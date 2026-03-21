"Alçakgönüllü kalmak!" - Arsenal'in yıldızı, dörtlü kupa hedefinin ardındaki sırları açıklarken Erling Haaland'ın uyarısını yineledi

Saka, bu Arsenal takımının neden üç yıl üst üste ikinci sırada bitiren takımlardan farklı hissettirdiğine dair açıklamasını basit tuttu. Şöyle ekledi: "İnanın bana, o anıları unutmadık. Üç yıl üst üste ikinci olduk, bunu herkes biliyor. Ama bizim için, bu yıl bunu başarabileceğimize dair çok güçlü bir inancımız var. Kalitemiz var, harika bir kadromuz var. Bence bu karışım, bana inanç veren şey."

Sarsıntılı bir Şubat ayının ardından Arsenal yeniden ritmini buldu. Ligde dokuz puanlık bir liderlik, Avrupa'da ve FA Cup'ta galibiyetler ve üç kez şampiyonluğu ellerinden alan takımla oynanacak Lig Kupası finali. Saka'ya göre oyuncular baskıyla gayet iyi başa çıkıyor: "Takım sakin, ama tabii ki aynı zamanda sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Bu, kupaların kazanıldığı sezonun en önemli kısmı. Büyük maçlar, daha fazla şey söz konusu, ama herkesin bununla iyi başa çıktığını hissediyorum."