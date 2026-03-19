Aldo Serena: "Sevgili Trap, uzun zamandır görmediğim o canlı gözlere ne kadar özlem duyuyorum. Beni hem Juventus'a hem de Inter'e transfer ettin."

Eski forvet, önce Juventus'ta, ardından Inter'de çalıştıran teknik direktöre açık mektup yazıyor.

Aldo Serena, bu hafta 87. yaşını kutlayan Juventus ve Inter'deki eski teknik direktörü Giovanni Trapattoni'ye selamlarını ve teşekkürlerini iletiyor.


Eski milli takım forveti, Corriere della Sera gazetesinde yayınlanan açık mektubunda şöyle yazıyor: "Merhaba hoca, sana sen diye hitap ettiğim için özür dilerim, ama ben de artık genç değilim. Evinin önünde birkaç taraftarla çekilmiş fotoğrafın ve sana tebrik gönderen eski oyuncularına gönderdiğin video arasında, doğum günün, uzun zamandır görmediğim o canlı gözleri, 40 yıl önce beni Juventus'ta karşıladığın ve hiç değişmeyen o canlı bakışını duyguyla yeniden keşfetmek için güzel bir fırsat oldu. 1985 yazındaydı ve benden ne beklediğini ve kulübün felsefesinin ne olduğunu anlatıyordun; sanki bir şampiyonmuşum ya da senin istediğin gibi bir şampiyonmuşum gibi konuşuyordun, çünkü ben kesinlikle öyle hissetmiyordum. Beni motive etmiş ve sorumluluk bilinci aşılamıştın. O görüşmeden sonra kendimi o grubun başrol oyuncusu, senin çok güvendiğin önemli bir unsur gibi hissetmiştim. Bu kadar iletişim kuran, oyuncularının ruhuna açılan bir anahtar arayan bir teknik direktöre alışkın değildim. Herkesin işine duyduğun saygı konusunda şaşırtıcıydın; depo görevlisine de başkana da aynı tonda, aynı saygıyla ve aynı samimiyetle konuşuyordun."


  • JUVE'DEN INTER'E

    "Beni önce Juve'ye, sonra da Inter'e getirdin. Aramızda güçlü bir bağ oluştu; biraz geç de olsa, farklı nesillerden olsak da uyumumuzun benzer bir sosyal zeminden kaynaklandığını anladım. Tıpkı annemle babamın yaptığı gibi, bana çalışanlara, çaba gösterenlere ve işini vicdanlıca yapanlara saygı duymayı öğrettin. Arabuluculuk yeteneğine, mantıklı düşünme isteğine, yanlış seçimler yapmamak için zaman ayırmana hayran kaldım. Acele etmenin seni duygusallığa sürüklemesini önlemek, senin gibi her zaman güçlü kişiliklerden oluşan gruplara liderlik etmiş biri için temel bir yetenektir, ancak bu, haksızlıklara kararlı bir şekilde tepki vermeni engellemezdi, çünkü bu senin karakterinin bir parçasıydı."


  • KAMPTAN KAÇIŞ

    "O akşam, sezon öncesi kampında kimseye haber vermeden ayrıldığımda, ilişkimizin tamamen kopmasına neden olacaktım. Akşam yemeğinden sonra otelden uzaklaşmıştım ve gece yarısı geri dönmüştüm. Başkan Pellegrini sürpriz bir şekilde bize veda etmek için otele gelmişti ama ben orada değildim. Ertesi sabah bana bakmaya bile tenezzül etmedin ve soyunma odasında takıma şöyle dedin: "Aldo bana, size ve başkana saygısızlık etti ve hayatı boyunca unutamayacağı bir para cezası ödeyecek." Bir aydan fazla bir süre boyunca benimle baş başa konuşmadın. Beni "oyundan men ettin".


    Sonra bir cumartesi akşamı odama girdin ve yüzünde şefkatli bir bakış vardı. Dudaklarının köşeleri biraz daha yukarı kalkmıştı ve hafif bir gülümseme vardı. Bana sordun: “Neden Aldo? Neden bana bunu yaptın?” Ben de: “Hata yaptım, hoca, hafifletici bir durum yok; hayatımda karmaşık, zor bir dönemden geçiyordum.” Beraat geldi: "Bana konuşabilirdin, neler olduğunu anlatabilirdin, belki de sana izin verirdim. Şimdi bu konuyu kapatalım ve ileriye bakalım."


  • TEŞEKKÜRLER

    "Çok zaman geçti, değiştik, biraz farklı insanlar olduk, ama böylesine sürükleyici duyguları paylaşmış olmamız bizi sonsuza dek birbirimize bağlayacak. Zaman geçiyor, ufku daraltıyor, ama uyum ve birlik içinde geçirdiğimiz zamanlar arkamızda bize eşlik ediyor. Sevgili hocam, her yere dostluk tohumları ektin, şunu bil ki burada o tohumlardan birinden bir filiz çıktı ve bu filiz sana saygı ve minnettarlığın yanı sıra sevgi de besliyor. Ve evinin önünde sana veda eden o çocukları biraz kıskandım. Orada, onlarla birlikte olmak, elini sıkmak ve sana basitçe "Teşekkürler" demek isterdim."

