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Alan Shearer, Newcastle efsanesinin şok habere tepkisi sonrası Eddie Howe ayrılığının “garip zamanlamasını” sorguladı
Tyneside'dan ayrılık için 'garip zamanlama'
Shearer, Howe'un ani ayrılığı karşısında şaşkına döndüğünü kabul ederken, kararın sezonun başlamasına bu kadar kısa bir süre kala neden alındığını sorguladı. Betfair'e konuşan eski Newcastle forveti, yaklaşık beş yıldır takımın başında bulunan Howe'un görevi bırakmaya hazırlandığı yönündeki çarpıcı habere ilk tepkisini verdi.
Shearer, "Eddie Howe'un Newcastle'dan ayrılacağı haberi beni gerçekten çok şaşırttı" dedi. "Yeni sezonun başlamasına üç hafta kalmışken zamanlama bana garip geliyor.
"Ne yaşandığını bilmiyorum; geçen sezonun sonuyla mı ilgiliydi, yaz döneminde mi oldu, yoksa en iyi oyuncularını satmaya devam edemeyeceklerini mi düşünüyor, bilmiyorum. Bana söylenen, ayrılma kararının Eddie'ye ait olduğu."
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Carabao Kupası zaferlerinin mirası
Ayrılıkla ilgili kafa karışıklığına rağmen Shearer, 2021'de küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kulübün başına geçmesinden bu yana Howe'un yaptığı işi övmekte gecikmedi. Teknik adam, 2025'te Carabao Cup'ı kazanarak kulübün büyük bir kupa için 70 yıllık bekleyişine son vermişti. Shearer, Howe'un taraftarlar üzerindeki duygusal etkisine değinerek şöyle dedi: "Söyleyeceğim şey şu: Teşekkür ederim. Bize verdikleri için Eddie'ye teşekkür ederim. Wembley'deki o günle bana bir Newcastle taraftarı olarak en güzel günümü yaşattı. Bize Şampiyonlar Ligi'nde asla ama asla unutmayacağımız inanılmaz geceler yaşattı.
"Newcastle için harika bir iş çıkardı. İnanılmaz bir yolculuktu. Bence göreve geldiğinde bizi aldığı noktaya bakınca yaptığı iş inanılmazdı, ortada gerçek bir küme düşme tehdidi vardı. Takımı toparladı. Sonra ligde yükselişe geçmemizi sağladı. Ardından harika oyuncular getirdi. Sonra bizi bir finale taşıdı; o finali kaybettik, ama ardından bizi tekrar oraya götürdü ve uzun zamandır çok özlediğimiz o günü bize yaşattı.
"Bundan sonra ne olursa olsun, Geordies o gün bize verdiği şey için ona her zaman minnettar olacak."
Kadroda büyük ayrılık endişesi
Ayrılık, önemli bir çalkantı döneminde geldi; birkaç yıldız isim zaten ayrılığa hazırlanıyor. Shearer, teknik direktörün kaybedilmesinin kadroda kalan elit yetenekler arasında daha da fazla huzursuzluğu tetikleyebileceği yönündeki endişesini dile getirdi.
“Newcastle'da şu anda yaşananlar açısından bunun çok iyi bir görüntü olduğunu düşünmüyorum” diye ekledi. “En iyi oyuncularımızın hepsini satıyoruz. Taraftarlar [Alexander] Isak'ın gittiğini görüyor, taraftarlar [Sandro] Tonali'nin gittiğini görüyor, taraftarlar [Anthony] Gordon'ın gittiğini görüyor.
“Tahminimce Bruno [Guimaraes]'in de gitmesi muhtemelen an meselesi, çünkü o da tüm bu oyuncularla ilgili olanları ve Eddie ile ilgili yaşananları görecek ve, 'Kişisel açıdan bakarsam, onun açısından da sanırım sıradaki ben olacağım' diye düşünecektir.”
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Matthias Jaissle'ı bekleyen zorluk
Matthias Jaissle'ın göreve getirilmesi için en güçlü aday olduğu yönündeki haberlerin ardından Shearer, 38 yaşındaki teknik adamın atanması konusunda temkinli olunması gerektiğini söyledi. Alman çalıştırıcı Avusturya ve Suudi Arabistan'da başarı elde etmiş olsa da Premier League'e geçiş, baskı ve göz önünde olma açısından çok büyük bir sıçrama anlamına geliyor.
Şu uyarıda bulundu: "Eğer durum buysa, bence yüklenmemek konusunda dikkatli olmalıyız. Açıkça söylemek gerekirse çok genç ve tecrübesiz. Premier League canavar gibi bir lig. Eddie'nin yaptıklarından sonra birinin gelip görevi devralması çok büyük bir iş."
Sonuç olarak Newcastle'ın efsane ismi, transfer piyasasında ve teknik ekipte yoğun dalgalanmaların yaşandığı bir dönemin ardından kulübün yeniden sakinliğe kavuşmasını çaresizce istiyor. Shearer sözlerini şöyle tamamladı: "Benim istediğim şey istikrar. Daha iyi oyuncularımızı takımda tutmak isterim ama onların açısından şimdi duruma bakıp, 'Bir dakika, bu futbol kulübünde neler oluyor?' diye düşüneceklerini de anlıyor ve bunu kabul ediyorum. Bunu anlıyor ve kabul ediyorum. Bu yüzden biraz istikrar istiyorum."
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