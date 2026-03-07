Getty Images Sport
Çeviri:
Alejandro Garnacho, Chelsea yıldızı uzatmalarda Wrexham'ı mağlup ederek 'sezonun en zor maçı'nı kazandıktan sonra 'inanılmaz' galibiyetin ardından sevinçle parlıyor
Garnacho, zorlu FA Cup galibiyetine tepki gösterdi
Konuk takım için fark yaratan Garnacho, maçın bitiminden sonra rakip takıma övgüler yağdırdı. Maçın ardından BBC One'a konuşan Garnacho, "İnanılmaz bir galibiyet. Bence bu sezonun en zorlu maçlarından biriydi. Gurur duyuyoruz ve bir sonraki tura yükseldik. Bence Dário [Essugo]'nun attığı gol ve yaptığı pas harikaydı. Gerçekten çok mutluyum. Bu maçlar farklıdır. Savaşmak zorundasınız ve rakip gerçekten çok iyi oynadı."
- Getty Images Sport
Wrexham, Blues'u sınırlarına kadar zorladı
Ev sahibi takım maça iyi başladı ve Smith'in golüyle şok bir şekilde öne geçti, ancak Arthur Okonkwo'nun kendi kalesine attığı golle Chelsea skoru eşitledi. Ancak Wrexham yılmadı ve Callum Doyle akıllı bir vuruşla takımını tekrar öne geçirdi. Doyle, BBC Sport'a golüyle ilgili olarak şunları söyledi: "Her şey çok hızlı oldu. Josh [Windass] golü benim attığım için çok kızgın. Sadece küçük bir vuruştu ama işe yaradı!"
Kahramanlıklarına rağmen, George Dobson'ın oyundan atılmasıyla Wrexham 10 kişi kalınca momentum değişti. Chelsea, Josh Acheampong'un golüyle uzatmaya gitti ve sayı üstünlüğü sonunda sonuç verdi. Eski İngiltere forveti Alan Shearer, BBC One'da şunları söyledi: "Chelsea için zor bir maçtı. Kupa müsabakalarında, iyi oynamamış olsanız bile bir sonraki tura geçmek önemlidir. Wrexham takımı Chelsea'yi sonuna kadar zorladı ve onlara inanılmaz zor bir gece yaşattı."
Joao Pedro klinik üstünlük sağlıyor
Uzatma dakikalarında, Chelsea'nin hücum seçeneklerinin kalitesi sonuçta belirleyici oldu. Joao Pedro ve Garnacho, Wrexham'ın kalbini kırarak bir sonraki tura geçişi garantiledi. Shearer, Brezilyalı forvetin etkisinden özellikle etkilendi ve şunları ekledi: "Joao Pedro, soğukkanlılığı ve topla koşma yeteneği ile Chelsea takımı için büyük bir fark yarattı. Her iki yanında seçenekleri var, ancak kendi başına devam etmeyi tercih ediyor. Chelsea bir sonraki tura yükseldi."
Sonuç, Lewis Brunt'un 3-3'lük beraberlik golünü atmasına ramak kala ofsayt nedeniyle golün iptal edilmesi nedeniyle Wrexham için belki de acı oldu. Kırmızı karttan sonra bile ev sahibi takım tehditlerini sürdürdü ve gecenin büyük bir bölümünde üst düzey rakiplerine karşı daha fazla mücadele ettiklerini kanıtladı.
- Getty Images Sport
Bir sonraki tura bakış
Chelsea ilerlemeyi kutlarken, Wrexham savunucusu Doyle olabilecekleri düşünmek zorunda kaldı. "Üst düzey bir takıma karşı zor bir maçtı. Maçın sonuna kadar gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kırmızı kart bize yardımcı olmadı. Bu büyük bir sınavdı ve onlar büyük liglerdeki büyük bir takım, üst düzey oyunculara karşı bizim için iyi bir sınavdı. Salı günü başka bir maçımız var, bu yüzden devam etmeliyiz" dedi. Kulübünün yükselme hedefleri sorulduğunda ise, "Umarım hedefimiz budur, ama buna sadık kalmalıyız" diye ekledi.
Blues, şimdi turnuvanın bir sonraki aşamasında rakibini öğrenmek için bekleyecek, ancak performansları hakkında sorular sorulması muhtemel.
Reklam