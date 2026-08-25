Alvarez'le ilgili durum, pazar akşamı Atletico'nun Villarreal ile La Liga'da berabere kaldığı maçta kendi taraftarları tarafından yoğun şekilde ıslıklanmasıyla yeni bir dip noktaya ulaştı. Taraftar grubu, forvetin tartışmalı bir şekilde Blaugrana'ya gitme isteğinden dolayı derin bir memnuniyetsizlik içinde.

Alvarez, Manchester City'den 82 milyon sterlin karşılığında transfer olduktan sonra kalitesini kanıtladı ve Madrid'de iki sezonda çıktığı 107 maçta 49 gol attı. İngiltere'de geçirdiği dönemde üst üste lig şampiyonlukları yaşamasına rağmen, Etihad Stadyumu'ndaki ilerleyişi süperstar golcü Erling Haaland tarafından engellendi.

Micah Richards da Arsenal'a Atletico'nun kararlılığını test etmesi çağrısında bulunarak şöyle dedi: "Ben Arsenal'ın yerinde olsam gerçekten bir forvet için hamle yapardım ve hepimiz Alvarez'in Atletico'daki durumunu gördük. Geçen gece kendi taraftarları tarafından yuhalandı ve Barcelona'ya gitmek istediğine dair haberler var. Ama Atletico onu Barca'ya satacak mı?

"Arsenal'ın araya girip teklif yapması gereken bir durum olabilir. Belli ki mutlu değil. Arsenal'da Alvarez olsa onları bir üst seviyeye taşırdı."