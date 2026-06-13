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Alan Shearer, Newcastle ve Manchester United efsaneleri arasındaki rekabetin sürerken Ian Wright ve Micah Richards'ın Roy Keane ile barışmak için gösterdikleri çabaları açıkladı
Ağır sikletlerin mücadelesi devam ediyor
Shearer ve Keane, Premier Lig’in altın çağının en ateşli karakterlerinden ikisiydi ve Newcastle United efsanesi, aralarındaki rekabetin hâlâ tüm şiddetiyle devam ettiğini doğruladı. New York’ta Dion Dublin ile birlikte katıldığı bir soru-cevap oturumunda, eski İngiltere kaptanına ateşli eski Manchester United kaptanıyla olan geçmişi soruldu.
Shearer, ikilinin durumu hakkında açık sözlüydü ve karşılıklı hoşnutsuzluklarının rekabetçi yapılarının bir sonucu olduğunu açıkladı. Seyircilere şunları söyledi: "Keane ile aramızda hiçbir zaman iyi bir ilişki olmadı. Onu tanımıyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki, futboldaki en iyi iki arkadaşım olan Micah Richards ve Ian Wright, ikisi de bana onun harika bir adam olduğunu söylüyor. Sadece sahada onunla karşı karşıya geldim. O benden hoşlanmadı; ben de ondan hoşlanmadım. Ama bu umurumda değil. Rakibinden hoşlanman gerekmez. Birbirinize karşı mücadele etmeniz gerekir."
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Perde arkasındaki barış görüşmeleri
Keane ve Shearer aralarında mesafe bırakmaya devam ederken, meslektaşlarının bu uçurumu kapatmaya çalıştığı bildiriliyor. ITV’de Keane ile yakın çalışan Wright ve BBC’de Shearer’ın yanında yer alan Richards, İrlandalı futbolcuyla yakın dostluklarını sürdürüyor. Shearer’a göre, her iki isim de Keane’in kamera arkasında bambaşka bir insan olduğunu vurgulayarak, eski rakibi hakkındaki fikrini değiştirmesi için sık sık çaba sarf etti.
Keane ve Shearer'ın şu anda Dünya Kupası'nda rakip yayıncıları temsil ediyor olması, bu durumu daha da karmaşık hale getiriyor.
Asla gerçekleşmeyen United transferi
1996 yılında gerçekleşen dev transfer olsaydı, bu iki isim arasındaki hikâye çok farklı bir hal alabilirdi. Shearer’ın Blackburn Rovers’tan Manchester United’a transfer olmaya çok yaklaştığı biliniyor; bu transfer gerçekleşseydi, Keane ile aynı soyunma odasını paylaşacaktı. Forvet, Manchester bölgesinde bir ev bile bulmuştu ki, dramatik bir müdahale İngiliz futbol tarihinin gidişatını değiştirdi.
Newcastle menajeri Kevin Keegan, Manchester Havalimanı'nda son bir çaba göstererek, yerel oyuncuyu 15 milyon sterlinlik o dönemki dünya rekoru bir ücret karşılığında St. James' Park'a dönmeye ikna etmeyi başardı. Bu transfer, Shearer'ın Kuzey Doğu'daki efsanevi statüsünü pekiştirirken, Keane ile olan ilişkisinin Old Trafford sahasında dostluktan ziyade şiddetli bir rekabet olarak kalmasını sağladı.
- Getty Images Sport
İngiltere'nin Dünya Kupası şansının değerlendirilmesi
Kişisel çekişmelerin ötesinde Shearer, İngiltere'nin mevcut kadrosu ve ülkenin 60 yıllık kupa hasretini sona erdirme şansları hakkındaki görüşlerini de paylaştı. Teddy Sheringham ve Robbie Fowler gibi isimlerin yer aldığı kendi dönemindeki forvet hattıyla karşılaştırmalar yapan Shearer, mevcut kadro derinliğinin Kuzey Amerika'da şampiyonluğa ulaşmak için yeterli olup olmadığını sorguladı.
Kaptan Harry Kane'e olan aşırı bağımlılığa dikkat çeken Shearer, şöyle konuştu: "Harry [Kane], Ollie Watkins ve Ivan Toney var, bu da çok iyi bir santrfor kadrosu sayılmaz. Kadro derinliğimizin Dünya Kupası'nı kazanmak için yeterli olduğundan şüpheliyim, ancak Harry inanılmaz bir performans sergileyip gol atarsa turnuvada ilerleyebiliriz – o bizim süperstarımız. Bu çok basit: Eğer gol atmazsa, turnuva gerçekten hayal kırıklığı yaratabilir. İngiltere'nin kazanmasını çok isterim, ancak yeterli gücümüz olduğunu düşünmüyorum ve finalde Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum."
İngiltere, Dünya Kupası zaferi yolunda resmi olarak ilk adımını atıyor. Dallas'ta güçlü Hırvatistan takımıyla karşılaşacak, ardından Gana ile oynayacak ve grup aşamasını Panama ile tamamlayacak.