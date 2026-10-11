Uluslararası ara öncesinde Brighton karşısında alınan sürpriz 3-0'lık yenilginin ardından gelen bu zorlu galibiyet, Arsenal'de yeniden bir sakinlik havası yarattı. Shearer, takımın Leeds karşısında ilk yarıda başlangıçta ağır ve etkisiz göründüğünü, yeterince delici olmadan çok fazla yana pas yaptığını belirtti. Ancak eski golcü, Arteta'nın kadrosuna dair süren endişeleri hızla bir kenara bıraktı.

"Arsenal'ın son performansları konusunda endişeli değilim" diye ekledi Shearer. "Özellikle uluslararası aranın ardından oynanan ilk maçlarda herkes muhtemelen çarşamba ya da perşembe günü dönmüş oluyor. Hâlâ toparlanmak için zaman bulamamış oluyorlar.

"Bence bu son derece önemli bir galibiyetti. Üç hafta önce Brighton'da yaşananlardan sonra bunu nasıl yaptıkları önemli değildi. Yeniden toparlanıp bir galibiyet almaları gerekiyordu. Bunu da burada başardılar."