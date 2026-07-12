Getty Images Sport
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Alejandro Garnacho, Chelsea’nin sezon öncesi antrenmanlarına katılmadı; 40 milyon sterlinlik başarısız transfer, yaz transferi için baskı yapıyor
Cobham’da izinsiz ayrılma
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Perşembe günü Cobham’da görevine resmen başladı; ancak antrenman sahalarında dikkat çeken bir isim eksikti. Garnacho, kulüpten ayrılma yolunu aramaya devam ettiği için A takım kadrosundan uzak kalmasına izin verildi.
Büyük beklentilerle takıma katılan 22 yaşındaki oyuncu, Blues'un hücum seçeneklerini yeniden düzenleme çabaları kapsamında artık kadroda yer bulamıyor.
Yaz programının başlangıcını atlama kararı, Chelsea'nin 25 Temmuz'da Avustralya'ya yapacağı sezon öncesi turu için hazırlıklarını sürdürdüğü bir dönemde geldi. The Athletic'e göre Garnacho, başkentte geçirdiği hayal kırıklığı dolu ilk sezonunda elde edemediği, A takımda düzenli olarak forma giyebileceği yeni bir başlangıca öncelik veriyor.
- Getty Images Sport
Flop durumu teyit edildi
Garnacho’nun Chelsea’deki performansı, Old Trafford’dan 40 milyon sterlinlik transferinden bu yana tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu. Uzun vadeli geleceğini güvence altına almak amacıyla imzalanan yedi yıllık sözleşmeye rağmen, kanat oyuncusu bekleneni veremedi.
Geçen sezon Premier Lig’de sadece 14 maçta ilk 11’de yer alabildi ve çoğu zaman diğer pahalı transferlerin gölgesinde ikinci planda kaldı.
İstatistiklere bakıldığında, onun gibi kaliteli bir oyuncu için etkisi asgari düzeyde kaldı. Tüm turnuvalarda toplam sekiz gol atmış olsa da, ligdeki performansı özellikle endişe vericiydi; 24 maçta sadece bir gol kaydedebildi.
Sadece kalıcı çıkış
The Athletic, Chelsea’nin ilk yatırımının büyük bir kısmını geri kazanmayı hedeflediği için yalnızca kalıcı transfer tekliflerini değerlendirdiğini belirtiyor. Kulüp, kanat oyuncusu için 50 milyon avro (42,5 milyon sterlin) değer biçti; bu rakam, kulüp için hafif bir kâr anlamına geliyor.
İlgi eksikliği söz konusu değil; Premier Lig ve Avrupa’daki birçok kulüp durumu yakından takip ediyor. Ayrıca Suudi Pro Ligi de hala geçerli bir çıkış yolu olarak görülüyor ve Chelsea, önümüzdeki iki hafta içinde bir anlaşmanın sonuçlandırılabileceğinden umutlu. İlginç bir şekilde, Manchester United da gelişmeleri yakından takip ediyor; zira Garnacho’nun Londra’ya transferini sağlayan anlaşma kapsamında, herhangi bir satış bedelinin %10’unu almaya hak kazanıyor.
- Getty
Alonso'nun kabine değişikliği
Garnacho’nun beklenen ayrılışı, Alonso yönetimindeki daha geniş kapsamlı stratejik dönüşümün bir parçasıdır. Chelsea, transfer piyasasında şimdiden yoğun bir faaliyet sergiledi; Tyrique George’u Everton’a 24 milyon sterline kadar çıkan bir bedel karşılığında satmayı onayladı ve Jesse Derry’yi Sporting CP’ye kiralık olarak gönderdi.
Chelsea’nin transfer döneminde şu ana kadar en dikkat çeken hamlesi, Marc Cucurella’nın 55 milyon avroya Real Madrid’e satılması oldu. Bu satışlardan elde edilecek gelir, kadroya yapılacak önemli bir yeniden yatırımın finansmanına katkı sağlayacak; kulüp, geçen sezon elde ettiği 10. sıradaki sıralamayı iyileştirmeye kararlı.
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