Ayrılıkla ilgili kafa karışıklığına rağmen Shearer, 2021'de küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kulübün başına geçmesinden bu yana Howe'un yaptığı işi övmekte gecikmedi. Teknik adam, 2025'te Carabao Cup'ı kazanarak kulübün büyük bir kupa için 70 yıllık bekleyişine son vermişti. Shearer, Howe'un taraftarlar üzerindeki duygusal etkisine değinerek şöyle dedi: "Söyleyeceğim şey şu: Teşekkür ederim. Bize verdikleri için Eddie'ye teşekkür ederim. Wembley'deki o günle bana bir Newcastle taraftarı olarak en güzel günümü yaşattı. Bize Şampiyonlar Ligi'nde asla ama asla unutmayacağımız inanılmaz geceler yaşattı.

"Newcastle için harika bir iş çıkardı. İnanılmaz bir yolculuktu. Bence göreve geldiğinde bizi aldığı noktaya bakınca yaptığı iş inanılmazdı, ortada gerçek bir küme düşme tehdidi vardı. Takımı toparladı. Sonra ligde yükselişe geçmemizi sağladı. Ardından harika oyuncular getirdi. Sonra bizi bir finale taşıdı; o finali kaybettik, ama ardından bizi tekrar oraya götürdü ve uzun zamandır çok özlediğimiz o günü bize yaşattı.

"Bundan sonra ne olursa olsun, Geordies o gün bize verdiği şey için ona her zaman minnettar olacak."