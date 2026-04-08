Getty
Çeviri:
Alejandro Garnacho, Chelsea'nin kanat oyuncusuyla temas kurulmasının ardından sürpriz bir kulübe yaz transferi için gündemde
Başkentteki mücadeleler
Garnacho’nun Chelsea’ye transferi, Manchester United’da Ruben Amorim ile yaşadığı gürültülü anlaşmazlığın ardından, başlangıçta çok ihtiyaç duyulan bir yeni başlangıç olarak görülmüştü. Ancak, kanat oyuncusunun Batı Londra’daki balayı dönemi kesin olarak sona erdi. Arjantinli milli oyuncu, çalkantılı bir sezon boyunca ilk 11’de kendine kalıcı bir yer edinemedi.
İstatistiklere bakıldığında, 21 yaşındaki oyuncu beklentilerin altında kaldı. Chelsea formasıyla tüm turnuvalarda 37 maça çıkıp 8 gol ve 4 asist kaydetmiş olsa da, bu verimin büyük kısmı ulusal kupa maçlarında gerçekleşti. Premier Lig'de oynadığı 20 maçta sadece 1 gol atabilmesi, büyük hedefleri olan bir kulüp için uzun vadede uygun olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler uyandırdı.
- Getty Images Sport
River Plate sürpriz bir temas kurdu
Stamford Bridge'de yaşadığı sorunlar üzerine, beklenmedik bir talip ortaya çıktı. Güney Amerika'dan gelen haberlere göre, River Plate teknik direktörü Eduardo Coudet, olası bir transferi görüşmek üzere Garnacho ile doğrudan temasa geçti. TyC Sports muhabiri Gonzalo Carol tarafından ortaya atılan bu haber, Arjantin'in dev kulübünün 21 yaşındaki forvet için bir anlaşma yapmanın mümkün olup olmadığını yokladığını gösteriyor.
Haberde, Chelsea'nin bir yıllık kiralık transferi olumlu karşılayacağı ve oyuncunun İngiliz birinci liginin yoğun baskısından uzaklaşarak özgüvenini yeniden kazanmasına olanak sağlayacağı belirtiliyor.
Taşınmanın önündeki engeller
Arjantin'de River Plate ile ilgili söylentiler giderek güçlenirken, hâlâ aşılması gereken birkaç önemli engel var. Mali açıdan, kanat oyuncusunun maaşı herhangi bir Güney Amerika takımı için büyük bir engel teşkil ederken, bir de oyuncunun kendi ülkesindeki takımlara olan bağlılığı gibi hassas bir konu var. Garnacho daha önce ailesinin her zaman River Plate'in ezeli rakibi Boca Juniors'u desteklediğini açıklamıştı. Ayrıca, sportif açıdan bakıldığında, Arjantin Primera Division'a transfer olmak, Garnacho'nun Lionel Scaloni'nin Arjantin kadrosuna geri dönmek için ihtiyaç duyduğu basamak olmayabilir.
- Getty Images Sport
Chelsea’nin acımasız transfer politikası
Haberlere göre, Chelsea yönetimi Garnacho'yu, yüksek yeniden satış değeri ve kadronun sürekli gelişimini ön planda tutan genel transfer stratejisi çerçevesinde değerlendirmeye başladı. Chelsea, 21 yaşındaki oyuncudan para kazanmaya şimdiden hazır ve ayrılmasına izin vermeye açık. Kulüp, teklifleri dinleyeceğini açıkça belirtmek suretiyle, geçen yaz Manchester United'a ödediği 40 milyon sterlinlik transfer ücretinin önemli bir kısmını geri kazanabileceğine inanıyor. Yönetim mali dengeleri sağlamaya çalışırken, Garnacho kariyerinde bir dönüm noktasında bulunuyor. Bir sonraki adımının Arjantin'e dönüş mü yoksa farklı bir Avrupa macerasına atılmak mı olacağı henüz belli değil, ancak Stamford Bridge'deki sürekli oyuncu değişimi politikası, mavi formayla geçireceği sürenin giderek belirsizleştiği anlamına geliyor.