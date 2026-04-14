Alejandro Garnacho, Manchester United'dan ayrıldığına pişman olduğunu itiraf ettikten sonra TikTok hesabındaki tüm Chelsea videolarını sildi
Stamford Bridge'de hayal kırıklığı artıyor
Manchester United'dan 40 milyon sterlinlik transferinin ardından Garnacho, Chelsea'de düzenli bir ilk 11 yerini sağlamlaştırmakta zorlanıyor. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm turnuvalarda toplam 38 kez forma giydi, ancak çoğu zaman kenarda kalmak zorunda kaldı ve Premier Lig'de sadece 14 maçta ilk 11'de yer aldı.
talkSPORT'a göre, Garnacho kişisel TikTok hesabından Chelsea ile ilgili tüm videoları silerken, kendisine adanmış iki Man Utd klibini yeniden paylaştı.
Old Trafford'dan ayrılış üzerine düşünceler
Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılışına ilişkin samimi bir röportajda Garnacho, kendisini yetiştiren kulüple hâlâ sürdürdüğü derin duygusal bağları değerlendirdi. Manchester'daki döneminin bozulmasında kendi payını kabul etse de, kanat oyuncusu United taraftarlarından gördüğü sevginin yolculuğunun önemli bir parçası olmaya devam ettiğini itiraf etti.
Premier League Productions'a ayrılışı ve herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı konusunda konuşan Garnacho, şunları söyledi: "Belki evet, çünkü o kulübü seviyordum. Bana en başından beri güven verdiler. Beni İspanya'dan akademiye getirdiler, sonra da A takıma yükselttiler. Yani dört ya da beş yıl sürdü ve herkes benden inanılmaz bir sevgi gördü.
"Son altı ayda Manchester United'da eskisi gibi oynamadığımı hatırlıyorum. Yedek kulübesinde oturmaya başladım, bu kötü bir şey değil. Sadece 20 yaşındaydım, ama kafamda her maçta oynamam gerektiği gibi bir düşünce vardı. Belki de bu benim hatamdı, bazı kötü şeyler yapmaya başladım."
Manchester'dan Sonra Hayat
Geçmişteki hatalarını kabul etmesine rağmen Garnacho, Stamford Bridge’deki mevcut görevlerine karşı profesyonel tavrını sürdürdüğünü vurguladı.
Mevcut zihniyetini ve Blues'un uzun vadeli projesine olan bağlılığını detaylandıran Garnacho, şunları ekledi: "Ama evet, bu sadece hayatımın bir anıydı ve bazen kararlar vermek zorundasınız. Burada [Chelsea'de] ve hala Premier League'de böyle bir kulüpte olduğum için gerçekten gurur duyuyorum. Herkes sahip olduğumuz takımı ve yapabileceklerimizi biliyor.
Bazen iyi anlarımız olur, bazen kötü anlarımız olur. Burada olmaktan gurur duyuyorum ama United konusunda kulüp, kulüpteki kimse veya takım arkadaşlarım hakkında kötü bir şey söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu sadece hayatın değişen bir anı ve hayat devam ediyor."
Chelsea'nin geleceği belirsiz
Sözleşmesi 2032'ye kadar sürse de Garnacho, özellikle Chelsea'nin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle onu cezalandırmaya karar vermesi halinde, belirsiz bir yaz dönemi ile karşı karşıya. Takım kaptan yardımcısı Enzo Fernandez, Real Madrid'e transfer olabileceğine dair imalarda bulunduğu için iki maçlık ceza aldı ve Port Vale'yi yendikleri FA Cup maçı ile Manchester City'ye yenildikleri lig maçını kaçırdı. Ancak Marc Cucurella, Barcelona'ya dönüşün "reddedilmesi zor" olacağını itiraf etmesine rağmen cezadan kurtuldu. Liam Rosenior'un takımı, Garnacho'nun kulübün uzun vadeli planlarında yer alıp almayacağına karar verirken, parçalanmış ve disiplinsiz bir görüntü sergiliyor.