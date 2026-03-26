Alan Shearer, 2026 Dünya Kupası için İngiltere'nin ilk 11'ini açıkladı; Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham kadroda yer almadı

Tuchel, Kuzey Amerika'daki turnuvada Üç Aslanlar'ı yönetmeye hazırlanırken, Shearer mevcut milli maç aralığının, kadronun ana çekirdeği dışında kalan oyuncular için hayati bir seçme fırsatı olduğunu düşünüyor. Alman teknik adamın kafasında muhtemelen bir plan olduğunu, ancak son dakika değişiklikleri için kapının hala aralık kaldığını belirtti.

Shearer, Betfair'e verdiği demeçte, "Thomas Tuchel, kadroya kattığı oyuncularla elbette biraz değişiklik yapacak" dedi. "35 kişilik kadroyla yaptığı şeyden hoşlandım; bir maçta bazı oyunculara biraz dinlenme fırsatı verip, bir sonraki maçta diğerlerini sahaya sürüyor. Nerede olduğumuzu ölçmek zor olacak çünkü sanırım her iki 11'de de, ABD, Meksika ve Kanada'ya götüreceği 26 kişilik kadroda bile olmayabilecek birçok oyuncu olacak.

"Ancak bu durum, bir veya iki oyuncuya iyi bir fırsat sunuyor. Sanırım götürmek istediği oyuncuların büyük çoğunluğunu zaten kafasında belirlemiştir, ancak son anda atağa geçebilecek bir veya iki oyuncu için bir yer olabilir."