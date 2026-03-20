Alejandro Garnacho, Chelsea'de 40 milyon sterlinlik transfer ücretini nasıl haklı çıkaracağını anlattı; Blues efsanesi ise eski Manchester United kanat oyuncusunun eksikliklerini açıkladı
Garnacho, Chelsea formasıyla kaç gol attı?
Old Trafford akademisi mezunu Garnacho, bir zamanlar Manchester’daki uzun vadeli planların bir parçası olarak görülüyordu; bu yetenekli forvetin, sözde “Rüyalar Tiyatrosu”nda Ryan Giggs ve Marcus Rashford gibi diğer kendi bünyesinden yetişen yıldızların izinden gitmesi bekleniyordu.
Ancak sonunda hayal kırıklığı onu ele geçirdi ve eski Red Devils teknik direktörü Ruben Amorim ile olan çalışma ilişkisi bozuldu. 2025 yazında transfer onayı verildi ve Garnacho, İngiltere'nin kuzeybatısını Londra'nın batı ucuyla değiştirdi.
Bu sezon Premier League'de sadece bir gol attı ve toplamda yedi şut çekti; buna dört asist de eklendi. Chelsea kadrosunda yer almak için rekabet çok şiddetli, özellikle de kanatlarda, ve Garnacho düzenli olarak ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor.
Garnacho, bir gün üst düzey bir kulüp için yeterince istikrarlı bir oyuncu olabilecek mi?
Onun bir üst düzey kulüpte gerçekten başarılı olabilmek için yeterince istikrarlı olup olmayacağına dair sorular soruluyor. Bu soru Poyet’e yöneltildiğinde, Blues efsanesi – gerçek para ödeyen bir çevrimiçi kumarhane aracılığıyla özel bir röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Bence Manchester United’da oynadığında herkes üzerinde büyük bir etki bırakmıştı ve bu, bilirsiniz, herkesin aradığı farklı bir şeydi.
“Bence biraz sakinleşmesi ve kendine çok fazla beklenti yüklememesi gerekiyor. Aksi takdirde, kanat oyuncularında olduğu gibi ‘iyi mi, kötü mü?’ tartışmaları başlar. Bir maçta harika oynuyorlar, bir sonraki maçta ise topa dokunamıyorlar.
“Bence dengeyi bulması ve istikrarlı olması gerekiyor. Bence o hala genç ve her hafta Chelsea’de forma giyebilecek kadar istikrarlı olabilmek için deneyim kazanması gerekiyor.”
Rosenior, takımın tüm potansiyelini ortaya çıkaracağından emin
Garnacho, Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior’un desteğine sahip. Saha kenarından takımı yöneten Rosenior, mevcut istatistiklerinin gösterdiği performansın çok ötesinde bir potansiyele sahip olan bu forvetten en iyi verimi almayı şöyle anlattı: “Garna birinci sınıf bir oyuncu. Göreve geldiğimden beri taktiksel olarak biraz değişiklik yaptım; orta sahayı domine etmek istedim. Bu, zaman zaman sadece bir kanat oyuncusuyla oynamam anlamına geldi, ancak Garna olağanüstü bir oyuncu. Bu dönemde en çok hoşuma giden şey, ilk 11'de oynamamasına verdiği tepki oldu.”
Rosenior şöyle devam etti: “Garna’nın 21 yaşında olduğunu göz önünde bulundurmalıyız – muazzam bir yeteneği ve potansiyeli var. Her genç oyuncu için en büyük zorluk tutarlılık seviyesidir, ancak o sadece antrenmanlarda değil, toplantılarda da gerçekten iyi bir yolda olduğunu gösteren çok olumlu sinyaller veriyor. Önümüzdeki maç programında kesinlikle oynama fırsatı bulacaktır.
“İnsanların karakterini sadece iyi zamanlarda değil, zor zamanlarda da görmek istiyorum. İstediğim şey tutarlı bir galibiyet serisi yakalayan bir takım ve bunu başarmak için, bireysel olarak başınıza ne gelirse gelsin tutarlı davranış ve alışkanlıklara ihtiyacınız var.
“Yani sadece Garna değil, tüm oyuncular yaptığım konuşmalardan, antrenmanlarda değil toplantılarda da günlük davranışlarının takım seçimi üzerinde etkili olduğunu biliyor. Garna son birkaç haftadır kendini gerçekten çok iyi bir konuma getirdi ve ilk 11'de oynamak için kapıyı çalıyor.
“İnsanlar, görünüşe göre yargıda bulunurlar. Garna, antrenmanlarda her gün çok sıkı çalışan, gerçekten iyi bir karakter. Sonunda kalitesinin gerçekten tutarlı bir şekilde ortaya çıkacağını biliyorum.”
Chelsea'nin 2025-26 sezonu fikstürü: Blues, Şampiyonlar Ligi'nden elendi
Garnacho, Chelsea'nin Paris Saint-Germain'e yenildiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçının sonlarına doğru – o maçın kaderi çoktan belli olmuşken – Rosenior'dan tuhaf bir şekilde bir not aldı; ve Blues, Mart ayındaki milli maç arası öncesindeki son maçları olacak Cumartesi günkü Everton karşılaşmasında artık aynı çizgide hareket etmeye başlamalı.
