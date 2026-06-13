Alan Shearer, Newcastle ve Manchester United efsaneleri arasındaki rekabetin sürerken Ian Wright ve Micah Richards'ın Roy Keane ile barışmak için gösterdikleri çabaları açıkladı

Shearer ve Keane, Premier Lig’in altın çağının en ateşli karakterlerinden ikisiydi ve Newcastle United efsanesi, aralarındaki rekabetin hâlâ tüm şiddetiyle devam ettiğini doğruladı. New York’ta Dion Dublin ile birlikte katıldığı bir soru-cevap oturumunda, eski İngiltere kaptanına ateşli eski Manchester United kaptanıyla olan geçmişi soruldu.

Shearer, ikilinin durumu hakkında açık sözlüydü ve karşılıklı hoşnutsuzluklarının rekabetçi yapılarının bir sonucu olduğunu açıkladı. Seyircilere şunları söyledi: "Keane ile aramızda hiçbir zaman iyi bir ilişki olmadı. Onu tanımıyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki, futboldaki en iyi iki arkadaşım olan Micah Richards ve Ian Wright, ikisi de bana onun harika bir adam olduğunu söylüyor. Sadece sahada onunla karşı karşıya geldim. O benden hoşlanmadı; ben de ondan hoşlanmadım. Ama bu umurumda değil. Rakibinden hoşlanman gerekmez. Birbirinize karşı mücadele etmeniz gerekir."