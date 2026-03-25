Alan Shearer, Liverpool'un onun yerine geçecek "başka bir" Premier Lig efsanesi bulabileceğini vurgularken, Mohamed Salah için "ayrılmanın tam zamanı" olduğunu belirtiyor

Shearer, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'a övgü dolu sözler sarf ederek, onu hem Liverpool hem de İngiltere'nin en üst liginin tarihindeki en önemli isimlerden biri olarak nitelendirdi. Forvet, 2025-26 sezonunun sonunda takımdan ayrılacağını duyurmak üzere sosyal medyada son derece duygusal bir video yayınlayarak futbol dünyasında şok etkisi yarattı.

Betfair'e konuşan Shearer, "Mo Salah, Liverpool'un ve Premier Lig'in en büyük isimlerinden biri. Liverpool'u onurlandıran büyük isimlere baktığınızda; Dalglish, Gerrard gibi, onun Liverpool'un en büyük beş oyuncusu arasında olduğuna şüphe yok. Liverpool için doldurulması zor, inanılmaz bir boşluk bırakacak. Kimse onun başardıklarını tahmin edemezdi. O kesinlikle olağanüstüydü ve yaptıkları, başardıkları, kazandıkları, attığı goller ve yaptığı asistler açısından en yüksek saygıyı hak etti. Her şey çok özeldi."