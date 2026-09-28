Alan Shearer ve Gary Lineker, Arsenal yıldızı Myles Lewis-Skelly'nin İngiltere'deki "dikkat çekici" dönüşümü karşısında "şaşkına döndü"

Lewis-Skelly, İngiltere'nin Wembley'deki Uluslar Ligi açılış maçında orta saha yeteneklerini sergiledi. Tuchel, sahanın merkezinde Elliot Anderson ve Jude Bellingham'ın yanında Arsenal oyuncusuna ilk 11'de görev verdi. İngiltere, İspanya'ya 3-2 mağlup olsa da, genç orta saha oyuncusu dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Lineker, böylesine yüksek önem taşıyan bir maçta genç oyuncunun omuzlarına büyük bir baskı yüklendiğini belirtti.

"Bu [gerçekten dikkat çekiciydi]," dedi Lineker. "Komik olan şu ki, aslında orta saha oyuncusu olup sol beke dönüşen Nico O’Reilly var, bir de bek olup orta saha oyuncusuna dönüşmüş gibi görünen Lewis-Skelly var.

"Açıkçası artık günümüzde büyürlerken her yerde, tüm bu pozisyonlarda oynuyorlar, bu yüzden bu onlar için gerçekten çok iyi. Ama ikisi de olağanüstü futbolcular. Bence Declan Rice'ın yerini doldurarak o orta saha rolünde gerçekten çok iyi iş çıkardı.

"İspanya'ya karşı büyük bir sorumluluk, özellikle de orta saha oyuncularından biri olan Jude Bellingham ağırlıklı olarak daha ileri pozisyonlarda oynarken. Bence hem Lewis-Skelly hem de Elliot Anderson orada olağanüstüydü."