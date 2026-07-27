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Alejandro Garnacho, Aston Villa’ya transferini kesinleştirdikten sonra Chelsea’ye ince bir veda mesajı gönderdi
Villa'nın transferini tetikleyen Avrupa hedefleri
Garnacho, Chelsea’den Aston Villa’ya ilk etapta bir sezonluk kiralık olarak katıldı; haberlere göre anlaşmada, önümüzdeki yaz yaklaşık 42,5 milyon sterlin karşılığında transferin kalıcı hale getirilmesi opsiyonu da yer alıyor.
Arjantin milli takım oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatının kararının ardındaki en önemli neden olduğunu söyledi. Bu açıklamaları, geçen sezon Premier Lig'i 10. sırada tamamlayarak bu sezon hiçbir Avrupa kulüp turnuvasında yer almayacak olan Chelsea'ye yönelik ince bir eleştiri olarak değerlendirilebilir.
Garnacho, Stamford Bridge’de düzenli ilk 11’de yerini sağlamlaştırmakta zorlandığı zorlu bir dönemden sonra, Villa Park’a transferinin kariyerine yeni bir soluk getireceğini umuyor.
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Garnacho kararını açıklıyor
Transferini tamamladıktan sonra konuşan Garnacho, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme fırsatının belirleyici faktörler arasında yer aldığını söyledi.
"Avrupa kupalarında oynamak da önemli bence," dedi. "Kendime güven kazanabileceğim ve Manchester United'daki ilk yıllarımdaki gibi bir oyuncu olmaya çalışabileceğim bir kulüp arıyordum.
"Geçen sezon Avrupa Ligi’nde [kazanılan şampiyonluğu] görmüştüm ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için bu takıma katılmak da önemli. Şampiyonlar Ligi en iyisidir. Bu sezon bu turnuvada oynayacağız. Gerçekten çok mutluyum ve umarım önemli bir başarıya imza atabiliriz."
Chelsea’deki zorluklar ve United’dan ayrılış
Midlands’a transfer, Old Trafford’dan ayrılmasından bu yana kariyerinde düşüş eğilimi gösteren kanat oyuncusu için zorlu bir dönemin ardından gerçekleşti. United’dan ayrılışı, özellikle eski teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından gergin bir atmosferde geçti. Garnacho’nun 2025 Avrupa Ligi finali için ilk 11’de yer almamasına huysuzca tepki vermesi, durumun kırılma noktasına ulaşmasına neden oldu.
Ancak yetenekli forvet için Chelsea’deki hayat hiç de kolay olmadı. Başkentte uyum sağlamakta zorlandı ve arka arkaya gelen teknik direktörlerin güvenini kazanamadı. Garnacho, hem Enzo Maresca hem de Liam Rosenior’un yönetiminde ilk takımda düzenli bir yer edinmekte zorlandı. Geçen sezon, kanat oyuncusu Blues formasıyla Premier Lig’de sadece 14 kez ilk 11’de sahaya çıktı; bu rakam, beklentilerinin çok altındaydı.
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Emery yönetiminde kariyerine yeniden can verme
Garnacho, kendisini Avrupa’nın en çok korkulan genç yeteneklerinden biri haline getiren oyun stilini yeniden keşfetmesine yardımcı olması için artık umutlarını Unai Emery’ye bağlamış durumda. İspanyol teknik direktör, hücum oyuncularını geliştirme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip ve Garnacho, Emery ile yaptığı kişisel görüşmenin kuzeye transfer olma kararında hayati bir rol oynadığını açıkladı. Oyuncu, “Buraya gelmeden önce Unai ile konuştum ve o bana bu güveni verdi, burada olmam için gereken güveni,” diyerek sözlerini tamamladı.
Garnacho’nun önündeki en acil hedef, Emery’nin takımında kendine yer edinmek ve hâlâ en üst seviyede performans gösterebileceğini kanıtlamak. Bu sezon Villa’yı Şampiyonlar Ligi’nde bir maç beklediği için, Garnacho kariyerine yeniden ivme kazandırabileceğine inandığı bir platforma sahip olacak.
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