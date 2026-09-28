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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Alan Shearer ve Gary Lineker, Arsenal yıldızı Myles Lewis-Skelly'nin İngiltere'deki "dikkat çekici" dönüşümü karşısında "şaşkına döndü"

M. Lewis-Skelly
İngiltere
Arsenal
İngiltere - İspanya
UEFA Nations League A
Premier Lig

Arsenal'ın genç yeteneği Myles Lewis-Skelly, merkez orta sahaya sorunsuz geçişinin ardından İngiliz futbol efsaneleri Alan Shearer ve Gary Lineker'dan büyük övgü aldı. Zorlu geçen bir önceki sezona rağmen 20 yaşındaki oyuncu, artık hem kulübünde hem de Thomas Tuchel'in İngiltere milli takımında dikkatleri üzerine çekiyor.

  • Lewis-Skelly yeniden formunu buldu

    Lewis-Skelly, yeni sezona etkileyici bir başlangıç yapmasının ardından İngiliz futbolunun efsane isimleri Shearer ve Lineker'ın dikkatini çekti. 20 yaşındaki Arsenal yıldızı, hem kulübünde hem de İngiltere Milli Takımı'nda başarılı performans sergiledi. Lewis-Skelly, ilk olarak iki sezon önce gelecek vaat eden bir genç olarak Arsenal'in A takımına yükseldi. Geçen sezon Mikel Arteta'nın ekibinin Premier League şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu, ancak sonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

    Riccardo Calafiori, Emirates'te kısa sürede tercih edilen sol bek olarak kendini kabul ettirdi ve altyapıdan yetişen oyuncuyu geri plana itti. Bu dakika eksikliği pahalıya patladı ve genç oyuncunun Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası için İngiltere kadrosunda yer almasını engelledi.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Efsaneler, dikkat çekici bir orta saha dönüşümünü övüyor

    Geri dönüş yapmaya kararlı olan Lewis-Skelly, mevcut sezonun ilk haftalarında kendini yeniden yarattı. Savunmadan uzaklaşıp en çok tercih ettiği pozisyon olan merkez orta sahaya döndü.

    Performansları, İngiltere'nin eski forvetleri Shearer ve Lineker'in de dikkatinden kaçmadı. The Rest Is Football podcastinde konuşan Shearer, Arsenal'in genç oyuncusunun hızlı gelişimine duyduğu hayranlığı dile getirdi.

    Shearer, "Geçen sezon orta sahada oynadığını biliyorum ama bu sezon Arsenal'in ve İngiltere'nin orta sahasına yükselişi olağanüstü oldu" dedi.

  • Dünya şampiyonlarına karşı sorumluluk alma

    Lewis-Skelly, İngiltere'nin Wembley'deki Uluslar Ligi açılış maçında orta saha yeteneklerini sergiledi. Tuchel, sahanın merkezinde Elliot Anderson ve Jude Bellingham'ın yanında Arsenal oyuncusuna ilk 11'de görev verdi. İngiltere, İspanya'ya 3-2 mağlup olsa da, genç orta saha oyuncusu dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Lineker, böylesine yüksek önem taşıyan bir maçta genç oyuncunun omuzlarına büyük bir baskı yüklendiğini belirtti.

    "Bu [gerçekten dikkat çekiciydi]," dedi Lineker. "Komik olan şu ki, aslında orta saha oyuncusu olup sol beke dönüşen Nico O’Reilly var, bir de bek olup orta saha oyuncusuna dönüşmüş gibi görünen Lewis-Skelly var.

    "Açıkçası artık günümüzde büyürlerken her yerde, tüm bu pozisyonlarda oynuyorlar, bu yüzden bu onlar için gerçekten çok iyi. Ama ikisi de olağanüstü futbolcular. Bence Declan Rice'ın yerini doldurarak o orta saha rolünde gerçekten çok iyi iş çıkardı.

    "İspanya'ya karşı büyük bir sorumluluk, özellikle de orta saha oyuncularından biri olan Jude Bellingham ağırlıklı olarak daha ileri pozisyonlarda oynarken. Bence hem Lewis-Skelly hem de Elliot Anderson orada olağanüstüydü."

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Çek Cumhuriyeti karşısında bir kez daha ilk 11’de başlama peşinde

    Lewis-Skelly artık milli takımda ilk 11'deki yerini korumayı umacak. İngiltere, salı günü Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi mücadelesine dönerken, bu da Arsenal orta saha oyuncusuna kendini göstermesi için bir değerli fırsat daha sunuyor.

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