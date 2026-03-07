Alejandro Garnacho, Chelsea yıldızı uzatmalarda Wrexham'ı mağlup ederek 'sezonun en zor maçı'nı kazandıktan sonra 'inanılmaz' galibiyetin ardından sevinçle parlıyor

Ev sahibi takım maça iyi başladı ve Smith'in golüyle şok bir şekilde öne geçti, ancak Arthur Okonkwo'nun kendi kalesine attığı golle Chelsea skoru eşitledi. Ancak Wrexham yılmadı ve Callum Doyle akıllı bir vuruşla takımını tekrar öne geçirdi. Doyle, BBC Sport'a golüyle ilgili olarak şunları söyledi: "Her şey çok hızlı oldu. Josh [Windass] golü benim attığım için çok kızgın. Sadece küçük bir vuruştu ama işe yaradı!"

Kahramanlıklarına rağmen, George Dobson'ın oyundan atılmasıyla Wrexham 10 kişi kalınca momentum değişti. Chelsea, Josh Acheampong'un golüyle uzatmaya gitti ve sayı üstünlüğü sonunda sonuç verdi. Eski İngiltere forveti Alan Shearer, BBC One'da şunları söyledi: "Chelsea için zor bir maçtı. Kupa müsabakalarında, iyi oynamamış olsanız bile bir sonraki tura geçmek önemlidir. Wrexham takımı Chelsea'yi sonuna kadar zorladı ve onlara inanılmaz zor bir gece yaşattı."