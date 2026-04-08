Alejandro Garnacho, Chelsea'nin kanat oyuncusuyla temas kurulmasının ardından sürpriz bir kulübe yaz transferi için gündemde

Garnacho’nun Chelsea’ye transferi, Manchester United’da Ruben Amorim ile yaşadığı gürültülü anlaşmazlığın ardından, başlangıçta çok ihtiyaç duyulan bir yeni başlangıç olarak görülmüştü. Ancak, kanat oyuncusunun Batı Londra’daki balayı dönemi kesin olarak sona erdi. Arjantinli milli oyuncu, çalkantılı bir sezon boyunca ilk 11’de kendine kalıcı bir yer edinemedi.

İstatistiklere bakıldığında, 21 yaşındaki oyuncu beklentilerin altında kaldı. Chelsea formasıyla tüm turnuvalarda 37 maça çıkıp 8 gol ve 4 asist kaydetmiş olsa da, bu verimin büyük kısmı ulusal kupa maçlarında gerçekleşti. Premier Lig'de oynadığı 20 maçta sadece 1 gol atabilmesi, büyük hedefleri olan bir kulüp için uzun vadede uygun olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler uyandırdı.