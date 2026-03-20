Alejandro Garnacho, Chelsea'de 40 milyon sterlinlik transfer ücretini nasıl haklı çıkaracağını anlattı; Blues efsanesi ise eski Manchester United kanat oyuncusunun eksikliklerini açıkladı

Old Trafford akademisi mezunu Garnacho, bir zamanlar Manchester’daki uzun vadeli planların bir parçası olarak görülüyordu; bu yetenekli forvetin, sözde “Rüyalar Tiyatrosu”nda Ryan Giggs ve Marcus Rashford gibi diğer kendi bünyesinden yetişen yıldızların izinden gitmesi bekleniyordu.

Ancak sonunda hayal kırıklığı onu ele geçirdi ve eski Red Devils teknik direktörü Ruben Amorim ile olan çalışma ilişkisi bozuldu. 2025 yazında transfer onayı verildi ve Garnacho, İngiltere'nin kuzeybatısını Londra'nın batı ucuyla değiştirdi.

Bu sezon Premier League'de sadece bir gol attı ve toplamda yedi şut çekti; buna dört asist de eklendi. Chelsea kadrosunda yer almak için rekabet çok şiddetli, özellikle de kanatlarda, ve Garnacho düzenli olarak ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor.