Alejandro Garnacho, Aston Villa’ya transferini kesinleştirdikten sonra Chelsea’ye ince bir veda mesajı gönderdi

Midlands’a transfer, Old Trafford’dan ayrılmasından bu yana kariyerinde düşüş eğilimi gösteren kanat oyuncusu için zorlu bir dönemin ardından gerçekleşti. United’dan ayrılışı, özellikle eski teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından gergin bir atmosferde geçti. Garnacho’nun 2025 Avrupa Ligi finali için ilk 11’de yer almamasına huysuzca tepki vermesi, durumun kırılma noktasına ulaşmasına neden oldu.

Ancak yetenekli forvet için Chelsea’deki hayat hiç de kolay olmadı. Başkentte uyum sağlamakta zorlandı ve arka arkaya gelen teknik direktörlerin güvenini kazanamadı. Garnacho, hem Enzo Maresca hem de Liam Rosenior’un yönetiminde ilk takımda düzenli bir yer edinmekte zorlandı. Geçen sezon, kanat oyuncusu Blues formasıyla Premier Lig’de sadece 14 kez ilk 11’de sahaya çıktı; bu rakam, beklentilerinin çok altındaydı.



