Albert Riera asıl suçlu değil! En büyük zaferinden dört yıl sonra Eintracht Frankfurt bir enkazın eşiğinde

Aslında bu karara yol açan tek faktör sadece sportif unsurlar değil. Riera’nın Riederwald’daki performansı son derece dengeli: dört galibiyet, dört beraberlik, dört mağlubiyet. Eğer bir Riera sıralaması olsaydı, bu sonuçla dördüncü sıranın dört puan gerisinde dokuzuncu sırada yer alırdı.

Elbette, şu ana kadar 1,33'lük puan ortalaması ve son altı maçta sadece bir galibiyet, 44 yaşındaki teknik adam için pek de gurur verici bir durum değil. Ancak SGE, hâlâ Conference League'in yedinci sırası için yarışıyor. SC Freiburg bir puan önde olsa da, Eintracht'ın gol farkı beş gol daha iyi.

Koçun tökezlediği nokta, takım yönetimi ve dışa yansıyan imaj. Riera, rekor sürede oyuncuların çoğuyla, aralarında bu çok çalkantılı sezonda varsa tabii, çok sayıda kilit oyuncunun da bulunduğu bir grupla arasını bozdu. Riera göreve geldiğinden bu yana, takımla ilgili onlarca şüpheli iç bilgi ortaya çıktı. Son basın toplantısında, felaket düzeyde bir medya anlayışı sergilediği bu iddiaların hepsinin saçmalık olduğunu haykırdı.