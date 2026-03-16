Getty/GOAL
Çeviri:
Alan Shearer ile Anthony Gordon arasındaki gerginlik devam ediyor; efsanevi eski Newcastle forveti, İngiltere'nin kanat oyuncusunu öfkelendiren hastalık iddiasını daha da sertleştiriyor
Gordon, 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirdiği iddialara yanıt verdi
Olay, Gordon'un Katalan devleriyle oynanan ilk maçta yedek kulübesine alınmasıyla alevlendi; bu durum, Newcastle'ın forvetinin hastalığa yenik düştüğü yönündeki iddiaların ortasında, Shearer'ın daha önce böyle bir maçta onu kadro dışı bırakmak için "olağanüstü bir şey" gerektiğini öne sürmesine neden olmuştu. Bu durum, Gordon'un Stamford Bridge'de Chelsea'ye karşı galibiyeti getiren performansının ardından öfkeli bir tepkiye yol açtı.
Gordon, basına yaptığı açıklamada, "Genelde bu tür konuları açıklığa kavuşturmayı sevmem çünkü pek umursamam" dedi. "Ancak bu konu açıklığa kavuşturulmalı çünkü tamamen saçmalık. Kariyerimin en önemli maçında oynamak istemediğimi söylemek tamamen saçmalık."
- Getty Images Sport
Shearer, Gordon'a yönelik eleştirilerinde tavrını değiştirmiyor
Deneyimli yorumcu ve Newcastle efsanesi, Magpies’in Barcelona ile oynadığı dev Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Gordon’un ilk 11’de yer almamasını sorguladıktan sonra pişmanlık duymadığını açıkça belirtti. “The Rest Is Football” podcast’inde konuşan Shearer, kanat oyuncusunun son açıklamalarına şu şekilde yanıt verdi: “Güzel! Bayıldım! Sorun yok. Bir oyuncu olarak her zaman cevap verme şansın, hakkın vardır. Geçen gece Barcelona maçında söylediklerimi değiştirmezdim. Hastalık beni bir maçtan alıkoymazdı, bunun menajerin [kararı] olduğunu söylediğini biliyorum."
Rooney ve Keane de yorumcuların eleştirilerine katıldı
Gordon’un profesyonelliğini sorgulayan tek kişi Shearer değildi; eski Manchester United ikilisi Roy Keane ve Wayne Rooney de bu konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Keane, The Overlap programında bu görüşe katılarak şöyle dedi: “Nasıl hasta olup da yarım saat sahaya çıkabilirsin?” Rooney de hastalık iddialarını ciddiye almadı ve şöyle konuştu: “Hastaysan hastasındır. Orada olmamalısın. Maçtan önce yanımızdan geçti ve elimizi sıkmadı. Bize bir şey bulaştırmak istemediğini söyledi, ama sonra takım arkadaşlarıyla soyunma odasına girdi."
Medya ekibini gerektiği gibi selamlamadığı yönündeki bu iddia, hastalığın yayılmasını önlemek için geçici bir alanda izole edildiğini ayrıntılı olarak anlatan eski Everton oyuncusu tarafından şiddetle reddedildi.
Gordon, "Sanırım yanlarından geçip el sıkışmadığımı, ama sonra soyunma odasına girdiğimi söyleyen Rooney'di" diye ekledi. "Bu büyüklükteki bir soyunma odasında tek başıma üstümü değiştirdim. Orada sadece ben ve bir lavabo vardı. Yani bu tamamen saçmalık ve bence yaptıkları işi daha iyi yapmaları gerekiyor."
- (C)Getty Images
Tüm gözler Barselona'daki rövanş maçında
Newcastle, şimdi dikkatini Çarşamba gecesi Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçına çevirecek. İki takım, St. James' Park'ta oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalmış ve İspanya'ya yapılacak deplasman öncesinde seriye büyük bir belirsizlik hakim olmuştu. Gordon'un ilk 11'de yer alıp almayacağı, maç öncesi hazırlıkların en önemli odak noktası olacak. Kanat oyuncusu, bu sezon Eddie Howe'un takımında Avrupa'da çok önemli bir rol oynadı ve şu anda 10 golle Şampiyonlar Ligi gol krallığı sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Onu sadece Real Madrid'den Kylian Mbappe (13) geride bırakıyor.
Reklam