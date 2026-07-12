Alejandro Garnacho, Chelsea’nin sezon öncesi antrenmanlarına katılmadı; 40 milyon sterlinlik başarısız transfer, yaz transferi için baskı yapıyor

Garnacho’nun Chelsea’deki performansı, Old Trafford’dan 40 milyon sterlinlik transferinden bu yana tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu. Uzun vadeli geleceğini güvence altına almak amacıyla imzalanan yedi yıllık sözleşmeye rağmen, kanat oyuncusu bekleneni veremedi.

Geçen sezon Premier Lig’de sadece 14 maçta ilk 11’de yer alabildi ve çoğu zaman diğer pahalı transferlerin gölgesinde ikinci planda kaldı.

İstatistiklere bakıldığında, onun gibi kaliteli bir oyuncu için etkisi asgari düzeyde kaldı. Tüm turnuvalarda toplam sekiz gol atmış olsa da, ligdeki performansı özellikle endişe vericiydi; 24 maçta sadece bir gol kaydedebildi.