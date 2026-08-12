Friedel, modern futbolun finansal gerçeklerine dikkat çekerek Chelsea'nin Aston Villa'dan faydalanmadığında ısrar ediyor.

Friedel, "Burada öyle düşünmüyorum; Aston Villa için mesele, düzenleyici kısıtlamalar ve PSR çerçevesinde hareket edip bir oyuncudan para kazanmak için doğru zamanı seçmek" diye açıkladı. Aston Villa son sezonlarda bu engelleri istikrarlı şekilde verimli biçimde aştı. Friedel, "Villa gibi kulüplerin, faaliyet gösterdikleri seviyelere bu kadar yakınken hesapları dengelemesi önemli" diye ekledi.

Eski kaleci, hesapları dengelemenin, oyunun en üst seviyesinde rekabetçi kalmaya çalışan kulüpler için basitçe bir zorunluluk olduğuna inanıyor.