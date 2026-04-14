Alejandro Garnacho, Manchester United'dan ayrıldığına pişman olduğunu itiraf ettikten sonra TikTok hesabındaki tüm Chelsea videolarını sildi

Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılışına ilişkin samimi bir röportajda Garnacho, kendisini yetiştiren kulüple hâlâ sürdürdüğü derin duygusal bağları değerlendirdi. Manchester'daki döneminin bozulmasında kendi payını kabul etse de, kanat oyuncusu United taraftarlarından gördüğü sevginin yolculuğunun önemli bir parçası olmaya devam ettiğini itiraf etti.

Premier League Productions'a ayrılışı ve herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı konusunda konuşan Garnacho, şunları söyledi: "Belki evet, çünkü o kulübü seviyordum. Bana en başından beri güven verdiler. Beni İspanya'dan akademiye getirdiler, sonra da A takıma yükselttiler. Yani dört ya da beş yıl sürdü ve herkes benden inanılmaz bir sevgi gördü.

"Son altı ayda Manchester United'da eskisi gibi oynamadığımı hatırlıyorum. Yedek kulübesinde oturmaya başladım, bu kötü bir şey değil. Sadece 20 yaşındaydım, ama kafamda her maçta oynamam gerektiği gibi bir düşünce vardı. Belki de bu benim hatamdı, bazı kötü şeyler yapmaya başladım."