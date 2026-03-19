Aldo Serena: "Sevgili Trap, uzun zamandır görmediğim o canlı gözlere ne kadar özlem duyuyorum. Beni hem Juventus'a hem de Inter'e transfer ettin."

Aldo Serena, bu hafta 87. yaşını kutlayan Juventus ve Inter'deki eski teknik direktörü Giovanni Trapattoni'ye selamlarını ve teşekkürlerini iletiyor.
Eski milli takım forveti, Corriere della Sera gazetesinde yayınlanan açık mektubunda şöyle yazıyor: "Merhaba hoca, sana sen diye hitap ettiğim için özür dilerim, ama ben de artık genç değilim. Evinin önünde birkaç taraftarla çekilmiş fotoğrafın ve sana tebrik gönderen eski oyuncularına gönderdiğin video arasında, doğum günün, uzun zamandır görmediğim o canlı gözleri, 40 yıl önce beni Juventus'ta karşıladığın ve hiç değişmeyen o canlı bakışını duyguyla yeniden keşfetmek için güzel bir fırsat oldu. 1985 yazındaydı ve benden ne beklediğini ve kulübün felsefesinin ne olduğunu anlatıyordun; sanki bir şampiyonmuşum ya da senin istediğin gibi bir şampiyonmuşum gibi konuşuyordun, çünkü ben kesinlikle öyle hissetmiyordum. Beni motive etmiş ve sorumluluk bilinci aşılamıştın. O görüşmeden sonra kendimi o grubun başrol oyuncusu, senin çok güvendiğin önemli bir unsur gibi hissetmiştim. Bu kadar iletişim kuran, oyuncularının ruhuna açılan bir anahtar arayan bir teknik direktöre alışkın değildim. Herkesin işine duyduğun saygı konusunda şaşırtıcıydın; depo görevlisine de başkana da aynı tonda, aynı saygıyla ve aynı samimiyetle konuşuyordun."