Alejandro Garnacho, kişisel hayatında 'çok zor bir durum'la başa çıkmaya çalışırken, Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, yuhalamaların ardından kanat oyuncusunu savundu

Villa Park'a yapılacak seyahatten önce konuşan Rosenior, Garnacho'nun özel hayatında yaşadığı çalkantılı dönemde gösterdiği olgunluğa dikkat çekti. Rosenior, "Garna olağanüstü bir oyuncu" dedi. "Bu dönemde ilk on birde yer almamasına verdiği tepkiyi gerçekten çok beğendim. Çok iyi antrenmanlar yapıyor. Garna son birkaç haftada kendini gerçekten çok iyi bir konuma getirdi ve ilk on birde yer almak için kapıyı çalmakla kalmıyor. Garna'nın 21 yaşında olduğunu unutmamalıyız. Çok büyük yeteneği var. Çok büyük potansiyeli var."

Blues'un teknik direktörü, oyuncunun ne kadar büyük bir yükü gizli tuttuğunu da açıkladı. Bunların arasında, ailevi bir meseleyi halletmeden önce kulüp görevlerine öncelik verdiği bir olay da vardı. Rosenior şöyle konuştu: "Son zamanlarda hayatında çok zor bir olay yaşadı. Bana bunu anlatmak yerine, maça çıkmak istedi ve maçtan sonra eve dönmesi gerektiğini söyledi. İnsanlar, insanların görünüşüne göre yargıda bulunurlar. Garna, antrenmanlarda her gün çok çalışan, gerçekten çok iyi bir karakter ve sonunda kalitesinin gerçekten tutarlı bir şekilde ortaya çıkacağını biliyorum."