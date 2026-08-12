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Alejandro Garnacho, Aston Villa'daki zorlu başlangıcın ardından Premier League ikonu Brad Friedel'den kritik tavsiye aldı
Garnacho için sert düşüş
Garnacho çalkantılı bir dönem geçirdi; Manchester United'dan 40 milyon £ karşılığında transfer olduktan sonra Chelsea'deki kısa döneminde ligde yalnızca bir gol attı. Ruben Amorim yönetimindeki dönemi, kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlıkla kötü şekilde sona erdi.
Şimdi Garnacho, kısa süre önce 117 milyon £'luk bir anlaşmayla Chelsea'ye imza atan Rogers'ın bıraktığı boşluğu doldurmayı hedefleyerek, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Aston Villa'ya katıldı.
Yaşadığı sıkıntılara rağmen Garnacho kariyerini yeniden canlandırmayı umuyor, ancak devam eden UEFA Süper Kupa'da PSG'ye karşı oynanan maçı beyin sarsıntısı protokolleri nedeniyle kaçırarak şimdiden bir darbe aldı. Daily Star Sport'un Football Betting aracılığıyla yaptığı özel röportaja göre, bu transferin son derece mantıklı olduğu belirtiliyor.
- Getty Images Sport
Friedel transfer stratejisini savundu
Friedel, modern futbolun finansal gerçeklerine dikkat çekerek Chelsea'nin Aston Villa'dan faydalanmadığında ısrar ediyor.
Friedel, "Burada öyle düşünmüyorum; Aston Villa için mesele, düzenleyici kısıtlamalar ve PSR çerçevesinde hareket edip bir oyuncudan para kazanmak için doğru zamanı seçmek" diye açıkladı. Aston Villa son sezonlarda bu engelleri istikrarlı şekilde verimli biçimde aştı. Friedel, "Villa gibi kulüplerin, faaliyet gösterdikleri seviyelere bu kadar yakınken hesapları dengelemesi önemli" diye ekledi.
Eski kaleci, hesapları dengelemenin, oyunun en üst seviyesinde rekabetçi kalmaya çalışan kulüpler için basitçe bir zorunluluk olduğuna inanıyor.
Anahtar Emery'nin elinde
Friedel, Emery'nin Garnacho'yu yeniden en iyi formuna döndürmesi için doğru teknik direktör olduğuna son derece inanıyor. Emery, Aston Villa'yı dönüştürdü ve Friedel onun muhakemesine tamamen güveniyor.
"Ayrıca, Aston Villa'yı Şampiyonlar Ligi potasının içinde ve çevresinde tutma konusunda bu kadar yetenekli bir teknik direktör olan Emery gibi bir hocanız olduğunda, kadroya değer katmak için ne tür bir oyuncu getirmesi gerektiğini bilir," diye belirtti. Villa Park'taki ortam, Garnacho'nun yeniden parlaması için mükemmel bir platform sağlayabilir. Friedel, "Dolayısıyla Emery'nin oyuncularla çalışma konusundaki geçmişi göz önüne alındığında, Garnacho, en iyi oyununu oynayabilmesini sağlamak için Emery'nin yakından çalışacağı oyunculardan biri olacak," sözleriyle noktaladı.
- Getty Images Sport
Garnacho için sırada ne var?
Garnacho, Aston Villa'nın UEFA Süper Kupa'da PSG ile karşı karşıya geldiği sırada şu anda maçı kenardan izliyor. Beyin sarsıntısı protokollerinden geçer not aldıktan sonra, kulüp adına Premier League'deki ilk maçına çıkmayı ve kendisini eleştirenleri haksız çıkarmayı hedefleyecek.
Bu arada Rogers, Dünya Kupası sonrası uzayan aranın ardından bu hafta sonu Stamford Bridge'de Real Sociedad'a karşı Chelsea formasıyla merakla beklenen ilk maçına çıkabilir.
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