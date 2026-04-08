FBL-WC-CLUB-2025-MATCH36-PORTO-AHLY-FANSAFP

Aldatıcı bir açı... Hakem Komitesi, Al-Ahli ve Seramica arasındaki krizin sorumlusunu belirledi

Ceramica Cleopatra - Al Ahly SC
Ceramica Cleopatra
Al Ahly SC
Premier Lig
M. Ashour
A. Hany
Mısır

Al-Ahly ile Ceramica Cleopatra arasındaki maç, tartışmalı bir pozisyonun ardından hakem kararları konusunda geniş çaplı bir tartışma yarattı. "Kırmızılar"ın penaltı verilmesini talep ettiği bu pozisyonun yaşandığı maç berabere sonuçlandı ve şampiyonluk grubundaki kritik maçlarda VAR kararları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Osman Ahmed Osman Stadyumu'nda oynanan Al Ahly-Ceramica maçı, Mısır Süper Ligi şampiyonluk grubu aşamasının başlangıcında 1-1 berabere sonuçlandı.

Uzatma dakikalarında Al Ahly oyuncuları, Seramika oyuncusu Ahmed Hani'nin elle oynadığı gerekçesiyle penaltı talep etti, ancak hakem Mahmoud Wafa, video teknolojisiyle görüntüleri inceledikten sonra oyunun devam etmesini emretti.

Mısırlı gazeteci Ahmed Abdel Basset, Facebook'taki resmi hesabından bu tartışmalı durumla ilgili yeni ayrıntıları paylaştı.

  • Hakem Komitesi'nin kesin kararı... Aldatıcı bir bakış açısı

    Abdulbasit, "Bilgilerim hakem komitesinin içinden geliyor" diyerek, "Aktardıklarım, Oscar Roidiz başkanlığındaki ana hakem komitesinin WhatsApp grubunda aynen geçenler" diye ekledi.

    Devamında şunları söyledi: "Al-Ahly ve Ceramica maçıyla ilgili hakem komitesinin 9 üyesinin oybirliğiyle aldığı karar ve analiz: Komite, VAR hakemi Mahmoud Ashour'un arka kameradan durumu gösterdiği ve bu görüntünün sıradan bir taraftarın bile penaltı olarak algılayacağı bir durum olduğu konusunda oybirliği sağladı."

    "Hakem Mahmoud Wafa, yardımcı hakemin arkasında tribünün üst kısmında sabitlenmiş olan 'ofsayt' kamerasının açısını istedi ve Ashour'dan oyuna yakınlaştırmasını istedi."

  • Hatalı olanı belirlemek

    Abdulbasit şöyle devam etti: "Hakem bu açıyı gördüğünde, oyuncunun vücudu ile eli arasındaki mesafenin oyunun devam etmesini gerektirdiğini ve penaltı verilmeyeceğini tespit etti."

    "Komite, FIFA'nın bu topu (play on) yani oyunun devam etmesini onayladığı birçok benzer durumu gösterdi ve gösterilen en önemli durum, Paris Olimpiyatları'nda Fransa ile Kolombiya arasında oynanan kadınlar futbol maçındaydı" diye ekledi.

    Ve şöyle bitirdi: "Komite, Mahmoud Wafa'nın kararının %100 doğru olduğunu ve Mahmoud Ashour'un hatalı olduğunu gördü."

