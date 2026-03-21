"Alçakgönüllü kalmak!" - Arsenal'in yıldızı, dörtlü kupa hedefinin ardındaki sırları açıklarken Erling Haaland'ın uyarısını yineledi
"İnsanların konuşmasına izin veriyoruz"
Arsenal’in Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Kupası ve Pazar günü Wembley’de oynanacak finalde hâlâ yarışta olması nedeniyle kulüp etrafındaki heyecan doruk noktasına ulaştı. Saka’nın tüm bunlara tepkisi ne mi? Kulaklarını tıkamak.
Maç öncesinde kulübün efsanesi Paul Merson ile konuşan Saka, şunları söyledi: "Bence dışarıdan gelen gürültüyü engelleme konusunda iyiyiz, çünkü son birkaç yıldır, kazansak da kazanmasak da, insanlar özellikle Arsenal hakkında, oyunumuz, duran toplar vb. konularda çok şey söylüyor. Bu yüzden artık bize etkisi kalmadı. Biz sadece işimizi yapmak istiyoruz. Henüz hiçbir şey başarmadık. Yaklaştık, ama henüz başarmadık. Bu yüzden mütevazı ve ayaklarımızı yere basarak devam ediyoruz. İnsanların konuşmasına izin veriyoruz ve Pazar gününden itibaren her maçı tek tek ele alıyoruz. Haydi, başaralım."
Saka, Arsenal'in istikrarlı performansını değerlendirdi
Saka, bu Arsenal takımının neden üç yıl üst üste ikinci sırada bitiren takımlardan farklı hissettirdiğine dair açıklamasını basit tuttu. Şöyle ekledi: "İnanın bana, o anıları unutmadık. Üç yıl üst üste ikinci olduk, bunu herkes biliyor. Ama bizim için, bu yıl bunu başarabileceğimize dair çok güçlü bir inancımız var. Kalitemiz var, harika bir kadromuz var. Bence bu karışım, bana inanç veren şey."
Sarsıntılı bir Şubat ayının ardından Arsenal yeniden ritmini buldu. Ligde dokuz puanlık bir liderlik, Avrupa'da ve FA Cup'ta galibiyetler ve üç kez şampiyonluğu ellerinden alan takımla oynanacak Lig Kupası finali. Saka'ya göre oyuncular baskıyla gayet iyi başa çıkıyor: "Takım sakin, ama tabii ki aynı zamanda sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Bu, kupaların kazanıldığı sezonun en önemli kısmı. Büyük maçlar, daha fazla şey söz konusu, ama herkesin bununla iyi başa çıktığını hissediyorum."
Bir şans daha
Saka için Lig Kupası finali sıradan bir maç değil. 24 yaşındaki oyuncu, bu ayın başlarında kulüple yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı; bu taahhüt, Pazar günkü maçı daha da özel kılıyor. "Bu benim için her şey demek. Kendim için bir başka hayali daha gerçekleştirmiş olacağım. Geçen gün sözleşmemi imzaladığımda, bu kulüpte her şeyi kazanmak istediğimi açıkça söyledim. Bu, o hedefe bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Tanrı'nın izniyle, bunu başaracağız."
Guardiola - Arteta
Pazar günkü maç, kupanın ötesinde bir anlam taşıyor. Premier Lig’de birinci ve ikinci sırada yer alan takımların Lig Kupası finalinde karşı karşıya gelmesi 66 yıldır ilk kez oluyor ve bu karşılaşma, Arteta’nın kendisini şekillendiren teknik direktörle yüzleşmesi gibi ilginç bir alt hikâyeyle de zenginleşiyor. Guardiola’nın etkisi Arsenal’in yaptığı her şeye yansıyor; ancak aynı Guardiola, üç sezon üst üste Arsenal’in şampiyonluğa ulaşmasının önünde engel teşkil etti.
Saka için Pazar günü City'yi yenmek, sadece bir kupa kazanmaktan çok daha fazlası anlamına geliyor. Bu Arsenal takımının işi gerçekten bitirip bitiremeyeceği sorusu üç sezondur gündemde. Pazar günü, bu sorunun cevabını vermeye başlamak için ilk gerçek fırsat.
