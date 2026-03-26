Alan Shearer, 2026 Dünya Kupası için İngiltere'nin ilk 11'ini açıkladı; Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham kadroda yer almadı
Shearer'ın ilk 11'inde öne çıkan isimler yok
Ülke çapında tartışmalara yol açacağı kesin olan bu kadro seçiminde Shearer, 2026 Dünya Kupası için tercih ettiği ilk 11’de İngiltere’nin en tanınmış dünya yıldızlarından bazılarını kadroya almamayı tercih etti. En dikkat çekici olarak, Real Madrid’in yıldızı Bellingham ve Chelsea’nin kilit ismi Palmer kadroda yer almadı; zira Shearer, orta saha ve hücumda Premier Lig’deki güncel form durumuna dayalı bir kadro kurmayı tercih etti.
Shearer'ın seçtiği 11'de Jordan Pickford kalede yerini korurken, Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa ve Newcastle'ın sol bek oyuncusu Lewis Hall'dan oluşan dörtlü savunma onu koruyor. Orta sahada Declan Rice'ın partneri Elliot Anderson olurken, Morgan Rogers yaratıcı 10 numara rolünde görev yapıyor. Forvet hattında kanatlarda Bukayo Saka ve Anthony Gordon yer alırken, ortada kaptan Harry Kane'i destekliyorlar.
Shearer'ın İngiltere Dünya Kupası ilk 11'i: Pickford; James, Guehi, Konza, Hall; Rice, Anderson; Saka, Rogers, Gordon; Kane
İkinci plandaki yıldızlar için altın bir fırsat
Tuchel, Kuzey Amerika'daki turnuvada Üç Aslanlar'ı yönetmeye hazırlanırken, Shearer mevcut milli maç aralığının, kadronun ana çekirdeği dışında kalan oyuncular için hayati bir seçme fırsatı olduğunu düşünüyor. Alman teknik adamın kafasında muhtemelen bir plan olduğunu, ancak son dakika değişiklikleri için kapının hala aralık kaldığını belirtti.
Shearer, Betfair'e verdiği demeçte, "Thomas Tuchel, kadroya kattığı oyuncularla elbette biraz değişiklik yapacak" dedi. "35 kişilik kadroyla yaptığı şeyden hoşlandım; bir maçta bazı oyunculara biraz dinlenme fırsatı verip, bir sonraki maçta diğerlerini sahaya sürüyor. Nerede olduğumuzu ölçmek zor olacak çünkü sanırım her iki 11'de de, ABD, Meksika ve Kanada'ya götüreceği 26 kişilik kadroda bile olmayabilecek birçok oyuncu olacak.
"Ancak bu durum, bir veya iki oyuncuya iyi bir fırsat sunuyor. Sanırım götürmek istediği oyuncuların büyük çoğunluğunu zaten kafasında belirlemiştir, ancak son anda atağa geçebilecek bir veya iki oyuncu için bir yer olabilir."
Küresel hakimiyet arayışı
İngiltere, Tuchel dönemine geçerken beklentiler giderek artıyor. Shearer, kadronun derinliğine olan güvenini dile getirerek, mevcut yetenek havuzunun ülkenin 1966'dan beri süren büyük bir kupa kazanma hasretine son vermek için yeterli olduğunu belirtti.
"İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazanabileceğine inanıyorum," diye ekledi. "Yeteneklerimize baktığınızda, pozisyonlar için mücadele eden oyunculara baktığınızda, evet. Kadroya bakarsanız, evet, İngiltere'nin kazanma şansı gerçekten çok yüksek. Ama Fransa'nın da, İspanya'nın da ve kendilerinin de aynı durumda olduğunu düşünen diğerlerinin de şansı var."
"Fransa'nın muazzam bir yetenek havuzu var ve İspanya'nın da inanılmaz bir yetenek havuzu var. Portekiz'in de öyle. Hepsi bizim gördüğümüzü görüyorlar ve tabii ki sadece biri kazanabilir, ama biz bu turnuvaya gerçekten ciddi bir şansla giriyoruz."
Şimdi ne olacak?
Bu milli maç arası sırasında, Üç Aslanlar 27 Mart'ta Uruguay ile karşılaşacak, üç gün sonra ise Japonya ile bir maç oynayacak. İngiltere, yaklaşan Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Gana ve Panama ile birlikte L Grubu'nda yer alıyor.