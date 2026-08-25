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Alan Shearer, Premier League'de şampiyonluk üstünlüğünü güvence altına almak için Arsenal'a Julian Alvarez'i 'kapmasını' önerdi
Harekete geçme fırsatı
Shearer, Alvarez'in transfer döneminin sona ermesinden önce Arsenal'a imza atması konusunda Arsenal'a büyük umut verdi ve Atletico forvetinin şampiyonluk getirecek bir transfer olacağını savundu. Arsenal, Barca'ya gitmek için kulüpten ayrılma isteğini dile getiren uzun vadeli hedefiyle ilgilenmeyi sürdürüyor.
Ancak Atletico Madrid'in, doğrudan bir rakibe yıldız bir oyuncuyu satma konusunda isteksiz olması, Arsenal'ın bu transferi aradan çıkarma ihtimalinin önünü açtı. Metro, forvetin başlangıçta Camp Nou'yu tercih etmesinin ardından kuzey Londra'ya taşınma konusundaki tutumunu yumuşattığını öne sürüyor. Mikel Arteta'nın takımı, £64 milyonluk transfer Viktor Gyokeres'in Emirates Stadyumu'ndaki ilk sezonunda inişli çıkışlı bir performans sergilemesinin ardından hücum hattına takviye seçeneklerini değerlendiriyor.
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Shearer, şampiyonluk zaferini işaret etti
Eski İngiltere forveti Shearer, Arsenal'ın Atletico ile Barca arasındaki gerilimden yararlanmak için kusursuz bir konumda olduğuna inanıyor. The Rest is Football podcast'inde konuşan Premier League tarihinin en golcü oyuncusu, Arsenal'ın Dünya Kupası şampiyonunun imzasını neden alabileceğini anlattı.
"Barcelona'nın çok bastırdığını ve Atletico'nun isteksiz davrandığını duyduk," diye açıkladı Shearer. "Görünüşe göre düşünceleri şu olabilir: 'Satmak zorunda kalırsak, sana satmayacağız [Barca]'.
"Arsenal'ın onu kapması için burada belki küçük bir fırsat ya da küçük bir pencere var gibi görünüyor. Ve bunu yaparlarsa, bu iş bu arada biter [Premier League şampiyonluk yarışı]."
Atletico taraftarları Alvarez'e cephe aldı
Alvarez'le ilgili durum, pazar akşamı Atletico'nun Villarreal ile La Liga'da berabere kaldığı maçta kendi taraftarları tarafından yoğun şekilde ıslıklanmasıyla yeni bir dip noktaya ulaştı. Taraftar grubu, forvetin tartışmalı bir şekilde Blaugrana'ya gitme isteğinden dolayı derin bir memnuniyetsizlik içinde.
Alvarez, Manchester City'den 82 milyon sterlin karşılığında transfer olduktan sonra kalitesini kanıtladı ve Madrid'de iki sezonda çıktığı 107 maçta 49 gol attı. İngiltere'de geçirdiği dönemde üst üste lig şampiyonlukları yaşamasına rağmen, Etihad Stadyumu'ndaki ilerleyişi süperstar golcü Erling Haaland tarafından engellendi.
Micah Richards da Arsenal'a Atletico'nun kararlılığını test etmesi çağrısında bulunarak şöyle dedi: "Ben Arsenal'ın yerinde olsam gerçekten bir forvet için hamle yapardım ve hepimiz Alvarez'in Atletico'daki durumunu gördük. Geçen gece kendi taraftarları tarafından yuhalandı ve Barcelona'ya gitmek istediğine dair haberler var. Ama Atletico onu Barca'ya satacak mı?
"Arsenal'ın araya girip teklif yapması gereken bir durum olabilir. Belli ki mutlu değil. Arsenal'da Alvarez olsa onları bir üst seviyeye taşırdı."
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Arsenal'ı bir sonraki seviyeye taşımak
Alvarez'in Madrid'de açıkça huzursuz olduğu düşünüldüğünde, Arsenal'den gelecek resmî bir teklif tüm taraflar için hızlı bir çözüm sunabilir. Arsenal, geçen sezon 2004'ten bu yana ilk kez Premier League kupasını kazanıp Şampiyonlar Ligi finaline de yükselerek zaten zirvede yer alıyor. Alvarez gibi kendini kanıtlamış bir kazananın eklenmesi, yurt içindeki rakiplerine yalnızca daha fazla korku salacaktır.
Arteta'nın ekibi de unvan savunmasına şimdiden kusursuz bir başlangıç yaptı ve Premier League'e yeni yükselen Coventry City karşısında rahat bir 3-0 galibiyet aldı. Alvarez'in son tarih gelmeden kadroya katılması, sezonun geri kalanı için büyük bir destek sağlayacaktır.
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