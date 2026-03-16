Alan Shearer ile Anthony Gordon arasındaki gerginlik devam ediyor; efsanevi eski Newcastle forveti, İngiltere'nin kanat oyuncusunu öfkelendiren hastalık iddiasını daha da sertleştiriyor

Gordon’un profesyonelliğini sorgulayan tek kişi Shearer değildi; eski Manchester United ikilisi Roy Keane ve Wayne Rooney de bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Keane, The Overlap programında bu görüşe katılarak şöyle dedi: “Nasıl hasta olup da yarım saat sahaya çıkabilirsin?” Rooney de hastalık iddialarını ciddiye almadı ve şöyle konuştu: “Hastaysan hastasındır. Orada olmamalısın. Maçtan önce yanımızdan geçti ve elimizi sıkmadı. Bize bir şey bulaştırmak istemediğini söyledi, ama sonra takım arkadaşlarıyla soyunma odasına girdi."

Medya ekibini gerektiği gibi selamlamadığı yönündeki bu iddia, hastalığın yayılmasını önlemek için geçici bir alanda izole edildiğini ayrıntılı olarak anlatan eski Everton oyuncusu tarafından şiddetle reddedildi.

Gordon, "Sanırım yanlarından geçip el sıkışmadığımı, ama sonra soyunma odasına girdiğimi söyleyen Rooney'di" diye ekledi. "Bu büyüklükteki bir soyunma odasında tek başıma üstümü değiştirdim. Orada sadece ben ve bir lavabo vardı. Yani bu tamamen saçmalık ve bence yaptıkları işi daha iyi yapmaları gerekiyor."