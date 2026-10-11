Getty Images Sport
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Alan Shearer, Arsenal'ın Leeds karşısındaki geri dönüşünde yeni görünümlü orta saha ikilisinden çok etkilendi
Arsenal, Leeds karşısında geri dönerek kritik bir galibiyet aldı
Arsenal, cumartesi günü Leeds karşısında kritik bir geri dönüş galibiyeti aldı ve hayal kırıklığı yaratan form grafiğinin ardından yeniden toparlandı. James Justin, Daniel Farke'ın takımı adına 55. dakikada gol perdesini açarak ev sahibi ekibi zor duruma soktu. Arteta, maçın gidişatını değiştirmek için hemen oyuncu değişikliklerine giderek hızlı bir yanıt verdi. Myles Lewis-Skelly'nin yerine Guimaraes'in oyuna girmesi belirleyici oldu ve Arsenal sonunda geri dönerek üç puanın sahibi oldu.
- Getty Images Sport
Shearer, yeni orta saha ikilisinin etkisini övdü
Shearer, maçın gidişatını değiştirmede oynadıkları kritik rol nedeniyle Arsenal'ın yeni görünümlü merkez orta saha ikilisi Rice ve Guimaraes'i özellikle öne çıkardı. Yaz transfer döneminde Newcastle United'dan gelen Guimaraes, Rice ile mükemmel bir uyum yakalayarak galibiyet golünü attı ve akıcı gelişen bir hücum organizasyonunu tamamladı.
Shearer, Metro'nun aktardığına göre, "Topu ikinci yarıda çok daha iyi dolaştırdılar. İlk yarıda oyunun genel olarak biraz yavaş, biraz pasif ve biraz da ağır kaldığını düşündüm; çok fazla yana pas vardı, yeterince delici değildi. Bruno oyuna girdikten ve topu biraz daha iyi dolaştırdıktan sonra harika bir gol attı. Bence Declan Rice da ikinci yarıda çok iyiydi" dedi.
Brighton yenilgisinin şokunu geride bırakmak
Uluslararası ara öncesinde Brighton karşısında alınan sürpriz 3-0'lık yenilginin ardından gelen bu zorlu galibiyet, Arsenal'de yeniden bir sakinlik havası yarattı. Shearer, takımın Leeds karşısında ilk yarıda başlangıçta ağır ve etkisiz göründüğünü, yeterince delici olmadan çok fazla yana pas yaptığını belirtti. Ancak eski golcü, Arteta'nın kadrosuna dair süren endişeleri hızla bir kenara bıraktı.
"Arsenal'ın son performansları konusunda endişeli değilim" diye ekledi Shearer. "Özellikle uluslararası aranın ardından oynanan ilk maçlarda herkes muhtemelen çarşamba ya da perşembe günü dönmüş oluyor. Hâlâ toparlanmak için zaman bulamamış oluyorlar.
"Bence bu son derece önemli bir galibiyetti. Üç hafta önce Brighton'da yaşananlardan sonra bunu nasıl yaptıkları önemli değildi. Yeniden toparlanıp bir galibiyet almaları gerekiyordu. Bunu da burada başardılar."
- AFP
Lille ve Nottingham Forest'a doğru ilerlerken
Bu önemli galibiyet, Arsenal'ı Premier League puan tablosunda ilk altı maçından topladığı 15 puanla ikinci sıraya yükseltti. Arsenal şu anda lig lideri Manchester City'nin yalnızca averajla gerisinde yer alıyor, ancak City bir maç eksik oynadı.
Arteta şimdi önümüzdeki günlerde Avrupa kupalarına hızlı dönüş için kadrosunu hazırlayacak. Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaştıktan sonra gelecek hafta sonunda Premier League'de Nottingham Forest deplasmanına çıkacak.
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