Getty Images Sport
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Alan Shearer ve Gary Lineker, Arsenal yıldızı Myles Lewis-Skelly'nin İngiltere'deki "dikkat çekici" dönüşümü karşısında "şaşkına döndü"
Lewis-Skelly yeniden formunu buldu
Lewis-Skelly, yeni sezona etkileyici bir başlangıç yapmasının ardından İngiliz futbolunun efsane isimleri Shearer ve Lineker'ın dikkatini çekti. 20 yaşındaki Arsenal yıldızı, hem kulübünde hem de İngiltere Milli Takımı'nda başarılı performans sergiledi. Lewis-Skelly, ilk olarak iki sezon önce gelecek vaat eden bir genç olarak Arsenal'in A takımına yükseldi. Geçen sezon Mikel Arteta'nın ekibinin Premier League şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu, ancak sonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
Riccardo Calafiori, Emirates'te kısa sürede tercih edilen sol bek olarak kendini kabul ettirdi ve altyapıdan yetişen oyuncuyu geri plana itti. Bu dakika eksikliği pahalıya patladı ve genç oyuncunun Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası için İngiltere kadrosunda yer almasını engelledi.
- Getty Images Sport
Efsaneler, dikkat çekici bir orta saha dönüşümünü övüyor
Geri dönüş yapmaya kararlı olan Lewis-Skelly, mevcut sezonun ilk haftalarında kendini yeniden yarattı. Savunmadan uzaklaşıp en çok tercih ettiği pozisyon olan merkez orta sahaya döndü.
Performansları, İngiltere'nin eski forvetleri Shearer ve Lineker'in de dikkatinden kaçmadı. The Rest Is Football podcastinde konuşan Shearer, Arsenal'in genç oyuncusunun hızlı gelişimine duyduğu hayranlığı dile getirdi.
Shearer, "Geçen sezon orta sahada oynadığını biliyorum ama bu sezon Arsenal'in ve İngiltere'nin orta sahasına yükselişi olağanüstü oldu" dedi.
Dünya şampiyonlarına karşı sorumluluk alma
Lewis-Skelly, İngiltere'nin Wembley'deki Uluslar Ligi açılış maçında orta saha yeteneklerini sergiledi. Tuchel, sahanın merkezinde Elliot Anderson ve Jude Bellingham'ın yanında Arsenal oyuncusuna ilk 11'de görev verdi. İngiltere, İspanya'ya 3-2 mağlup olsa da, genç orta saha oyuncusu dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Lineker, böylesine yüksek önem taşıyan bir maçta genç oyuncunun omuzlarına büyük bir baskı yüklendiğini belirtti.
"Bu [gerçekten dikkat çekiciydi]," dedi Lineker. "Komik olan şu ki, aslında orta saha oyuncusu olup sol beke dönüşen Nico O’Reilly var, bir de bek olup orta saha oyuncusuna dönüşmüş gibi görünen Lewis-Skelly var.
"Açıkçası artık günümüzde büyürlerken her yerde, tüm bu pozisyonlarda oynuyorlar, bu yüzden bu onlar için gerçekten çok iyi. Ama ikisi de olağanüstü futbolcular. Bence Declan Rice'ın yerini doldurarak o orta saha rolünde gerçekten çok iyi iş çıkardı.
"İspanya'ya karşı büyük bir sorumluluk, özellikle de orta saha oyuncularından biri olan Jude Bellingham ağırlıklı olarak daha ileri pozisyonlarda oynarken. Bence hem Lewis-Skelly hem de Elliot Anderson orada olağanüstüydü."
- Getty Images Sport
Çek Cumhuriyeti karşısında bir kez daha ilk 11’de başlama peşinde
Lewis-Skelly artık milli takımda ilk 11'deki yerini korumayı umacak. İngiltere, salı günü Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi mücadelesine dönerken, bu da Arsenal orta saha oyuncusuna kendini göstermesi için bir değerli fırsat daha sunuyor.
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