Aldo Serena: "Sevgili Trap, uzun zamandır görmediğim o canlı gözlere ne kadar özlem duyuyorum. Beni hem Juventus'a hem de Inter'e transfer ettin."

"O akşam, sezon öncesi kampında kimseye haber vermeden ayrıldığımda, ilişkimizin tamamen kopmasına neden olacaktım. Akşam yemeğinden sonra otelden uzaklaşmıştım ve gece yarısı geri dönmüştüm. Başkan Pellegrini sürpriz bir şekilde bize veda etmek için otele gelmişti ama ben orada değildim. Ertesi sabah bana bakmaya bile tenezzül etmedin ve soyunma odasında takıma şöyle dedin: "Aldo bana, size ve başkana saygısızlık etti ve hayatı boyunca unutamayacağı bir para cezası ödeyecek." Bir aydan fazla bir süre boyunca benimle baş başa konuşmadın. Beni "oyundan men ettin".





Sonra bir cumartesi akşamı odama girdin ve yüzünde şefkatli bir bakış vardı. Dudaklarının köşeleri biraz daha yukarı kalkmıştı ve hafif bir gülümseme vardı. Bana sordun: “Neden Aldo? Neden bana bunu yaptın?” Ben de: “Hata yaptım, hoca, hafifletici bir durum yok; hayatımda karmaşık, zor bir dönemden geçiyordum.” Beraat geldi: "Bana konuşabilirdin, neler olduğunu anlatabilirdin, belki de sana izin verirdim. Şimdi bu konuyu kapatalım ve ileriye bakalım."



