada ve Serie A’nın daha yavaş taktik temposu, onun en iyi formuna kavuşması için ideal bir ortam sunabilir. İster Torino’ya, ister Milano’ya, ister Roma’ya transfer olsun, Chelsea’nin önümüzdeki sezon kadrosunu yeniden şekillendirme çabalarıyla birlikte oyuncuyu kadrosuna katma yarışı kızışıyor.