Alejandro Garnacho, kişisel hayatında 'çok zor bir durum'la başa çıkmaya çalışırken, Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, yuhalamaların ardından kanat oyuncusunu savundu
Rosenior, taraftarların tüm resmi bilmediklerini öne sürüyor
Chelsea teknik direktörü, genç yıldızına yapılan muameleye şaşırdığını belirterek, taraftarların genellikle tüm hikayeyi bilmeden çok çabuk fikir oluşturduklarını öne sürdü. Rosenior, kanat oyuncusunun son zamanlarda ilk 11'de yer almamasına nasıl tepki verdiğinden etkilendi ve sahne arkasında sergilediği profesyonel tavrını övdü. Ancak teknik direktör, oyuncunun sahada profesyonel tavrını koruduğunu belirtirken, son haftalarda Arjantinli oyuncunun kararlılığını sınayan futbol sahası dışındaki önemli zorluklara da değindi.
Garnacho 'başlamak için kapıyı çalıyor'
Villa Park'a yapılacak seyahatten önce konuşan Rosenior, Garnacho'nun özel hayatında yaşadığı çalkantılı dönemde gösterdiği olgunluğa dikkat çekti. Rosenior, "Garna olağanüstü bir oyuncu" dedi. "Bu dönemde ilk on birde yer almamasına verdiği tepkiyi gerçekten çok beğendim. Çok iyi antrenmanlar yapıyor. Garna son birkaç haftada kendini gerçekten çok iyi bir konuma getirdi ve ilk on birde yer almak için kapıyı çalmakla kalmıyor. Garna'nın 21 yaşında olduğunu unutmamalıyız. Çok büyük yeteneği var. Çok büyük potansiyeli var."
Blues'un teknik direktörü, oyuncunun ne kadar büyük bir yükü gizli tuttuğunu da açıkladı. Bunların arasında, ailevi bir meseleyi halletmeden önce kulüp görevlerine öncelik verdiği bir olay da vardı. Rosenior şöyle konuştu: "Son zamanlarda hayatında çok zor bir olay yaşadı. Bana bunu anlatmak yerine, maça çıkmak istedi ve maçtan sonra eve dönmesi gerektiğini söyledi. İnsanlar, insanların görünüşüne göre yargıda bulunurlar. Garna, antrenmanlarda her gün çok çalışan, gerçekten çok iyi bir karakter ve sonunda kalitesinin gerçekten tutarlı bir şekilde ortaya çıkacağını biliyorum."
Stamford Bridge'deki alaycı sözlere yanıt vermek
Bariz yeteneğine rağmen Garnacho, rakip taraftarların ve hatta bazen kendi takımının taraftarlarının düşmanca tavırlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Rosenior, bu olumsuz tavırların çoğunun oyuncuyu yüzeysel olarak anlamaktan kaynaklandığına inanıyor. Kanat oyuncusunun neden hedef alındığı sorulduğunda, Blues patronu şöyle cevap verdi: "Çünkü insanlar kitapları kapaklarına göre yargılarlar. Ben sadece birini tanıdığım kadarıyla yargılarım, hakkında duyduklarımla veya başkalarının onu nasıl gördüğüyle değil." Garnacho'nun dalış yapıp yapmadığı sorulduğunda, oyuncunun simülasyona eğilimli olduğu yönündeki iddiaları da kategorik olarak reddetti ve kesin bir şekilde "Hayır" yanıtını verdi.
Menajer, kişisel saldırıların kabul edilmesi zor olsa da, yuhalamanın oyuncu tarafından tersine bir iltifat olarak görülmesi gerektiğini ekledi. Rosenior, "Anlamıyorum. Neden böyle olduğunu anlamıyorum" diye ekledi. "Belki de çok büyük bir tehdit oluşturabileceği içindir. Chelsea gibi bir kulüpte oynamak, bununla birlikte gelir. Bunun üstesinden gelmeli ve buna aldırış etmemelisin. Bence en iyisi bu. Bunu motivasyon kaynağı olarak kullanmamalısın. Performansını sergilemek için motivasyonun zaten olmalı. Bu konu hakkında konuşmadık. Birçok konuşma yaptık, ancak rakip taraftarların seni yuhalaması genellikle rakip için bir tehdit olduğun anlamına gelir. Garna'nın yapması gereken tek şey çok çalışmaya devam etmek, çünkü yeteneği tartışılmaz."
Disiplin kabusu içinde zorla yapılan değişiklikler
Garnacho'nun sahneye dönüşü, Chelsea'nin hücumda ilham kaynağına ihtiyaç duyduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Rosenior şu anda, Arsenal'e karşı son mağlubiyetlerinde Emirates Stadyumu'nda 70. dakikada Pedro Neto'nun oyundan atılmasıyla ortaya çıkan disiplin kriziyle boğuşuyor. Neto'nun cezalı olması ve diğer hücum oyuncuları Estevao ve Jamie Gittens'ın hala sakat olması nedeniyle, Arjantinli oyuncu Çarşamba gecesi West Midlands'da eleştirenleri haksız çıkarmak için sahneye çıkmaya hazır.
Başlangıç kadrosundaki boşluk, Garnacho'ya geçen ay Hull City'yi yendikleri FA Cup maçından bu yana ilk kez ilk 11'de yer alma fırsatı sunuyor. Kanat oyuncusu en iyi formuna kavuşmaya çalışırken, takımıngeri kalanı ise bu sezon dokuz kırmızı kart gördükten sonra davranışlarını düzeltmek için baskı altında. Rosenior, oyuncularına disiplin sorunlarının Avrupa kupalarına katılma yarışında "pahalıya mal olacağını" söyledi, bu da Garnacho'nun sakin yaklaşımını sezonun sonuna doğru daha da önemli hale getiriyor.
