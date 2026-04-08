Aldatıcı bir açı... Hakem Komitesi, Al-Ahli ve Seramica arasındaki krizin sorumlusunu belirledi

Al-Ahly ile Ceramica Cleopatra arasındaki maç, tartışmalı bir pozisyonun ardından hakem kararları konusunda geniş çaplı bir tartışma yarattı. "Kırmızılar"ın penaltı verilmesini talep ettiği bu pozisyonun yaşandığı maç berabere sonuçlandı ve şampiyonluk grubundaki kritik maçlarda VAR kararları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Osman Ahmed Osman Stadyumu'nda oynanan Al Ahly-Ceramica maçı, Mısır Süper Ligi şampiyonluk grubu aşamasının başlangıcında 1-1 berabere sonuçlandı.
Uzatma dakikalarında Al Ahly oyuncuları, Seramika oyuncusu Ahmed Hani'nin elle oynadığı gerekçesiyle penaltı talep etti, ancak hakem Mahmoud Wafa, video teknolojisiyle görüntüleri inceledikten sonra oyunun devam etmesini emretti.
Mısırlı gazeteci Ahmed Abdel Basset, Facebook'taki resmi hesabından bu tartışmalı durumla ilgili yeni ayrıntıları paylaştı.
Ayrıca okuyun: Tarihin en büyüğü... Diab: Mısır Ligi büyük bir dönüşümün eşiğinde