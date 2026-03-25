Alan Shearer, Liverpool'un onun yerine geçecek "başka bir" Premier Lig efsanesi bulabileceğini vurgularken, Mohamed Salah için "ayrılmanın tam zamanı" olduğunu belirtiyor
Efsanevi bir vedaya dair karşılıklı anlaşma
Shearer, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'a övgü dolu sözler sarf ederek, onu hem Liverpool hem de İngiltere'nin en üst liginin tarihindeki en önemli isimlerden biri olarak nitelendirdi. Forvet, 2025-26 sezonunun sonunda takımdan ayrılacağını duyurmak üzere sosyal medyada son derece duygusal bir video yayınlayarak futbol dünyasında şok etkisi yarattı.
Betfair'e konuşan Shearer, "Mo Salah, Liverpool'un ve Premier Lig'in en büyük isimlerinden biri. Liverpool'u onurlandıran büyük isimlere baktığınızda; Dalglish, Gerrard gibi, onun Liverpool'un en büyük beş oyuncusu arasında olduğuna şüphe yok. Liverpool için doldurulması zor, inanılmaz bir boşluk bırakacak. Kimse onun başardıklarını tahmin edemezdi. O kesinlikle olağanüstüydü ve yaptıkları, başardıkları, kazandıkları, attığı goller ve yaptığı asistler açısından en yüksek saygıyı hak etti. Her şey çok özeldi."
Tam da doğru anda sahneden inmek
Salah'ın takım için önemini korumasına rağmen, Shearer 33 yaşındaki oyuncunun artık yeni bir ortama geçme zamanının geldiğine inanıyor. Mısırlı futbolcunun Orta Doğu'ya transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler var; haberlere göre Al-Ittihad, Salah'ın açıklamasının ardından onu projesinin yeni yüzü yapmaya hazır.
Shearer, "O artık 33 yaşında ve maalesef zaman bazen hepimizi yakalar," diye açıkladı. "Muhtemelen Premier Lig'deki kadar şiddetli, acımasız ve hızlı olmayan, güneşli bir yerde iki veya üç yıl daha oynama hakkını kazandı. Her zaman, insanlar daha fazlasını isterken sahneden inmenin daha iyi olduğunu söylemişimdir ve bu onun için doğru zaman. Kulüp için yaptığı ve başardığı her şey ile kulübün onun için yaptıkları göz önüne alındığında, bu karşılıklı olarak kararlaştırıldı. Her iki taraf için de doğru kararı verdiler."
Liverpool'un yeri doldurulamaz oyuncuları değiştirme geleneği
Salah'sız bir hayat düşüncesi birçok Reds taraftarı için ürkütücü olsa da, Shearer kulübün efsanevi isimlerin ayrılmasının ardından yeni süperstarlar keşfetme konusundaki köklü geleneğine dikkat çekti. Menajeri Ramy Abbas, oyuncunun bir sonraki adımına dair spekülasyonlara karşı uyarıda bulunsa da, Anfield'daki ilgi yakında kimin geleceğine yönelecek.
Shearer şunları söyledi: "Onun boşluğunu doldurmak çok zor, inanılmaz bir boşluk. Ama Kevin Keegan, John Toshack, Kenny Dalglish, Ian Rush, Peter Beardsley, Alan Hansen ve Steven Gerrard için de öyleydi. Bu futbol kulübü bir şekilde inanılmaz büyük isimlere sahip, ama her zaman dışarı çıkıp bir şekilde yenisini buluyorlar. Yani, onu yerine geçecek birini bulmaya çalışırken iyi şanslar, bu zor bir görev olacak. Liverpool Futbol Kulübü her zaman bunu yapar. Genç bir oyuncu olan Rio Ngumoha var, bu yüzden ona daha fazla fırsat verebilirler. Ama sanırım dışarı çıkıp birini bulmak zorunda kalacaklar."
Slot yönetiminde sahadaki mücadeleler
Bu ayrılık haberi, Arne Slot'un takımının sahada zor bir dönemden geçtiği bir zamanda geldi. Brighton'a karşı alınan son hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından Shearer, takımın mevcut fiziksel durumu ve savunmadaki uyumu konusunda endişelerini dile getirerek, takımın önceki sezonlarda şampiyonluk mücadelesi veren ekibin gölgesi gibi göründüğünü belirtti.
"Liverpool son derece yorgun görünüyor ve savunma açısından tam bir karmaşa içinde. Van Dijk, Konate ve dörtlü savunma tam bir karmaşa içindeydi," diye gözlemledi Shearer. "Sanki son nefeslerini veriyorlar gibi görünüyorlar. Rakip takımların onları geçmesinin ne kadar kolay olduğu göz önüne alındığında, uyumlu bir görüntü vermiyorlar. Oysa geçen sezonun büyük bir bölümünde enerjileri vardı, savunma açısından sağlam görünüyorlardı ve şu anda bunun tam tersi durumdalar. Şu ana kadar gördüklerimiz, özellikle lig açısından, Liverpool'un ihtiyaç duyduğu şeyden çok uzak."