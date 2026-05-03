Alan Shearer, Bayern Münih’in forvet üçlüsünü Lionel Messi, Luis Suárez ve Neymar’dan oluşan Barcelona’nın “MSN” üçlüsüne benzetirken, Harry Kane’in Ballon d’Or’u kazanmak için Dünya Kupası zaferine ihtiyaç duymayabileceği nedenleri
Bayern’in golcüleri
Kane, Bavyera'da nefes kesici bir üçüncü sezon geçirdi; 47 maçta 54 gol ve 7 asist kaydederek takımının üst üste ikinci kez Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasını sağladı. 32 yaşındaki oyuncu, Olise ve Diaz ile birlikte bu sezon tüm turnuvalarda toplam 100 gol atan hücum hattının bir parçası. Bayern, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'ye karşı 5-4 geride olsa da, Kane'in bireysel performansı onu dünya çapındaki ödül tartışmalarının odağına yerleştirdi.
Altın Top ödülüne adaylık
Betfair'e konuşan Shearer, Kane'in Almanya'daki gelişiminin, milli takımda kupa kazanmamış olsa bile onu Ballon d'Or'un favorilerinden biri haline getirdiğini iddia etti. Premier Lig'in tüm zamanların en golcü oyuncusu şöyle konuştu: “İngiltere Dünya Kupası'nı kazanmasa bile Harry Kane bu yıl Ballon d'Or'u kazanmaya çok yaklaşacak.
"Sanırım hepimiz Kane'in Euro 2024'te formda olmadığını ve zorlandığını söylemiştik. Ancak bence Salı günü herkesin açıkça görebileceği, Bayern'in Harry ile nasıl oynadığı, onun etrafındaki tempo ve enerji çok daha belirgindi. Yani, sık sık yaptığı gibi derinlere indiğinde, yani bazen kendi 18 metrelik alanına kadar gelip topu aldığında bile, etrafında her zaman oyuncular oluyor.
"Top ona geldiğinde, etrafında bulunan oyuncuları, etrafında ve ötesinde olan tempoyu herkes açıkça görebiliyor."
"MSN" karşılaştırması
Shearer, analizine Bayern'in mevcut üçlüsünü Messi, Suarez ve Neymar'dan oluşan efsanevi Barcelona hücum hattıyla karşılaştırarak devam etti. 2014 ile 2017 yılları arasında bu ikonik "MSN" üçlüsü dokuz büyük kupa ve akıl almaz bir rakam olan 364 gol kaydetti.
Shearer şunları ekledi: "Yani, Kane, Diaz ve Olise'den oluşan üçlü, bu yıl üçü birlikte 100 gol attı. Bu olağanüstü bir şey ve yıllar önce Barcelona'da oynayan Messi, Suarez ve Neymar'ın seviyesine benziyor. Harry Kane giderek daha iyiye gidiyor gibi görünüyor. Yani, penaltı kazandı ve Luis Diaz'a harika bir asist yaptı, ama yine de giderek daha iyiye gidiyor gibi görünüyor."
Kane’in kupa kazanma arzusu
Bayern, Şampiyonlar Ligi finaline yükselip Avrupa'daki hayallerini sürdürebilmek için Çarşamba günü PSG karşısında 1 gol farkı kapatmak zorunda. Avrupa sahnesinin ötesinde Kane, yakında İngiltere'yi ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na taşıyacak ve kariyerinin en verimli sezonunu ilk büyük kupayla taçlandırmayı hedefliyor. Olise ve Diaz'ın da formlarının zirvesinde olmasıyla, Alman şampiyonu sezonun kaderini belirleyecek bu kritik aşamada hâlâ ciddi bir tehdit oluşturuyor.